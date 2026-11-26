«Реал» — единственный полководец: Мадрид сохраняет 100% результат в Лиге чемпионов
Турнирный расклад: почему Мадрид теперь первый
Мадридский «Реал» выдал идеальный старт в новом сезоне Лиги чемпионов. После пяти туров общего этапа команда Жозе Моуринью — единственный клуб, который прошёл эту дистанцию без потерь, собрав стопроцентный урожай очков.
Ключевым моментом пятого игрового дня стала осечка главного преследователя. «Пари Сен-Жермен» под руководством Луиса Энрике не смог дожать «Рому» на своём поле, позволив итальянцам отыграться со счёта 0:2. Эта ничья 2:2 стоила парижанам первого места. Теперь у «Реала» — чистое первое место и 15 очков, а «ПСЖ» отстаёт на два балла, занимая вторую строчку.
Что дальше: лондонская проверка для Мадрида
В последнем туре общего этапа для подопечных Моуринью не будет лёгкой прогулки. 9 декабря «Реал» ждёт выезд в Лондон на матч против «Арсенала». Эта игра станет настоящей проверкой на прочность для безупречной серии испанцев.
У «ПСЖ» задача не менее сложная: 8 декабря им предстоит визит к «Астон Вилле». Французский клуб всё ещё может обойти «Реал», но для этого нужно не только побеждать самим, но и надеяться на то, что «Арсенал» отберёт очки у мадридцев. Борьба за верхнюю строчку в таблице продолжается до самого конца.
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