Уэльс - Португалия 17 ноября обзор матча
Дата публикации: 18-11-2026
Уэльс
2 : 3
Португалия
События матча Уэльс - Португалия
11'
⚽
Бруну Фернандеш (0 - 1)
13'
⚽
Дэвид Брукс (1 - 1)
40'
⚽
Сорба Томас (2 - 1)
43'
⚽
Педру Нету (2 - 2)
46'
⇄
Бен Кабанго / Джо Родон
51'
Бен Кабанго
53'
Франсишку Тринкан
59'
⇄
Жуан Феликс / Гонсалу Рамуш
59'
⇄
Карлос Форбс / Франсишку Тринкан
62'
Джош Шиэн
63'
⇄
Бреннан Джонсон / Дэниел Джеймс
63'
⇄
Аарон Коллинз / Дэвид Брукс
70'
⚽
Карлос Форбс (2 - 3)
71'
⇄
Рубен Невеш / Витинья
71'
⇄
Альберто Байо / Диогу Далот
72'
Педру Нету
74'
Педру НетуВторая желтая — удаление
83'
⇄
Льюис Кумас / Рубин Колвилл
90+2'
⇄
Жеовани Квенда / Бруну Фернандеш
Составы команд
Уэльс
Португалия
|12
|вр
|Дэнни Уорд
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|6
|зщ
|Джо Родон
46'
|4
|зщ
|Бен Дэвис
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|20
|пз
|Дэниел Джеймс
63'
|22
|пз
|Джош Шихан
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|17
|пз
|Рубин Колвилл
83'
|7
|пз
|Дэвид Брукс
63'
|19
|пз
|Сорба Томас
|5
|зщ
|Бенджамин Кабанго
46'
|11
|нп
|Бреннан Джонсон
63'
|13
|нп
|Аарон Коллинз
63'
|9
|нп
|Льюис Кумас
83'
|1
|вр
|Диогу Кошта
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|2
|зщ
|Диогу Дало
71'
|4
|зщ
|Антониу Силва
|20
|зщ
|Жоау Канселу
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
90+2'
|17
|пз
|Педру Нету
|15
|пз
|Жоау Невеш
|23
|пз
|Витинья
71'
|16
|пз
|Франсишку Тринкау
59'
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
59'
|7
|пз
|Карлуш Форбш
59'
|10
|пз
|Жоау Феликс
59'
|14
|зщ
|Алберту Кошта
71'
|21
|пз
|Рубен Невеш
71'
|11
|нп
|Жеовани Кенда
90+2'
Запасные
|1
|вр
|Карл Дарлоу
|21
|вр
|Джо Данкан
|2
|зщ
|Крис Мефам
|16
|зщ
|Джейден Лиену
|15
|пз
|Циан Эшфорд
|18
|пз
|Марк Харрис
|23
|пз
|Кай Эндрюс
|10
|нп
|Лиам Каллен
|12
|вр
|Руй Силва
|22
|вр
|Самуэл Суареш
|5
|зщ
|Флавиу Назинью
|3
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|19
|пз
|Родригу Мора
|6
|пз
|Матеуш Фернандеш
|18
|нп
|Фабиу Силва
Главные тренеры
|Крэйг Беллами
|Жорже Жезуш
Голы
Бруну Фернандеш
Жоау Невеш
0:1
11'
Дэвид Брукс
Рубин Колвилл
1:1
13'
Сорба Томас
Дэвид Брукс
2:1
40'
Педру Нету
Франсишку Тринкау
2:2
43'
Карлуш Форбш
2:3
70'
Наказания
Бенджамин Кабанго
51'
Франсишку Тринкау
53'
Джош Шихан
62'
Педру Нету
72'
Педру Нету
74'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Уэльс - Португалия, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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