Эспаньол - Хетафе 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423
30 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 14-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Эспаньол
Барселона
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Анхель Фортуньо
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|36
|пз
|Alejandro Santiago
|26
|пз
|Рафель Бауса
|10
|пз
|Поль Лосано
|8
|пз
|Эду Эспосито
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|8
|зщ
|Неманья Гудель
|23
|пз
|Орель Мангала
|11
|пз
|Рамон Терратс
|19
|нп
|Энес Унал
|20
|нп
|Иван Асон
Главные тренеры
|Эдер Сарабия
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|21.03.2026
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|18.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 0
|09.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 0
|06.01.2024
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|15.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 0
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|16.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|39
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|34
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|14
|33
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|13
|22
| 6
Лига конференций
|Расинг
|14
|20
|7
|Севилья
|13
|19
|8
|Алавес
|14
|19
|9
|Атлетик Б
|13
|19
|10
|Осасуна
|14
|16
|11
|Депортиво
|14
|15
|12
|Эспаньол
|13
|15
|13
|Райо Вальекано
|13
|15
|14
|Вильярреал
|13
|15
|15
|Сельта
|13
|13
|16
|Валенсия
|14
|13
|17
|Леванте
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|13
|12
| 19
Зона вылета
|Эльче
|14
|11
| 20
Зона вылета
|Малага
|14
|5
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