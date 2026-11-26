Бранн - Орхус 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Бранн (Берген, Норвегия), вместимость: 17500 26 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций , Общий этап. 4-й тур

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Составы команд Бранн Берген, Норвегия Орхус Орхус, Дания 1 вр Матиас Дюнгеланн 2 зщ Лео Чорнич 3 зщ Фредрик Паллесен Кнудсен 21 зщ Нерайсо Касанвирьо 17 зщ Йоахим Солтведт 25 пз Никлас Вассберг 16 пз Кристиан Эриксен 14 нп Ульрик Матисен 22 нп Сайвар Атли Магнуссон 29 нп Ноа-Жан Хольм 9 нп Никлас Кастро 1 вр Йеспер Хансен 33 зщ Лука Калло 25 зщ Колин Рёслер 19 зщ Эрик Каль 29 пз Расмус Карстенсен 4 пз Магнус Кнудсен 10 пз Кристиан Арнстад 11 пз Гифт Линкс 31 пз Тобиас Бек 18 пз Каллум Маккоуотт 27 нп Stefen Tchamche Главные тренеры Эйрик Хорнеланн История личных встреч 22.11.2026 Норвегия — Элитсерия 27-й тур 3 : 4 08.11.2026 Норвегия — Элитсерия 26-й тур 2 : 2 05.11.2026 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 1 : 1 01.11.2026 Норвегия — Элитсерия 25-й тур 3 : 2 25.10.2026 Норвегия — Элитсерия 12-й тур 3 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Лугано 3 9 2 1/8 финала Панатинаикос 3 9 3 1/8 финала Твенте 3 9 4 1/8 финала Монако 3 9 5 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион 3 7 6 1/8 финала Бранн 3 7 7 1/8 финала Копенгаген 3 7 8 1/8 финала Университатя Кр 3 7 9 Плей-офф Мьельбю 3 7 10 Плей-офф Сент-Трюйден 3 7 11 Плей-офф Аякс 3 6 12 Плей-офф Трабзонспор 3 6 13 Плей-офф Хайдук 3 6 14 Плей-офф Фрайбург 3 6 15 Плей-офф Црвена Звезда 3 4 16 Плей-офф Аталанта 3 4 17 Плей-офф Брага 3 4 18 Плей-офф Гент 3 4 19 Плей-офф Рига 3 3 20 Плей-офф Тун 3 3 21 Плей-офф Борац Б-Л 3 3 22 Плей-офф Линкольн 3 3 23 Плей-офф Яблонец 3 2 24 Плей-офф Орхус 3 2 25 Норшелланн 3 2 26 Эгнатия 3 2 27 Кайрат 3 2 28 ЦСКА С 3 1 29 Иберия 1999 3 1 30 Пафос 3 1 31 Хетафе 3 1 32 Хартс 3 1 33 КуПС 3 1 34 Мидтьюлланн 3 1 35 Интер Клуб Эскальдес 3 0 36 Кауно Жальгирис 3 0