Сельта - Борнмут 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791 26 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы , Общий этап. 5-й тур Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Сельта Виго, Испания Борнмут Борнмут, Англия Главные тренеры Клаудио Хиральдес Марко Розе История личных встреч 21.11.2026 Испания — Ла Лига 13-й тур 2 : 1 13.11.2026 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 5 08.11.2026 Испания — Ла Лига 12-й тур 0 : 0 05.11.2026 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 1 : 2 31.10.2026 Испания — Ла Лига 11-й тур 3 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Бенфика 4 12 2 1/8 финала Борнмут 4 12 3 1/8 финала Ференцварош 4 12 4 1/8 финала Юнион 4 10 5 1/8 финала Ювентус 4 10 6 1/8 финала Олимпиакос 4 10 7 1/8 финала Байер 4 9 8 1/8 финала НЕК Неймеген 4 7 9 Плей-офф Динамо З 4 7 10 Плей-офф Левски 4 7 11 Плей-офф Бешикташ 4 7 12 Плей-офф Лион 4 7 13 Плей-офф Сандерленд 4 7 14 Плей-офф Ренн 4 6 15 Плей-офф АЗ Алкмар 4 6 16 Плей-офф Андерлехт 4 6 17 Плей-офф Омония 4 6 18 Плей-офф Торринсе 4 6 19 Плей-офф ОФИ 4 6 20 Плей-офф Реал Сосьедад 4 5 21 Плей-офф Кристал Пэлас 4 5 22 Плей-офф Целе 4 4 23 Плей-офф Ред Булл Зальцбург 4 4 24 Плей-офф Хоффенхайм 4 4 25 Спарта П 4 4 26 Штурм 4 4 27 Сельта 4 3 28 Ягеллония 4 3 29 Милан 4 3 30 Виктория Пльзень 4 3 31 Марсель 4 3 32 Селтик 4 3 33 Хапоэль Б-Ш 4 1 34 Лиллестрем 4 1 35 Лех П 4 1 36 Арарат-Армения 4 0