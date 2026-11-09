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«Бока Хуниорс» опередил «Росарио Сентраль» и выиграл годовой чемпионат Аргентины

Дата публикации: 09-11-2026 01:58

«Бока Хуниорс» опередил «Росарио Сентраль» и выиграл годовой чемпионат Аргентины 

«Бока Хуниорс» завоевал титул победителя годовой таблицы чемпионата Аргентины. Решающий шаг к этому достижению команда сделала в матче 16-го тура Клаусуры против «Дефенсы и Хустисии», который состоялся 7 ноября. Хозяева добились минимальной победы со счётом 1:0, а судьба встречи решилась уже в компенсированное время.

На протяжении основного времени соперникам не удавалось открыть счёт. Казалось, что матч завершится без забитых мячей, однако на шестой добавленной минуте второго тайма Эннер Валенсия отправил мяч в ворота гостей. Эквадорский нападающий принёс «Боке» три очка в самой концовке и обеспечил своей команде необходимый результат.

Значение этой победы выходило далеко за рамки одного матча. После набранных очков «Бока Хуниорс» довёл свой результат в сводной таблице двух чемпионатов страны за 2026 год до 63 баллов. Это позволило клубу занять первое место и опередить ближайшего преследователя — «Росарио Сентраль» — на одно очко. Примечательно, что конкурент также выиграл свой матч, обыграв «Эстудиантес Рио-Куарто» со счётом 2:0, однако этого оказалось недостаточно, чтобы обойти «Боку».

Таким образом, «Бока Хуниорс» стал победителем годовой таблицы и получил соответствующий титул по итогам сезона. При этом борьба за трофей Клаусуры продолжается: победитель второй части чемпионата определится отдельно, а финальная стадия турнира завершится 13 декабря. Ранее титул Апертуры в 2026 году достался «Бельграно».

Для «Боки» победа над «Дефенсой и Хустисией» стала решающей в борьбе за первое место по сумме результатов двух турниров. Команда завершила этот этап сезона с 63 очками, оставив «Росарио Сентраль» позади на один балл.

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