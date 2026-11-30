Эспаньол - Хетафе 30 Ноября прямая трансляция

Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423 30 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 14-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

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Составы команд Эспаньол Барселона Хетафе Хетафе 1 вр Анхель Фортуньо 23 зщ Омар Эль-Хилали 6 зщ Леандро Кабрера 3 зщ Квилиндсхи Хартман 36 пз Alejandro Santiago 26 пз Рафель Бауса 10 пз Поль Лосано 8 пз Эду Эспосито 24 нп Тайрис Долан 11 нп Пере Милья 9 нп Роберто Фернандес 13 вр Давид Сория 17 зщ Кико Фемения 26 зщ Жан Ив Валу 24 зщ Саид Ромеро 22 зщ Хоан Мохика 21 зщ Андрес Гарсия 8 зщ Неманья Гудель 23 пз Орель Мангала 11 пз Рамон Терратс 19 нп Энес Унал 20 нп Иван Асон Главные тренеры Эдер Сарабия Хосе Бордалас История личных встреч 21.03.2026 Испания — Примера 29-й тур 1 : 2 13.12.2025 Испания — Примера 16-й тур 0 : 1 18.04.2025 Испания — Примера 32-й тур 1 : 0 09.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 1 : 0 06.01.2024 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 1 30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 1 : 0 15.01.2023 Испания - Примера 17-й тур 1 : 2 05.03.2022 Испания - Примера 27-й тур 2 : 0 31.10.2021 Испания - Примера 12-й тур 2 : 1 16.06.2020 Испания - Примера 29-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 14 39 2 Лига чемпионов Атлетико М 14 34 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 14 33 4 Лига чемпионов Бетис 14 27 5 Лига Европы Реал Сосьедад 13 22 6 Лига конференций Расинг 14 20 7 Севилья 13 19 8 Алавес 14 19 9 Атлетик Б 13 19 10 Осасуна 14 16 11 Депортиво 14 15 12 Эспаньол 13 15 13 Райо Вальекано 13 15 14 Вильярреал 13 15 15 Сельта 13 13 16 Валенсия 14 13 17 Леванте 14 12 18 Зона вылета Хетафе 13 12 19 Зона вылета Эльче 14 11 20 Зона вылета Малага 14 5