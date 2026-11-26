Интер - Штутгарт 25 ноября обзор матча
Дата публикации: 26-11-2026
Интер М
2 : 0
Штутгарт
События матча Интер - Штутгарт
13'
Маркус Тюрам
41'
⇄
Федерико Димарко / Алессандро Бастони
48'
Финн Йельтиш
57'
⚽
Петар Сучич (1 - 0)Пенальти
63'
⇄
Джейми Левелинг / Йоша Вагноман
64'
⇄
Дениз Ундав / Крис Фюрих
69'
⇄
Лаутаро Мартинес / Маркус Тюрам
69'
⇄
Кертис Джонс / Генрих Мхитарян
71'
⇄
Анджело Штиллер / Николас Нартей
71'
⇄
Лука Жаке / Финн Йельтиш
74'
⚽
Лаутаро Мартинес (2 - 0)
78'
Мануэль Аканджи
84'
⇄
Тьягу Томаш / Билал Эль-Ханнус
86'
⇄
Александр Станкович / Николо Барелла
86'
⇄
Анди Диуф / Франческо Пио Эспозито
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Штутгарт
Штутгарт, Германия
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|99
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
41'
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
86'
|8
|пз
|Петар Сучич
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
68'
|94
|нп
|Франческо Эспозито
86'
|9
|нп
|Маркус Тюрам
68'
|32
|пз
|Федерико Димарко
41'
|21
|пз
|Кёртис Джонс
68'
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
68'
|5
|пз
|Александар Станкович
86'
|17
|пз
|Анди Диуф
86'
|41
|вр
|Деннис Займен
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|зщ
|Финн Ельч
71'
|47
|зщ
|Яник Шпальт
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
63'
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
84'
|10
|пз
|Крис Фюрих
63'
|28
|пз
|Николас Нартей
71'
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|18
|пз
|Джейми Левелинг
63'
|26
|нп
|Дениз Ундав
63'
|14
|зщ
|Лука Хакес
71'
|6
|пз
|Ангело Штиллер
71'
|8
|пз
|Тьягу Томаш
84'
Запасные
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|49
|вр
|Иван Проведель
|6
|зщ
|Джон Стоунз
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|11
|пз
|Луис Энрике
|44
|пз
|Леонардо Бово
|53
|нп
|Маттео Лавелли
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|2
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|16
|пз
|Атакан Каразор
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|44
|пз
|Лео Сауэр
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Себастьян Хёнес
Голы
Петар Сучич
1:0
57'
Лаутаро Мартинес
Федерико Димарко
2:0
74'
Наказания
Маркус Тюрам
13'
Финн Ельч
48'
Мануэль Аканджи
79'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер - Штутгарт, который состоялся 25 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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