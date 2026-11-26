Спортинг - Манчестер Юнайтед 25 ноября обзор матча Дата публикации: 26-11-2026 Спортинг 2 : 2 Манчестер Юнайтед События матча Спортинг ЛП - Манчестер Юнайтед 30' ✕ Луис Хавьер Суарес Пенальти не забит 31' Сенне Ламменс 33' ⚽ Луис Хавьер Суарес (1 - 0) Пенальти 40' Юри Тилеманс 48' ⚽ Бруну Фернандеш (1 - 1) Пенальти 50' ⚽ Бруну Фернандеш (1 - 2) 53' Эдуарду Куарежма 64' ⇄ Патрик Доргу / Джошуа Зиркзе 64' ⇄ Диогу Далот / Нуссаир Мазрауи 68' ⇄ Родриго Саласар / Жени Катаму 76' ⇄ Нестори Иранкунда / Исса Думбия 76' ⇄ Ибрахима Ба / Эдуарду Куарежма 77' ⇄ Шей Лейси / Амад Диалло 80' ⚽ Луис Хавьер Суарес (2 - 2) 86' ⇄ Фотис Иоаннидис / Луис Хавьер Суарес 87' Нестори Иранкунда 90+2' ⇄ Мейсон Маунт / Бриан Мбемо 90+2' ⇄ Андрей Сантос / Бруну Фернандеш 90+3' Юри Тилеманс Вторая желтая — удаление Составы команд Спортинг Лиссабон, Португалия Манчестер Юнайтед Манчестер, Англия 20 зщ Макси Араухо 72 зщ Эдуарду Куарежма 76' 25 зщ Гонсалу Инасиу 22 зщ Иван Фреснеда 5 пз Серхи Альтимира 10 пз Жени Катаму 68' 4 пз Силас Андерсен 31 пз Луис Гильерме 77 пз Исса Думбия 76' 97 нп Луис Суарес 86' 17 пз Родриго Саласар 68' 55 зщ Ибраима Ба 76' 19 нп Нестори Иранкунда 76' 7 нп Фотис Иоаннидис 86' 1 вр Сенне Ламменс вр Кайке Перейра 6 зщ Лисандро Мартинес 5 зщ Гарри Магуайр 15 зщ Лени Йоро 3 зщ Нуссайр Мазрауи 65' 8 пз Бруну Фернандеш 90+2' 37 пз Кобби Майну 19 пз Брайан Мбемо 90+2' 18 пз Юри Тилеманс 16 пз Амад Диалло 77' 11 нп Джошуа Зиркзее 64' 13 пз Патрик Доргу 64' 2 зщ Диогу Дало 65' 31 нп Ши Лэйси 77' 7 пз Мэйсон Маунт 90+2' 17 пз Андрей Сантос 90+2' Запасные 1 вр Руй Силва 41 вр Диего Каллаи 13 зщ Георгиос Ваяннидис 8 пз Жоау Симойнш 21 пз Педро Лима 58 пз Флавиу Гонсалвеш 73 пз Эдуарду Фелисисиму 28 нп Джесси Дерри 12 вр Карл Дарлоу 22 вр Том Хитон 41 зщ Харри Амасс 4 зщ Маттейс де Лигт 26 зщ Эйден Хевен 23 зщ Люк Шоу Главные тренеры Паулу Фонсека Маурисио Почеттино Голы Луис Суарес 1:0 33' Бруну Фернандеш 1:1 48' Бруну Фернандеш Амад Диалло 1:2 50' Луис Суарес 2:2 80' Наказания Сенне Ламменс 32' Юри Тилеманс 40' Эдуарду Куарежма 53' Нестори Иранкунда 88' Юри Тилеманс 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - Манчестер Юнайтед, который состоялся 25 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Брюгге - Ливерпуль 25 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Шахтёр - Фенербахче 25 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Интер - Штутгарт 25 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...

Лилль - Бавария 25 ноября обзор матча

Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига чемпионов 2026/27 | Видео...