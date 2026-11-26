Оренбург - Спартак Москва 26 ноября обзор матча Дата публикации: 26-11-2026 Оренбург 1 : 0 Спартак М События матча ФК «Оренбург» - ФК Спартак Москва 12' Виктор Парада 46' ⇄ Наиль Умяров / Руслан Литвинов 46' ⇄ Манфред Угальде / Гедсон Фернандеш 52' Кристофер Ву 62' ⇄ Срджан Бабич / Кристофер Ву 62' ⇄ Павел Полех / Никита Масалыга 67' ⚽ Ренат Голыбин (1 - 0) 73' ⇄ Дамиан Пуэбла / Андрей Касаджиков 73' ⇄ Гедеон Гузина / Максим Савельев 73' ⇄ Евгений Болотов / Омар Минатулаев 76' ⇄ Пабло Солари / Даниил Денисов 80' ⇄ Джорди Томпсон / Ренат Голыбин 80' ⇄ Максим Сивис / Станислав Поройков 90' Манфред Угальде Составы команд Оренбург Оренбург Спартак М Москва 35 вр Александр Дёгтев 22 зщ Антон Лукашов 44 зщ Жоау Силва 3 зщ Данила Ведерников 2 зщ Станислав Поройков 80' 4 зщ Данила Хотулёв 63 пз Омар Минатулаев 73' 18 пз Дмитрий Васильев 27 пз Ренат Голыбин 80' 77 нп Андрей Касаджиков 73' 9 нп Максим Савельев 73' 57 пз Евгений Болотов 73' 8 пз Дамиан Пуэбла 73' 30 нп Гедеон Гузина 73' 24 зщ Максим Сивис 80' 10 нп Хорди Томпсон 80' 98 вр Александр Максименко 68 зщ Руслан Литвинов 46' 97 зщ Даниил Денисов 76' 4 зщ Александер Джику 33 зщ Виктор Парада 3 зщ Кристофер Ву 62' 17 пз Владислав Саусь 83 пз Жедсон Фернандеш 46' 25 пз Данил Пруцев 19 нп Мирлинд Даку 24 нп Никита Массалыга 62' 18 пз Наиль Умяров 46' 9 нп Манфред Угальде 46' 6 зщ Срджан Бабич 62' 62 нп Павел Полех 62' 7 нп Пабло Солари 76' Запасные 53 вр Вячеслав Коробов 1 вр Богдан Овсянников 6 зщ Джон Паласиос 26 зщ Эмил Ценов 5 зщ Алексей Татаев 20 пз Дмитрий Рыбчинский 19 нп Алешандре Жезус 56 вр Александр Довбня 1 вр Илья Помазун 71 зщ Александр Добродицкий 35 пз Кристофер Мартинс 47 пз Роман Зобнин 77 нп Антон Зиньковский 10 нп Маркиньос Главные тренеры Ильдар Раушанович Ахметзянов Хуан Карлос Карседо Голы Ренат Голыбин 1:0 66' Наказания Виктор Парада 12' Кристофер Ву 52'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Спартак Москва, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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