Олимпиакос - Милан 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция), вместимость: 33500 26 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Олимпиакос Пирей, Греция Милан Милан, Италия Главные тренеры Хосе Луис Мендилибар Иманол Альгуасиль Рубен Аморим История личных встреч 13.12.2018 Лига Европы Группа F. 6-й тур 3 : 1 04.10.2018 Лига Европы Группа F. 2-й тур 3 : 1 25.07.2014 Международный кубок чемпионов - 2014 Группа B. 1-й тур 3 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Бенфика 4 12 2 1/8 финала Борнмут 4 12 3 1/8 финала Ференцварош 4 12 4 1/8 финала Юнион 4 10 5 1/8 финала Ювентус 4 10 6 1/8 финала Олимпиакос 4 10 7 1/8 финала Байер 4 9 8 1/8 финала НЕК Неймеген 4 7 9 Плей-офф Динамо З 4 7 10 Плей-офф Левски 4 7 11 Плей-офф Бешикташ 4 7 12 Плей-офф Лион 4 7 13 Плей-офф Сандерленд 4 7 14 Плей-офф Ренн 4 6 15 Плей-офф АЗ Алкмар 4 6 16 Плей-офф Андерлехт 4 6 17 Плей-офф Омония 4 6 18 Плей-офф Торринсе 4 6 19 Плей-офф ОФИ 4 6 20 Плей-офф Реал Сосьедад 4 5 21 Плей-офф Кристал Пэлас 4 5 22 Плей-офф Целе 4 4 23 Плей-офф Ред Булл Зальцбург 4 4 24 Плей-офф Хоффенхайм 4 4 25 Спарта П 4 4 26 Штурм 4 4 27 Сельта 4 3 28 Ягеллония 4 3 29 Милан 4 3 30 Виктория Пльзень 4 3 31 Марсель 4 3 32 Селтик 4 3 33 Хапоэль Б-Ш 4 1 34 Лиллестрем 4 1 35 Лех П 4 1 36 Арарат-Армения 4 0