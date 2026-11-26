Виктория Пльзень - Бенфика 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500 26 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина, Хорватия)

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Виктория Пльзень Пльзень, Чехия Бенфика Лиссабон, Португалия Главные тренеры Марку Алешандер Сарайва Силва История личных встреч 21.11.2026 Чехия — Высшая лига 15-й тур 1 : 2 08.11.2026 Чехия — Высшая лига 14-й тур 1 : 1 05.11.2026 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 0 : 1 01.11.2026 Чехия — Высшая лига 13-й тур 0 : 4 25.10.2026 Чехия — Высшая лига 12-й тур 1 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Бенфика 4 12 2 1/8 финала Борнмут 4 12 3 1/8 финала Ференцварош 4 12 4 1/8 финала Юнион 4 10 5 1/8 финала Ювентус 4 10 6 1/8 финала Олимпиакос 4 10 7 1/8 финала Байер 4 9 8 1/8 финала НЕК Неймеген 4 7 9 Плей-офф Динамо З 4 7 10 Плей-офф Левски 4 7 11 Плей-офф Бешикташ 4 7 12 Плей-офф Лион 4 7 13 Плей-офф Сандерленд 4 7 14 Плей-офф Ренн 4 6 15 Плей-офф АЗ Алкмар 4 6 16 Плей-офф Андерлехт 4 6 17 Плей-офф Омония 4 6 18 Плей-офф Торринсе 4 6 19 Плей-офф ОФИ 4 6 20 Плей-офф Реал Сосьедад 4 5 21 Плей-офф Кристал Пэлас 4 5 22 Плей-офф Целе 4 4 23 Плей-офф Ред Булл Зальцбург 4 4 24 Плей-офф Хоффенхайм 4 4 25 Спарта П 4 4 26 Штурм 4 4 27 Сельта 4 3 28 Ягеллония 4 3 29 Милан 4 3 30 Виктория Пльзень 4 3 31 Марсель 4 3 32 Селтик 4 3 33 Хапоэль Б-Ш 4 1 34 Лиллестрем 4 1 35 Лех П 4 1 36 Арарат-Армения 4 0