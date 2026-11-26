Спортинг - Манчестер Юнайтед 25 ноября обзор матча
Дата публикации: 26-11-2026
Спортинг
2 : 2
Манчестер Юнайтед
События матча Спортинг ЛП - Манчестер Юнайтед
30'
✕
Луис Хавьер СуаресПенальти не забит
31'
Сенне Ламменс
33'
⚽
Луис Хавьер Суарес (1 - 0)Пенальти
40'
Юри Тилеманс
48'
⚽
Бруну Фернандеш (1 - 1)Пенальти
50'
⚽
Бруну Фернандеш (1 - 2)
53'
Эдуарду Куарежма
64'
⇄
Патрик Доргу / Джошуа Зиркзе
64'
⇄
Диогу Далот / Нуссаир Мазрауи
68'
⇄
Родриго Саласар / Жени Катаму
76'
⇄
Нестори Иранкунда / Исса Думбия
76'
⇄
Ибрахима Ба / Эдуарду Куарежма
77'
⇄
Шей Лейси / Амад Диалло
80'
⚽
Луис Хавьер Суарес (2 - 2)
86'
⇄
Фотис Иоаннидис / Луис Хавьер Суарес
87'
Нестори Иранкунда
90+2'
⇄
Мейсон Маунт / Бриан Мбемо
90+2'
⇄
Андрей Сантос / Бруну Фернандеш
90+3'
Юри ТилемансВторая желтая — удаление
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
|20
|зщ
|Макси Араухо
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
76'
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|5
|пз
|Серхи Альтимира
|10
|пз
|Жени Катаму
68'
|4
|пз
|Силас Андерсен
|31
|пз
|Луис Гильерме
|77
|пз
|Исса Думбия
76'
|97
|нп
|Луис Суарес
86'
|17
|пз
|Родриго Саласар
68'
|55
|зщ
|Ибраима Ба
76'
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
76'
|7
|нп
|Фотис Иоаннидис
86'
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|вр
|Кайке Перейра
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|15
|зщ
|Лени Йоро
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
65'
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
90+2'
|37
|пз
|Кобби Майну
|19
|пз
|Брайан Мбемо
90+2'
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|16
|пз
|Амад Диалло
77'
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
64'
|13
|пз
|Патрик Доргу
64'
|2
|зщ
|Диогу Дало
65'
|31
|нп
|Ши Лэйси
77'
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
90+2'
|17
|пз
|Андрей Сантос
90+2'
Запасные
|1
|вр
|Руй Силва
|41
|вр
|Диего Каллаи
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
|8
|пз
|Жоау Симойнш
|21
|пз
|Педро Лима
|58
|пз
|Флавиу Гонсалвеш
|73
|пз
|Эдуарду Фелисисиму
|28
|нп
|Джесси Дерри
|12
|вр
|Карл Дарлоу
|22
|вр
|Том Хитон
|41
|зщ
|Харри Амасс
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|23
|зщ
|Люк Шоу
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Маурисио Почеттино
Голы
Луис Суарес
1:0
33'
Бруну Фернандеш
1:1
48'
Бруну Фернандеш
Амад Диалло
1:2
50'
Луис Суарес
2:2
80'
Наказания
Сенне Ламменс
32'
Юри Тилеманс
40'
Эдуарду Куарежма
53'
Нестори Иранкунда
88'
Юри Тилеманс
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - Манчестер Юнайтед, который состоялся 25 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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