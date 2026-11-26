Пафос - Мидтьюлланн 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000 26 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций , Общий этап. 4-й тур

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Составы команд Пафос Пафос, Кипр Мидтьюлланн Хернинг, Дания 99 вр Радослав Маецки 2 зщ Йорам Заге 23 зщ Жонаташ Нору 3 зщ Сами Ммаэ 14 зщ Николас Иоанну 7 зщ Бруно 12 зщ Кен Сема 50 пз Алешандре Бриту 30 нп Влад Драгомир 18 нп Lele 33 нп Андерсон Силва 1 вр Элиас Рабн Олафссон 5 зщ Расмус Кристенсен 2 зщ Андреас Макссё 22 зщ Мадс Бек Сёренсен 8 пз Филип Биллинг 19 пз Педро Браво 55 пз Виктор Бак 20 пз Хён Сок Хон 38 нп Julius Emefile 10 нп Чхо Кю Сун 18 нп Stanley Iheanacho Главные тренеры Майк Тулльберг История личных встреч 21.11.2026 Кипр — Первый дивизион 10-й тур 1 : 2 08.11.2026 Кипр — Первый дивизион 9-й тур 4 : 2 05.11.2026 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 3 : 1 31.10.2026 Кипр — Первый дивизион 8-й тур 2 : 2 26.10.2026 Кипр — Первый дивизион 7-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Лугано 3 9 2 1/8 финала Панатинаикос 3 9 3 1/8 финала Твенте 3 9 4 1/8 финала Монако 3 9 5 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион 3 7 6 1/8 финала Бранн 3 7 7 1/8 финала Копенгаген 3 7 8 1/8 финала Университатя Кр 3 7 9 Плей-офф Мьельбю 3 7 10 Плей-офф Сент-Трюйден 3 7 11 Плей-офф Аякс 3 6 12 Плей-офф Трабзонспор 3 6 13 Плей-офф Хайдук 3 6 14 Плей-офф Фрайбург 3 6 15 Плей-офф Црвена Звезда 3 4 16 Плей-офф Аталанта 3 4 17 Плей-офф Брага 3 4 18 Плей-офф Гент 3 4 19 Плей-офф Рига 3 3 20 Плей-офф Тун 3 3 21 Плей-офф Борац Б-Л 3 3 22 Плей-офф Линкольн 3 3 23 Плей-офф Яблонец 3 2 24 Плей-офф Орхус 3 2 25 Норшелланн 3 2 26 Эгнатия 3 2 27 Кайрат 3 2 28 ЦСКА С 3 1 29 Иберия 1999 3 1 30 Пафос 3 1 31 Хетафе 3 1 32 Хартс 3 1 33 КуПС 3 1 34 Мидтьюлланн 3 1 35 Интер Клуб Эскальдес 3 0 36 Кауно Жальгирис 3 0