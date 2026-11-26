Интер - Штутгарт 25 ноября обзор матча Дата публикации: 26-11-2026 Интер М 2 : 0 Штутгарт События матча Интер - Штутгарт 13' Маркус Тюрам 41' ⇄ Федерико Димарко / Алессандро Бастони 48' Финн Йельтиш 57' ⚽ Петар Сучич (1 - 0) Пенальти 63' ⇄ Джейми Левелинг / Йоша Вагноман 64' ⇄ Дениз Ундав / Крис Фюрих 69' ⇄ Лаутаро Мартинес / Маркус Тюрам 69' ⇄ Кертис Джонс / Генрих Мхитарян 71' ⇄ Анджело Штиллер / Николас Нартей 71' ⇄ Лука Жаке / Финн Йельтиш 74' ⚽ Лаутаро Мартинес (2 - 0) 78' Мануэль Аканджи 84' ⇄ Тьягу Томаш / Билал Эль-Ханнус 86' ⇄ Александр Станкович / Николо Барелла 86' ⇄ Анди Диуф / Франческо Пио Эспозито Составы команд Интер М Милан, Италия Штутгарт Штутгарт, Германия 1 вр Хосеп Мартинес 31 зщ Янн Биссекк 25 зщ Мануэль Аканджи 99 зщ Джед-Хотеп Спенс 95 зщ Алессандро Бастони 41' 30 пз Карлос Аугусто 23 пз Николо Барелла 86' 8 пз Петар Сучич 22 пз Генрих Мхитарян 68' 94 нп Франческо Эспозито 86' 9 нп Маркус Тюрам 68' 32 пз Федерико Димарко 41' 21 пз Кёртис Джонс 68' 10 нп Лаутаро Мартинес 68' 5 пз Александар Станкович 86' 17 пз Анди Диуф 86' 41 вр Деннис Займен 3 зщ Рамон Хендрикс 24 зщ Йефф Шабо 7 зщ Максимилиан Миттельштедт 29 зщ Финн Ельч 71' 47 зщ Яник Шпальт 4 зщ Йоша Ваньоман 63' 11 пз Билал Эль-Ханнус 84' 10 пз Крис Фюрих 63' 28 пз Николас Нартей 71' 9 нп Эрмедин Демирович 18 пз Джейми Левелинг 63' 26 нп Дениз Ундав 63' 14 зщ Лука Хакес 71' 6 пз Ангело Штиллер 71' 8 пз Тьягу Томаш 84' Запасные 12 вр Раффаэле Ди Дженнаро 49 вр Иван Проведель 6 зщ Джон Стоунз 28 зщ Бенжамен Павар 11 пз Луис Энрике 44 пз Леонардо Бово 53 нп Маттео Лавелли 1 вр Фабиан Бредлов 2 зщ Амин Аль-Дахиль 22 зщ Лоранс Ассиньон 16 пз Атакан Каразор 21 пз Гриша Прёмель 44 пз Лео Сауэр 17 нп Дженан Пейчинович Главные тренеры Кристиан Киву Себастьян Хёнес Голы Петар Сучич 1:0 57' Лаутаро Мартинес Федерико Димарко 2:0 74' Наказания Маркус Тюрам 13' Финн Ельч 48' Мануэль Аканджи 79'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер - Штутгарт, который состоялся 25 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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