ПСЖ - Рома 25 ноября обзор матча
Дата публикации: 26-11-2026
ПСЖ
2 : 2
Рома
События матча Пари Сен-Жермен - Рома
5'
⚽
Марио Эрмосо (0 - 1)
31'
⚽
Илья Забарный (1 - 1)
41'
Джанлука Манчини
59'
⇄
Уоррен Заир-Эмери / Нуну Мендеш
59'
⇄
Усман Дембеле / Ферран Торрес
60'
Уэсли
62'
⚽
Усман Дембеле (2 - 1)Пенальти
62'
⇄
Брайан Кристанте / Ману Коне
63'
⇄
Пауло Дибала / Сантьяго Кастро
67'
⇄
Даниэле Гиларди / Джанлука Манчини
67'
⇄
Дониэлл Мален / Науэль Молина
67'
⇄
Мика Годтс / Сенни Майюлу
78'
⚽
Дониэлл Мален (2 - 2)Пенальти
79'
⇄
Квентин Нджанту / Магнес Аклиуш
79'
⇄
Лукас Эрнандес / Жуан Невеш
83'
⇄
Эмануэле Лулли / Матиас Суле
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Рома
Рим, Италия
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
59'
|6
|зщ
|Илья Забарный
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|24
|пз
|Сенни Маюлу
67'
|87
|пз
|Жоау Невеш
78'
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
78'
|9
|нп
|Ферран Торрес
59'
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
59'
|10
|нп
|Усман Дембеле
59'
|22
|нп
|Мика Годтс
67'
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
78'
|47
|нп
|Кентен Нджанту
78'
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
67'
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|20
|пз
|Науэль Молина
67'
|43
|пз
|Уэсли Франса
|18
|пз
|Матиас Соуле
83'
|17
|пз
|Ману Коне
63'
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|15
|пз
|Мартен де Рон
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
63'
|4
|пз
|Бриан Кристанте
63'
|21
|нп
|Пауло Дибала
63'
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
67'
|14
|нп
|Дониэлл Мален
67'
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
83'
Запасные
|30
|вр
|Люка Шевалье
|90
|вр
|Артюр Бар
|5
|зщ
|Маркиньос
|12
|зщ
|Люка Динь
|42
|зщ
|Давид Боли
|4
|пз
|Лукас Бералдо
|27
|пз
|Дро Фернандес
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|70
|вр
|Джорджо Де Марци
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
|26
|зщ
|Леонардо Балерди
|86
|пз
|Родригу Мора
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Джан Пьеро Гасперини
Голы
Марио Эрмосо
Матиас Соуле
0:1
5'
Илья Забарный
Сенни Маюлу
1:1
31'
Усман Дембеле
2:1
62'
Дониэлл Мален
2:2
78'
Наказания
Джанлука Манчини
41'
Уэсли Франса
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Рома, который состоялся 25 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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