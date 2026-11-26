Иберия 1999 - Хетафе 26 Ноября прямая трансляция

Стадион: Михаил Месхи - Локомотиви (Тбилиси, Грузия), вместимость: 24680 26 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций , Общий этап. 4-й тур Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния)

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Составы команд Иберия 1999 Тбилиси, Грузия Хетафе Хетафе, Испания Главные тренеры Хосе Бордалас История личных встреч 21.11.2026 Грузия — Высшая лига 33-й тур 0 : 1 15.11.2026 Грузия — Высшая лига 35-й тур 2 : 2 09.11.2026 Грузия — Высшая лига 32-й тур 1 : 0 05.11.2026 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 2 : 1 31.10.2026 Грузия — Высшая лига 31-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 1/8 финала Лугано 3 9 2 1/8 финала Панатинаикос 3 9 3 1/8 финала Твенте 3 9 4 1/8 финала Монако 3 9 5 1/8 финала Брайтон энд Хоув Альбион 3 7 6 1/8 финала Бранн 3 7 7 1/8 финала Копенгаген 3 7 8 1/8 финала Университатя Кр 3 7 9 Плей-офф Мьельбю 3 7 10 Плей-офф Сент-Трюйден 3 7 11 Плей-офф Аякс 3 6 12 Плей-офф Трабзонспор 3 6 13 Плей-офф Хайдук 3 6 14 Плей-офф Фрайбург 3 6 15 Плей-офф Црвена Звезда 3 4 16 Плей-офф Аталанта 3 4 17 Плей-офф Брага 3 4 18 Плей-офф Гент 3 4 19 Плей-офф Рига 3 3 20 Плей-офф Тун 3 3 21 Плей-офф Борац Б-Л 3 3 22 Плей-офф Линкольн 3 3 23 Плей-офф Яблонец 3 2 24 Плей-офф Орхус 3 2 25 Норшелланн 3 2 26 Эгнатия 3 2 27 Кайрат 3 2 28 ЦСКА С 3 1 29 Иберия 1999 3 1 30 Пафос 3 1 31 Хетафе 3 1 32 Хартс 3 1 33 КуПС 3 1 34 Мидтьюлланн 3 1 35 Интер Клуб Эскальдес 3 0 36 Кауно Жальгирис 3 0