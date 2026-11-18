Ирландия - Косово 17 ноября обзор матча
Дата публикации: 18-11-2026
Ирландия
3 : 0
Косово
События матча Ирландия - Косово
4'
Лиам Скейлз
26'
Крешник ХайризиПрямое удаление
28'
⚽
Трой Пэрротт (1 - 0)Пенальти
40'
Райан Мэннинг
43'
Мергим Войвода
46'
⇄
Лиам Китчинг / Райан Мэннинг
46'
⇄
Харви Вейл / Лиам Скейлз
50'
⚽
Трой Пэрротт (2 - 0)Пенальти
59'
⇄
Рон Рачи / Линдон Эмерллаху
59'
⇄
Батон Заберджа / Ведат Мурики
62'
Джон Иган
75'
⚽
Джек Мойлан (3 - 0)
76'
⇄
Чипье Огбене / Джек Мойлан
76'
⇄
Джейк О'Брайен / Джон Иган
76'
⇄
Дион Какури / Элвис Рексбечай
84'
⇄
Рокко Вата / Джеймс Абанква
90+2'
⇄
Альбион Ррахмани / Фисник Аслани
90+2'
⇄
Блеон Куртулуш / Мергим Войвода
Составы команд
Ирландия
Косово
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Дара О'Ши
|15
|зщ
|Джон Иган
76'
|3
|пз
|Лиам Скэйлз
46'
|2
|пз
|Джеймс Абанква
84'
|17
|пз
|Джек Мойлан
76'
|6
|пз
|Джейсон Моламби
|11
|пз
|Финн Азаз
|18
|пз
|Райан Мэннинг
46'
|7
|нп
|Трой Пэрротт
|10
|нп
|Адам Айда
|12
|зщ
|Лиам Китчинг
46'
|19
|пз
|Харви Вейл
46'
|5
|зщ
|Джейк О'Брайен
76'
|20
|пз
|Чидози Огбене
76'
|13
|нп
|Рокко Вата
84'
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|13
|зщ
|Дион Галлапени
|2
|зщ
|Линдрит Камбери
|3
|зщ
|Крешник Хайризи
|15
|зщ
|Мергим Войвода
90+2'
|21
|пз
|Линдон Эмерлаху
59'
|23
|пз
|Леон Авдуллаху
|4
|пз
|Илир Красники
|6
|пз
|Эльвис Реджбечай
76'
|18
|нп
|Ведат Мурики
59'
|11
|нп
|Фисник Аслани
90+1'
|5
|зщ
|Рон Рачи
59'
|14
|пз
|Батон Забергя
59'
|19
|пз
|Дион Кацури
76'
|9
|нп
|Альбион Рахмани
90+1'
|17
|зщ
|Блеон Куртулус
90+2'
Запасные
|16
|вр
|Макс О'Лири
|23
|вр
|Марк Траверс
|21
|зщ
|Босун Лаваль
|22
|зщ
|Джимми Данн
|8
|пз
|Джейсон Найт
|14
|пз
|Конор Ковентри
|9
|нп
|Томас Кэннон
|12
|вр
|Висар Бекай
|16
|вр
|Амир Саипи
|8
|пз
|Бетим Фазлии
|7
|пз
|Милот Рашица
|22
|нп
|Милёт Авдюли
Главные тренеры
|Хеймир Хадльгримссон
|Франко Фода
Голы
Трой Пэрротт
1:0
28'
Трой Пэрротт
2:0
50'
Джек Мойлан
Лиам Китчинг
3:0
75'
Наказания
Лиам Скэйлз
4'
Крешник Хайризи
26'
Райан Мэннинг
41'
Мергим Войвода
43'
Джон Иган
62'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ирландия - Косово, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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