Шахтёр - Фенербахче 25 ноября обзор матча Дата публикации: 26-11-2026 Шахтёр 0 : 1 Фенербахче События матча Шахтёр Донецк - Фенербахче 53' Исмаил Юксек 55' ⇄ Исаке / Марлон Гомес 56' ⚽ Ведат Мурики (0 - 1) 69' Валерий Бондарь 69' ⇄ Ирфан Джан Кахведжи / Керем Актюркоглу 73' Педриньо 78' ⇄ Маттео Гендузи / Мейсон Гринвуд 82' ⇄ Иракли Азарови / Винисиус Аугусто 82' ⇄ Лука Оливейра Мейреллес / Лассина Траоре 86' ⇄ Ромелу Лукаку / Ведат Мурики 89' ⇄ Проспер Оба / Егор Назарина Составы команд Шахтёр Украина Фенербахче Стамбул, Турция 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 83' 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 30 пз Алисон 29 пз Егор Назарина 89' 27 пз Олег Очеретько 6 пз Марлон Гомес 56' 11 пз Невертон 2 нп Лассина Траоре 83' 14 пз Исаке 56' 16 зщ Ираклий Азаров 83' 49 нп Лука Мейреллес 83' 68 нп Проспер Оба 89' 31 вр Эдерсон 37 зщ Милан Шкриньяр 3 зщ Арчи Браун 27 зщ Нелсон Семеду 21 зщ Коджо Оппонг 91 пз Н'Голо Канте 5 пз Исмаиль Юксек 11 нп Мэйсон Гринвуд 78' 19 нп Ведат Мурики 86' 70 нп Огуз Айдын 7 нп Керем Актюркоглу 69' 17 нп Ирфан Кахведжи 69' 6 пз Маттео Гендузи 78' 9 нп Ромелу Лукаку 86' Запасные 23 вр Кирилл Фесюн 18 зщ Алаа Грам 20 зщ Александр Караваев 4 зщ Марлон 8 пз Дмитрий Крыськив 24 пз Виктор Цуканов 99 нп Бруниньо 25 нп Габриэл Карвальо 13 вр Тарык Четин 34 вр Мерт Гюнок 14 зщ Йигит Эфе Демир 18 зщ Мерт Мюльдюр 22 зщ Левент Мерджан 77 зщ Огнен Мимович 28 пз Бартуг Эльмаз 45 пз Доржелес Нене Главные тренеры Арда Туран Эмре Белёзоглу Эмре Белёзоглу Голы Ведат Мурики Мэйсон Гринвуд 0:1 56' Наказания Исмаиль Юксек 53' Валерий Бондарь 69' Педро Энрике Азеведо Перейра 73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Фенербахче, который состоялся 25 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Интер - Штутгарт 25 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Лилль - Бавария 25 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Атлетико - Викинг 25 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Сабах - Барселона 25 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...