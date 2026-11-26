Дата публикации: 26-11-2026 10:39

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал искать оправданий после того, как его команда упустила победу над «Ромой» (2:2). Парижане вели в счёте, но в концовке пропустили с пенальти и потеряли два важных очка.

В интервью Le Figaro испанский специалист признал, что игра получилась крайне напряжённой и непредсказуемой.

«Мы попали в настоящую рубку. Едва отыгрались, как вышли вперёд и игра совсем разбилась на эпизоды. У нас был шанс спокойно довести матч до победы, но мы сами привезли этот пенальти в свои ворота. Такое бывает. Парней мне упрекнуть не в чем, они бились до конца. Это совсем не тот футбол, к которому мы привыкли, здесь не было ни секунды на раздумья», — заявил Энрике.

Теперь у «ПСЖ» остался последний шанс громко хлопнуть дверью на общем этапе. 8 декабря команда Луиса Энрике сыграет в гостях с «Астон Виллой». Чтобы сохранить шансы на высокое место в итоговой таблице, парижанам нужна только победа. В это же время их соперник по прошлому туру, «Рома», примет на своём поле лиссабонский «Спортинг».