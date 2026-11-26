Оренбург - Спартак Москва 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 26-11-2026
Оренбург
1 : 0
Спартак М
События матча ФК «Оренбург» - ФК Спартак Москва
12'
Виктор Парада
46'
⇄
Наиль Умяров / Руслан Литвинов
46'
⇄
Манфред Угальде / Гедсон Фернандеш
52'
Кристофер Ву
62'
⇄
Срджан Бабич / Кристофер Ву
62'
⇄
Павел Полех / Никита Масалыга
67'
⚽
Ренат Голыбин (1 - 0)
73'
⇄
Дамиан Пуэбла / Андрей Касаджиков
73'
⇄
Гедеон Гузина / Максим Савельев
73'
⇄
Евгений Болотов / Омар Минатулаев
76'
⇄
Пабло Солари / Даниил Денисов
80'
⇄
Джорди Томпсон / Ренат Голыбин
80'
⇄
Максим Сивис / Станислав Поройков
90'
Манфред Угальде
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Спартак М
Москва
|35
|вр
|Александр Дёгтев
|22
|зщ
|Антон Лукашов
|44
|зщ
|Жоау Силва
|3
|зщ
|Данила Ведерников
|2
|зщ
|Станислав Поройков
80'
|4
|зщ
|Данила Хотулёв
|63
|пз
|Омар Минатулаев
73'
|18
|пз
|Дмитрий Васильев
|27
|пз
|Ренат Голыбин
80'
|77
|нп
|Андрей Касаджиков
73'
|9
|нп
|Максим Савельев
73'
|57
|пз
|Евгений Болотов
73'
|8
|пз
|Дамиан Пуэбла
73'
|30
|нп
|Гедеон Гузина
73'
|24
|зщ
|Максим Сивис
80'
|10
|нп
|Хорди Томпсон
80'
|98
|вр
|Александр Максименко
|68
|зщ
|Руслан Литвинов
46'
|97
|зщ
|Даниил Денисов
76'
|4
|зщ
|Александер Джику
|33
|зщ
|Виктор Парада
|3
|зщ
|Кристофер Ву
62'
|17
|пз
|Владислав Саусь
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
46'
|25
|пз
|Данил Пруцев
|19
|нп
|Мирлинд Даку
|24
|нп
|Никита Массалыга
62'
|18
|пз
|Наиль Умяров
46'
|9
|нп
|Манфред Угальде
46'
|6
|зщ
|Срджан Бабич
62'
|62
|нп
|Павел Полех
62'
|7
|нп
|Пабло Солари
76'
Запасные
|53
|вр
|Вячеслав Коробов
|1
|вр
|Богдан Овсянников
|6
|зщ
|Джон Паласиос
|26
|зщ
|Эмил Ценов
|5
|зщ
|Алексей Татаев
|20
|пз
|Дмитрий Рыбчинский
|19
|нп
|Алешандре Жезус
|56
|вр
|Александр Довбня
|1
|вр
|Илья Помазун
|71
|зщ
|Александр Добродицкий
|35
|пз
|Кристофер Мартинс
|47
|пз
|Роман Зобнин
|77
|нп
|Антон Зиньковский
|10
|нп
|Маркиньос
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Хуан Карлос Карседо
Голы
Ренат Голыбин
1:0
66'
Наказания
Виктор Парада
12'
Кристофер Ву
52'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Спартак Москва, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
ПСЖ - Рома 25 ноября обзор матча
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Спортинг - Манчестер Юнайтед 25 ноября обзор матча
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Брюгге - Ливерпуль 25 ноября обзор матча
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Шахтёр - Фенербахче 25 ноября обзор матча
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Интер - Штутгарт 25 ноября обзор матча
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...