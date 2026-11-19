Дата публикации: 19-11-2026 17:50

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино изложил своё видение выхода команды из кризиса. В обширном интервью официальному сайту клуба аргентинский специалист подчеркнул, что краткосрочные результаты не должны затмевать общую картину. По его мнению, оценивать ситуацию нужно через призму огромного потенциала «красных дьяволов», а не только текущих турнирных неудач.

Давление как топливо: превратить ответственность в энергию

Почеттино признал, что команда несет ответственность за сложившиеся обстоятельства, но призвал игроков изменить отношение к стрессу. «Давление должно приносить энергию, ответственность должна приносить энергию», — заявил он. Тренер хочет научить футболистов не бояться ожиданий болельщиков, а использовать их как источник мотивации. Для этого, по словам Почеттино, необходимо создать среду, где игроки смогут чувствовать себя свободно и проявлять свой талант без оков страха.

Игра за «семью», а не за контракт: что хочет видеть тренер

Ключевым элементом новой философии должна стать эмоциональная вовлеченность. Почеттино настаивает на том, что футболисты должны выходить на поле с радостью, играя за своих товарищей, за свои семьи, за эмблему на груди и за трибуны. Он стремится вернуть в команду ту искренность, которая отличает просто наемных работников от людей, преданных клубу. Именно эту «химию» аргентинец считает фундаментом для будущих побед.

«Начать с нуля»: создание новой философии и культуры

Тренер не питает иллюзий относительно быстрого успеха. Он прямо заявляет о необходимости «начать с нуля». Главная задача на данном этапе — не просто набирать очки, а выстроить фундамент. Это включает в себя согласование общих принципов, формирование новых привычек и создание уникальной клубной культуры. Почеттино хочет, чтобы «МЮ» обрел узнаваемое игровое лицо, основанное на четких идеях тренерского штаба.

Опора на «титанов»: клуб, болельщики и персонал

Несмотря на масштаб задачи, Почеттино излучает оптимизм. Он уверен, что у него есть всё необходимое для реализации плана. «Я думаю, что с силой этого клуба и поддержкой болельщиков мы займём то место, которого заслуживаем», — подчеркнул он. Тренер также высоко оценил работу персонала, отметив, что внутри коллектива уже ведется активная работа по выстраиванию тех самых принципов, которые в будущем принесут результат.