Брюгге - Ливерпуль 25 ноября обзор матча
Дата публикации: 26-11-2026
Брюгге
0 : 3
Ливерпуль
События матча Брюгге - Ливерпуль ФК
-5'
Andoni Iraola
13'
⚽
Александер Исак (0 - 1)
42'
⇄
Рио Нгумоха / Виктор Муньос
73'
⇄
Вирджил ван Дейк / Джереми Фримпонг
73'
⇄
Алексис Мак Аллистер / Трей Ньони
75'
⇄
Ромео Вермант / Хуго Ветлесен
75'
⇄
Мамаду Диакон / Феликс Лемарешаль
79'
⚽
Флориан Вирц (0 - 2)
82'
⚽
Александер Исак (0 - 3)
83'
⇄
Уго Сике / Кириани Саббе
83'
⇄
Шевио Тсава / Фредди Поттс
86'
⇄
Люк Чемберс / Брэдли Баркола
86'
⇄
Льюис Кумас / Александер Исак
89'
⇄
Маттео Дамс / Хоакин Сейс
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|1
|вр
|Ян Зоммер
|64
|зщ
|Кириани Саббе
83'
|58
|зщ
|Йорне Спилерс
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|65
|зщ
|Йоакин Сейс
89'
|8
|пз
|Фредди Поттс
83'
|9
|пз
|Карлуш Форбш
|10
|пз
|Уго Ветлесен
74'
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|80
|пз
|Феликс Лемарешаль
74'
|7
|нп
|Николо Трезольди
|67
|пз
|Мамаду Диахон
74'
|17
|пз
|Ромео Верман
74'
|41
|зщ
|Юго Сике
83'
|16
|пз
|Хевейо Тсава
83'
|32
|зщ
|Маттео Дамс
89'
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Жереми Жаке
|33
|зщ
|Рональд Араухо
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
73'
|6
|зщ
|Милош Керкез
|42
|пз
|Трейморис Ньони
73'
|29
|пз
|Брэдли Баркола
86'
|23
|пз
|Виктор Муньос
42'
|7
|пз
|Флориан Вирц
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|9
|нп
|Александер Исак
86'
|73
|пз
|Рио Нгумоа
42'
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
73'
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
73'
|44
|зщ
|Люк Чемберс
86'
|67
|нп
|Льюис Кумас
86'
Запасные
|29
|вр
|Нордин Яккерс
|81
|вр
|Аргус Ванден-Дриссе
|3
|зщ
|Ли Хан Бом
|11
|пз
|Хан Вирхили
|62
|пз
|Линнт Аудор
|39
|нп
|Милан Робберехтс
|77
|нп
|Андрей Васович
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|28
|вр
|Фредди Вудман
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|53
|пз
|Джеймс Макконнелл
|76
|нп
|Джейден Даннс
Главные тренеры
|Иван Леко
|Андони Ираола
Голы
Александер Исак
Доминик Собослаи
0:1
13'
Флориан Вирц
Рио Нгумоа
0:2
79'
Александер Исак
Алисон Бекер
0:3
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брюгге - Ливерпуль, который состоялся 25 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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