Олимпиакос - Милан 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500
26 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Иманол Альгуасиль
|Рубен Аморим
История личных встреч
|13.12.2018
|Лига Европы
|Группа F. 6-й тур
|3 : 1
|04.10.2018
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|3 : 1
|25.07.2014
|Международный кубок чемпионов - 2014
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенфика
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Борнмут
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Ференцварош
|4
|12
| 4
1/8 финала
|Юнион
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Ювентус
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Олимпиакос
|4
|10
| 7
1/8 финала
|Байер
|4
|9
| 8
1/8 финала
|НЕК Неймеген
|4
|7
| 9
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 10
Плей-офф
|Левски
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Бешикташ
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Лион
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Сандерленд
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Ренн
|4
|6
| 15
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|4
|6
| 16
Плей-офф
|Андерлехт
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Омония
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Торринсе
|4
|6
| 19
Плей-офф
|ОФИ
|4
|6
| 20
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Кристал Пэлас
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Целе
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Хоффенхайм
|4
|4
|25
|Спарта П
|4
|4
|26
|Штурм
|4
|4
|27
|Сельта
|4
|3
|28
|Ягеллония
|4
|3
|29
|Милан
|4
|3
|30
|Виктория Пльзень
|4
|3
|31
|Марсель
|4
|3
|32
|Селтик
|4
|3
|33
|Хапоэль Б-Ш
|4
|1
|34
|Лиллестрем
|4
|1
|35
|Лех П
|4
|1
|36
|Арарат-Армения
|4
|0
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