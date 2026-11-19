Дата публикации: 19-11-2026 17:39

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился первыми эмоциями после возвращения к работе, прерванной из-за проблем со здоровьем. В своем обращении, опубликованном на официальном сайте мюнхенского клуба, бельгийский специалист выразил благодарность команде и персоналу, а также проанализировал матч с мадридским «Атлетико», который команда провела под руководством его помощников.

Благодарность медикам и клубу: «Работали круглосуточно»

Компани не стал скрывать, насколько тяжелым был период вынужденного отсутствия, и подчеркнул колоссальную поддержку, которую он получил. «Надеюсь, всё как можно скорее вернётся в норму. Я очень благодарен за отклик клуба и всей медицинской бригады, которые работали круглосуточно. Они сделали всё возможное, чтобы позаботиться обо мне», — приводит слова тренера официальный сайт. Он также отдельно отметил свой тренерский штаб, который не позволил рабочему процессу остановиться.

«Один из лучших моментов в карьере»: матч с «Атлетико» без тренера

Самым эмоциональным моментом речи стало упоминание игры против «Атлетико» в Мадриде. Несмотря на отсутствие Компани на скамейке запасных, он назвал эту встречу одним из ярчайших эпизодов своей тренерской деятельности. «Мне очень понравился матч с «Атлетико». Это был один из лучших моментов в моей тренерской карьере, даже несмотря на то, что меня там не было», — заявил он. По его словам, команда продемонстрировала характер, который он хочет видеть всегда.

Философия без страха: как «Бавария» играла в Мадриде

Компани остался доволен не только результатом, но и тем, как именно играла команда. Он подчеркнул, что футболисты вышли на поле без тени страха перед сильным соперником. «Мы отправились туда без страха, и на поле мы всё равно увидели настоящую «Баварию», — отметил бельгиец. Для тренера важно, что его тактические идеи и ментальная установка сработали даже в его отсутствие, что говорит о глубоком понимании требований игроками.

Завтра на базу: продолжение работы

Венсан Компани дал понять, что период реабилитации и благодарности окончен — пора возвращаться к рутине. «Мы сохраним это в памяти, и это придаст нам сил на будущее. Завтра продолжим работу», — подытожил наставник. Его слова звучат как сигнал для всей команды: «Бавария» под его руководством намерена двигаться вперед, опираясь на успешный опыт, полученный в трудной ситуации.