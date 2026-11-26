Норшелланн - Панатинаикос 26 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райт ту Дрим Парк (Фарум, Дания), вместимость: 10300
26 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Юлиан Вайнбергер (Австрия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Норшелланн
Фарум, Дания
Панатинаикос
Афины, Греция
|13
|вр
|Андреас Хансен
|28
|зщ
|Маркус Валькер
|25
|зщ
|Виктор Нельссон
|4
|зщ
|Ноа Маркманн
|2
|зщ
|Петер Анкерсен
|18
|пз
|Юстин Янссен
|8
|пз
|Никлас Рёйкьер
|5
|пз
|Юхо Лахтеенмяки
|40
|нп
|Hjalte Rasmussen
|11
|нп
|Александер Линн
|10
|нп
|Prince Junior
|1
|вр
|Иньяки Пенья
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|55
|зщ
|Рик ван Дронгелен
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|26
|пз
|Имран Луза
|4
|пз
|Педро Чиривелья
|28
|нп
|Факундо Пельистри
|20
|нп
|Висенте Таборда
|99
|нп
|Ливай Гарсия
|9
|нп
|Сирил Дессерс
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|22.11.2026
|Дания — Суперлига
|15-й тур
|5 : 0
|08.11.2026
|Дания — Суперлига
|14-й тур
|1 : 6
|05.11.2026
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|01.11.2026
|Дания — Суперлига
|13-й тур
|2 : 3
|25.10.2026
|Дания — Суперлига
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лугано
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Панатинаикос
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Твенте
|3
|9
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|9
| 5
1/8 финала
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Бранн
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Копенгаген
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Университатя Кр
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Мьельбю
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Сент-Трюйден
|3
|7
| 11
Плей-офф
|Аякс
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Трабзонспор
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Хайдук
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Фрайбург
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Црвена Звезда
|3
|4
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|3
|4
| 17
Плей-офф
|Брага
|3
|4
| 18
Плей-офф
|Гент
|3
|4
| 19
Плей-офф
|Рига
|3
|3
| 20
Плей-офф
|Тун
|3
|3
| 21
Плей-офф
|Борац Б-Л
|3
|3
| 22
Плей-офф
|Линкольн
|3
|3
| 23
Плей-офф
|Яблонец
|3
|2
| 24
Плей-офф
|Орхус
|3
|2
|25
|Норшелланн
|3
|2
|26
|Эгнатия
|3
|2
|27
|Кайрат
|3
|2
|28
|ЦСКА С
|3
|1
|29
|Иберия 1999
|3
|1
|30
|Пафос
|3
|1
|31
|Хетафе
|3
|1
|32
|Хартс
|3
|1
|33
|КуПС
|3
|1
|34
|Мидтьюлланн
|3
|1
|35
|Интер Клуб Эскальдес
|3
|0
|36
|Кауно Жальгирис
|3
|0
Кто победит?
1 голосов болельщиков