Уэльс - Португалия 17 ноября обзор матча Дата публикации: 18-11-2026 Уэльс 2 : 3 Португалия События матча Уэльс - Португалия 11' ⚽ Бруну Фернандеш (0 - 1) 13' ⚽ Дэвид Брукс (1 - 1) 40' ⚽ Сорба Томас (2 - 1) 43' ⚽ Педру Нету (2 - 2) 46' ⇄ Бен Кабанго / Джо Родон 51' Бен Кабанго 53' Франсишку Тринкан 59' ⇄ Жуан Феликс / Гонсалу Рамуш 59' ⇄ Карлос Форбс / Франсишку Тринкан 62' Джош Шиэн 63' ⇄ Бреннан Джонсон / Дэниел Джеймс 63' ⇄ Аарон Коллинз / Дэвид Брукс 70' ⚽ Карлос Форбс (2 - 3) 71' ⇄ Рубен Невеш / Витинья 71' ⇄ Альберто Байо / Диогу Далот 72' Педру Нету 74' Педру Нету Вторая желтая — удаление 83' ⇄ Льюис Кумас / Рубин Колвилл 90+2' ⇄ Жеовани Квенда / Бруну Фернандеш Составы команд Уэльс Португалия 12 вр Дэнни Уорд 14 зщ Коннор Робертс 6 зщ Джо Родон 46' 4 зщ Бен Дэвис 3 зщ Джей Дасилва 20 пз Дэниел Джеймс 63' 22 пз Джош Шихан 8 пз Гарри Уилсон 17 пз Рубин Колвилл 83' 7 пз Дэвид Брукс 63' 19 пз Сорба Томас 5 зщ Бенджамин Кабанго 46' 11 нп Бреннан Джонсон 63' 13 нп Аарон Коллинз 63' 9 нп Льюис Кумас 83' 1 вр Диогу Кошта 13 зщ Ренату Вейга 2 зщ Диогу Дало 71' 4 зщ Антониу Силва 20 зщ Жоау Канселу 8 пз Бруну Фернандеш 90+2' 17 пз Педру Нету 15 пз Жоау Невеш 23 пз Витинья 71' 16 пз Франсишку Тринкау 59' 9 нп Гонсалу Рамуш 59' 7 пз Карлуш Форбш 59' 10 пз Жоау Феликс 59' 14 зщ Алберту Кошта 71' 21 пз Рубен Невеш 71' 11 нп Жеовани Кенда 90+2' Запасные 1 вр Карл Дарлоу 21 вр Джо Данкан 2 зщ Крис Мефам 16 зщ Джейден Лиену 15 пз Циан Эшфорд 18 пз Марк Харрис 23 пз Кай Эндрюс 10 нп Лиам Каллен 12 вр Руй Силва 22 вр Самуэл Суареш 5 зщ Флавиу Назинью 3 зщ Гонсалу Инасиу 19 пз Родригу Мора 6 пз Матеуш Фернандеш 18 нп Фабиу Силва Главные тренеры Крэйг Беллами Жорже Жезуш Голы Бруну Фернандеш Жоау Невеш 0:1 11' Дэвид Брукс Рубин Колвилл 1:1 13' Сорба Томас Дэвид Брукс 2:1 40' Педру Нету Франсишку Тринкау 2:2 43' Карлуш Форбш 2:3 70' Наказания Бенджамин Кабанго 51' Франсишку Тринкау 53' Джош Шихан 62' Педру Нету 72' Педру Нету 74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Уэльс - Португалия, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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