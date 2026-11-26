Интер Клуб Эскальдес - Копенгаген 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эстади де ла ФАФ (Энкамп, Андорра), вместимость: 5600 26 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций , Общий этап. 4-й тур

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Составы команд Интер Клуб Эскальдес Эскальдес-Энгордань, Андорра Копенгаген Копенгаген, Дания 13 вр Хави Диас 24 зщ Маурисио Почеттино 4 зщ Алекс Санчес 2 зщ Анвар Эрнандес 3 зщ Хильмар Торрес 8 пз Давид Лопес 6 пз Виктор Алонсо 19 пз Пабло Молина 11 нп Доми Берланга 9 нп Файсал Шуаиб 31 нп Soule 31 вр Рунар Алекс Рунарссон 2 зщ Феликс Беймо 4 зщ Асгер Сёренсен 15 зщ Маркос Лопес 13 зщ Родриго Хуэскас 6 пз Акош Маркграф 27 пз Томас Дилейни 21 пз Мадс Мадсен 10 пз Мохамед Эльюнусси 16 пз Роберт 14 нп Андреас Корнелиус Главные тренеры Бо Свенссон История личных встреч 05.11.2026 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 2 : 1 22.10.2026 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 3 15.10.2026 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 2 : 0 27.08.2026 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 0 4 : 2 20.08.2026 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Лугано 3 9 2 1/8 финала Панатинаикос 3 9 3 1/8 финала Твенте 3 9 4 1/8 финала Монако 3 9 5 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион 3 7 6 1/8 финала Бранн 3 7 7 1/8 финала Копенгаген 3 7 8 1/8 финала Университатя Кр 3 7 9 Плей-офф Мьельбю 3 7 10 Плей-офф Сент-Трюйден 3 7 11 Плей-офф Аякс 3 6 12 Плей-офф Трабзонспор 3 6 13 Плей-офф Хайдук 3 6 14 Плей-офф Фрайбург 3 6 15 Плей-офф Црвена Звезда 3 4 16 Плей-офф Аталанта 3 4 17 Плей-офф Брага 3 4 18 Плей-офф Гент 3 4 19 Плей-офф Рига 3 3 20 Плей-офф Тун 3 3 21 Плей-офф Борац Б-Л 3 3 22 Плей-офф Линкольн 3 3 23 Плей-офф Яблонец 3 2 24 Плей-офф Орхус 3 2 25 Норшелланн 3 2 26 Эгнатия 3 2 27 Кайрат 3 2 28 ЦСКА С 3 1 29 Иберия 1999 3 1 30 Пафос 3 1 31 Хетафе 3 1 32 Хартс 3 1 33 КуПС 3 1 34 Мидтьюлланн 3 1 35 Интер Клуб Эскальдес 3 0 36 Кауно Жальгирис 3 0