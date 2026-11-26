Интер Клуб Эскальдес - Копенгаген 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эстади де ла ФАФ (Энкамп, Андорра), вместимость: 5600
26 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Интер Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|13
|вр
|Хави Диас
|24
|зщ
|Маурисио Почеттино
|4
|зщ
|Алекс Санчес
|2
|зщ
|Анвар Эрнандес
|3
|зщ
|Хильмар Торрес
|8
|пз
|Давид Лопес
|6
|пз
|Виктор Алонсо
|19
|пз
|Пабло Молина
|11
|нп
|Доми Берланга
|9
|нп
|Файсал Шуаиб
|31
|нп
|Soule
|31
|вр
|Рунар Алекс Рунарссон
|2
|зщ
|Феликс Беймо
|4
|зщ
|Асгер Сёренсен
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|13
|зщ
|Родриго Хуэскас
|6
|пз
|Акош Маркграф
|27
|пз
|Томас Дилейни
|21
|пз
|Мадс Мадсен
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|16
|пз
|Роберт
|14
|нп
|Андреас Корнелиус
Главные тренеры
|Бо Свенссон
История личных встреч
|05.11.2026
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|22.10.2026
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 3
|15.10.2026
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|27.08.2026
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0 4 : 2
|20.08.2026
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лугано
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Панатинаикос
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Твенте
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Бранн
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Копенгаген
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Университатя Кр
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Мьельбю
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Сент-Трюйден
|3
|7
| 11
Плей-офф
|Аякс
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Трабзонспор
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Хайдук
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Фрайбург
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Црвена Звезда
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Брага
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Гент
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Рига
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Тун
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Борац Б-Л
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Линкольн
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Яблонец
|3
|2
| 24
Плей-офф
|Орхус
|3
|2
|25
|Норшелланн
|3
|2
|26
|Эгнатия
|3
|2
|27
|Кайрат
|3
|2
|28
|ЦСКА С
|3
|1
|29
|Иберия 1999
|3
|1
|30
|Пафос
|3
|1
|31
|Хетафе
|3
|1
|32
|Хартс
|3
|1
|33
|КуПС
|3
|1
|34
|Мидтьюлланн
|3
|1
|35
|Интер Клуб Эскальдес
|3
|0
|36
|Кауно Жальгирис
|3
|0
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