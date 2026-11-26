Шахтёр - Фенербахче 25 ноября обзор матча
Дата публикации: 26-11-2026
Шахтёр
0 : 1
Фенербахче
События матча Шахтёр Донецк - Фенербахче
53'
Исмаил Юксек
55'
⇄
Исаке / Марлон Гомес
56'
⚽
Ведат Мурики (0 - 1)
69'
Валерий Бондарь
69'
⇄
Ирфан Джан Кахведжи / Керем Актюркоглу
73'
Педриньо
78'
⇄
Маттео Гендузи / Мейсон Гринвуд
82'
⇄
Иракли Азарови / Винисиус Аугусто
82'
⇄
Лука Оливейра Мейреллес / Лассина Траоре
86'
⇄
Ромелу Лукаку / Ведат Мурики
89'
⇄
Проспер Оба / Егор Назарина
Составы команд
Шахтёр
Украина
Фенербахче
Стамбул, Турция
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
83'
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|30
|пз
|Алисон
|29
|пз
|Егор Назарина
89'
|27
|пз
|Олег Очеретько
|6
|пз
|Марлон Гомес
56'
|11
|пз
|Невертон
|2
|нп
|Лассина Траоре
83'
|14
|пз
|Исаке
56'
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
83'
|49
|нп
|Лука Мейреллес
83'
|68
|нп
|Проспер Оба
89'
|31
|вр
|Эдерсон
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|3
|зщ
|Арчи Браун
|27
|зщ
|Нелсон Семеду
|21
|зщ
|Коджо Оппонг
|91
|пз
|Н'Голо Канте
|5
|пз
|Исмаиль Юксек
|11
|нп
|Мэйсон Гринвуд
78'
|19
|нп
|Ведат Мурики
86'
|70
|нп
|Огуз Айдын
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
69'
|17
|нп
|Ирфан Кахведжи
69'
|6
|пз
|Маттео Гендузи
78'
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
86'
Запасные
|23
|вр
|Кирилл Фесюн
|18
|зщ
|Алаа Грам
|20
|зщ
|Александр Караваев
|4
|зщ
|Марлон
|8
|пз
|Дмитрий Крыськив
|24
|пз
|Виктор Цуканов
|99
|нп
|Бруниньо
|25
|нп
|Габриэл Карвальо
|13
|вр
|Тарык Четин
|34
|вр
|Мерт Гюнок
|14
|зщ
|Йигит Эфе Демир
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|22
|зщ
|Левент Мерджан
|77
|зщ
|Огнен Мимович
|28
|пз
|Бартуг Эльмаз
|45
|пз
|Доржелес Нене
Главные тренеры
|Арда Туран
|Эмре Белёзоглу
|Эмре Белёзоглу
Голы
Ведат Мурики
Мэйсон Гринвуд
0:1
56'
Наказания
Исмаиль Юксек
53'
Валерий Бондарь
69'
Педро Энрике Азеведо Перейра
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Фенербахче, который состоялся 25 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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