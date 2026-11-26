ПСЖ - Рома 25 ноября обзор матча Дата публикации: 26-11-2026 ПСЖ 2 : 2 Рома События матча Пари Сен-Жермен - Рома 5' ⚽ Марио Эрмосо (0 - 1) 31' ⚽ Илья Забарный (1 - 1) 41' Джанлука Манчини 59' ⇄ Уоррен Заир-Эмери / Нуну Мендеш 59' ⇄ Усман Дембеле / Ферран Торрес 60' Уэсли 62' ⚽ Усман Дембеле (2 - 1) Пенальти 62' ⇄ Брайан Кристанте / Ману Коне 63' ⇄ Пауло Дибала / Сантьяго Кастро 67' ⇄ Даниэле Гиларди / Джанлука Манчини 67' ⇄ Дониэлл Мален / Науэль Молина 67' ⇄ Мика Годтс / Сенни Майюлу 78' ⚽ Дониэлл Мален (2 - 2) Пенальти 79' ⇄ Квентин Нджанту / Магнес Аклиуш 79' ⇄ Лукас Эрнандес / Жуан Невеш 83' ⇄ Эмануэле Лулли / Матиас Суле Составы команд ПСЖ Париж, Франция Рома Рим, Италия 39 вр Матвей Сафонов 2 зщ Ашраф Хакими 51 зщ Вильям Пачо 25 зщ Нуну Мендеш 59' 6 зщ Илья Забарный 17 пз Витинья 8 пз Фабиан Руис 24 пз Сенни Маюлу 67' 87 пз Жоау Невеш 78' 11 нп Магнес Аклиуш 78' 9 нп Ферран Торрес 59' 33 пз Уоррен Заир-Эмери 59' 10 нп Усман Дембеле 59' 22 нп Мика Годтс 67' 21 зщ Лукас Эрнандес 78' 47 нп Кентен Нджанту 78' 99 вр Миле Свилар 23 зщ Джанлука Манчини 67' 22 зщ Марио Эрмосо 5 зщ Эван Н'Дика 20 пз Науэль Молина 67' 43 пз Уэсли Франса 18 пз Матиас Соуле 83' 17 пз Ману Коне 63' 61 пз Никколо Пизилли 15 пз Мартен де Рон 9 нп Сантьяго Кастро 63' 4 пз Бриан Кристанте 63' 21 нп Пауло Дибала 63' 87 зщ Даниэле Гиларди 67' 14 нп Дониэлл Мален 67' 77 пз Эмануэле Лулли 83' Запасные 30 вр Люка Шевалье 90 вр Артюр Бар 5 зщ Маркиньос 12 зщ Люка Динь 42 зщ Давид Боли 4 пз Лукас Бералдо 27 пз Дро Фернандес 95 вр Пьерлуиджи Голлини 70 вр Джорджо Де Марци 3 зщ Константинос Кульеракис 26 зщ Леонардо Балерди 86 пз Родригу Мора Главные тренеры Луис Энрике Джан Пьеро Гасперини Голы Марио Эрмосо Матиас Соуле 0:1 5' Илья Забарный Сенни Маюлу 1:1 31' Усман Дембеле 2:1 62' Дониэлл Мален 2:2 78' Наказания Джанлука Манчини 41' Уэсли Франса 60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Рома, который состоялся 25 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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