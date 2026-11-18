Ирландия - Косово 17 ноября обзор матча Дата публикации: 18-11-2026 Ирландия 3 : 0 Косово События матча Ирландия - Косово 4' Лиам Скейлз 26' Крешник Хайризи Прямое удаление 28' ⚽ Трой Пэрротт (1 - 0) Пенальти 40' Райан Мэннинг 43' Мергим Войвода 46' ⇄ Лиам Китчинг / Райан Мэннинг 46' ⇄ Харви Вейл / Лиам Скейлз 50' ⚽ Трой Пэрротт (2 - 0) Пенальти 59' ⇄ Рон Рачи / Линдон Эмерллаху 59' ⇄ Батон Заберджа / Ведат Мурики 62' Джон Иган 75' ⚽ Джек Мойлан (3 - 0) 76' ⇄ Чипье Огбене / Джек Мойлан 76' ⇄ Джейк О'Брайен / Джон Иган 76' ⇄ Дион Какури / Элвис Рексбечай 84' ⇄ Рокко Вата / Джеймс Абанква 90+2' ⇄ Альбион Ррахмани / Фисник Аслани 90+2' ⇄ Блеон Куртулуш / Мергим Войвода Составы команд Ирландия Косово 1 вр Кивин Келлехер 4 зщ Дара О'Ши 15 зщ Джон Иган 76' 3 пз Лиам Скэйлз 46' 2 пз Джеймс Абанква 84' 17 пз Джек Мойлан 76' 6 пз Джейсон Моламби 11 пз Финн Азаз 18 пз Райан Мэннинг 46' 7 нп Трой Пэрротт 10 нп Адам Айда 12 зщ Лиам Китчинг 46' 19 пз Харви Вейл 46' 5 зщ Джейк О'Брайен 76' 20 пз Чидози Огбене 76' 13 нп Рокко Вата 84' 1 вр Ариянет Мурич 13 зщ Дион Галлапени 2 зщ Линдрит Камбери 3 зщ Крешник Хайризи 15 зщ Мергим Войвода 90+2' 21 пз Линдон Эмерлаху 59' 23 пз Леон Авдуллаху 4 пз Илир Красники 6 пз Эльвис Реджбечай 76' 18 нп Ведат Мурики 59' 11 нп Фисник Аслани 90+1' 5 зщ Рон Рачи 59' 14 пз Батон Забергя 59' 19 пз Дион Кацури 76' 9 нп Альбион Рахмани 90+1' 17 зщ Блеон Куртулус 90+2' Запасные 16 вр Макс О'Лири 23 вр Марк Траверс 21 зщ Босун Лаваль 22 зщ Джимми Данн 8 пз Джейсон Найт 14 пз Конор Ковентри 9 нп Томас Кэннон 12 вр Висар Бекай 16 вр Амир Саипи 8 пз Бетим Фазлии 7 пз Милот Рашица 22 нп Милёт Авдюли Главные тренеры Хеймир Хадльгримссон Франко Фода Голы Трой Пэрротт 1:0 28' Трой Пэрротт 2:0 50' Джек Мойлан Лиам Китчинг 3:0 75' Наказания Лиам Скэйлз 4' Крешник Хайризи 26' Райан Мэннинг 41' Мергим Войвода 43' Джон Иган 62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ирландия - Косово, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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