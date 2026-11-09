Лионель Месси выиграл «Золотую бутсу» МЛС второй год подряд
Ближайшим преследователям капитана «Интер Майами» не удалось составить ему конкуренцию. Петар Муса из «Далласа» остановился на отметке в 22 гола, а Сэм Сарридж, выступающий за «Нэшвилл», поразил ворота соперников 21 раз. Отрыв Месси от второго места составил четыре мяча.
Впрочем, результативность аргентинца не ограничивалась забитыми голами. На его счету также 17 голевых передач. Суммарно 43 результативных действия позволили ему возглавить список самых продуктивных футболистов лиги по этому показателю. В 2025 году Месси тоже выиграл бомбардирскую гонку, тогда он отличился 29 раз в 28 встречах.
Повторная победа в номинации стала исторической для МЛС. До Месси ни одному футболисту не удавалось получить «Золотую бутсу» два года подряд. При этом аргентинец вошёл в ещё более узкий круг: он стал шестым игроком за всю историю лиги, которому удалось завоевать эту награду как минимум дважды.
Теперь внимание Месси и его партнёров переключается на плей-офф. «Интер Майами» закончил регулярный чемпионат на второй позиции Восточной конференции. В первом раунде команда встретится с «Коламбус Крю», а победитель противостояния определится в серии до двух побед.
Месси защищает цвета клуба из Флориды с июля 2023 года. Именно матч Кубка лиг против «Крус Асуль» 21 июля стал его первой игрой за американскую команду. Нынешний контракт 39-летнего форварда действует до конца 2028 года.
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