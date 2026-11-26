Брюгге - Ливерпуль 25 ноября обзор матча Дата публикации: 26-11-2026 Брюгге 0 : 3 Ливерпуль События матча Брюгге - Ливерпуль ФК -5' Andoni Iraola 13' ⚽ Александер Исак (0 - 1) 42' ⇄ Рио Нгумоха / Виктор Муньос 73' ⇄ Вирджил ван Дейк / Джереми Фримпонг 73' ⇄ Алексис Мак Аллистер / Трей Ньони 75' ⇄ Ромео Вермант / Хуго Ветлесен 75' ⇄ Мамаду Диакон / Феликс Лемарешаль 79' ⚽ Флориан Вирц (0 - 2) 82' ⚽ Александер Исак (0 - 3) 83' ⇄ Уго Сике / Кириани Саббе 83' ⇄ Шевио Тсава / Фредди Поттс 86' ⇄ Люк Чемберс / Брэдли Баркола 86' ⇄ Льюис Кумас / Александер Исак 89' ⇄ Маттео Дамс / Хоакин Сейс Составы команд Брюгге Брюгге, Бельгия Ливерпуль Ливерпуль, Англия 1 вр Ян Зоммер 64 зщ Кириани Саббе 83' 58 зщ Йорне Спилерс 44 зщ Брандон Мехеле 65 зщ Йоакин Сейс 89' 8 пз Фредди Поттс 83' 9 пз Карлуш Форбш 10 пз Уго Ветлесен 74' 20 пз Ханс Ванакен 80 пз Феликс Лемарешаль 74' 7 нп Николо Трезольди 67 пз Мамаду Диахон 74' 17 пз Ромео Верман 74' 41 зщ Юго Сике 83' 16 пз Хевейо Тсава 83' 32 зщ Маттео Дамс 89' 1 вр Алисон Бекер 5 зщ Жереми Жаке 33 зщ Рональд Араухо 30 зщ Жереми Фримпонг 73' 6 зщ Милош Керкез 42 пз Трейморис Ньони 73' 29 пз Брэдли Баркола 86' 23 пз Виктор Муньос 42' 7 пз Флориан Вирц 8 пз Доминик Собослаи 9 нп Александер Исак 86' 73 пз Рио Нгумоа 42' 4 зщ Вирджил ван Дейк 73' 10 пз Алексис Мак Аллистер 73' 44 зщ Люк Чемберс 86' 67 нп Льюис Кумас 86' Запасные 29 вр Нордин Яккерс 81 вр Аргус Ванден-Дриссе 3 зщ Ли Хан Бом 11 пз Хан Вирхили 62 пз Линнт Аудор 39 нп Милан Робберехтс 77 нп Андрей Васович 25 вр Георгий Мамардашвили 28 вр Фредди Вудман 2 зщ Джозеф Гомес 21 зщ Константинос Цимикас 53 пз Джеймс Макконнелл 76 нп Джейден Даннс Главные тренеры Иван Леко Андони Ираола Голы Александер Исак Доминик Собослаи 0:1 13' Флориан Вирц Рио Нгумоа 0:2 79' Александер Исак Алисон Бекер 0:3 82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брюгге - Ливерпуль, который состоялся 25 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Шахтёр - Фенербахче 25 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Интер - Штутгарт 25 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Лилль - Бавария 25 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Атлетико - Викинг 25 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...