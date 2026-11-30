Шахтёр - Буковина 30 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
30 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 14-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Шахтёр
Буковина
Черновцы
Главные тренеры
|Арда Туран
История личных встреч
|25.11.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
|20.11.2026
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2026
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|30.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|13
|30
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|13
|30
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|13
|26
|4
|Металлист 1925
|11
|24
|5
|Карпаты
|13
|23
|6
|ЛНЗ Черкассы
|13
|22
|7
|Заря
|14
|19
|8
|Буковина
|13
|16
|9
|Колос
|12
|15
|10
|Левый Берег
|13
|13
|11
|Эпицентр
|14
|13
|12
|Черноморец
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Кривбасс
|12
|10
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|13
|9
| 15
Зона вылета
|Верес
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
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