Босния и Герцеговина - Румыния 17 ноября обзор матча
Дата публикации: 18-11-2026
Босния
2 : 1
Румыния
События матча Босния и Герцеговина - Румыния
6'
⚽
Даниэл Бырлигя (0 - 1)
44'
⚽
Беньямин Тахирович (1 - 1)
46'
⇄
Александру Чикилдэу / Влад Драгомир
46'
⇄
Никола Катич / Зинедин Смайлович
46'
⇄
Эрмедин Демирович / Йово Лукич
46'
Иван Башич
63'
⇄
Армин Гигович / Эрмин Махмич
63'
⇄
Арьян Малич / Беньямин Тахирович
64'
⇄
Тони Страта / Андрей Рацю
64'
⇄
Флоринел Коман / Даниэл Бырлигя
64'
⇄
Мариус Корбу / Янис Хаджи
69'
Рэзван Марин
70'
Андрей Кобиш
70'
Эрмедин Демирович
75'
⇄
Кэтэлин Кирджан / Владимир Скречу
76'
Кэтэлин Кирджан
82'
⚽
Эсмир Байрактаревич (2 - 1)
84'
⇄
Самед Баждар / Эсмир Байрактаревич
90+1'
Тони Страта
90+5'
Никола Катич
Составы команд
Босния и Герцеговина
Румыния
|22
|вр
|Мартин Зломислич
|4
|зщ
|Тарик Мухаремович
|15
|зщ
|Амар Мемич
|23
|зщ
|Зинедин Смайлович
46'
|7
|пз
|Амар Дедич
|11
|пз
|Эсмир Байрактаревич
84'
|13
|пз
|Иван Башич
|6
|пз
|Беньямин Тахирович
63'
|19
|пз
|Керим-Сэм Алайбегович
|20
|пз
|Эрмин Махмич
63'
|16
|нп
|Йово Лукич
46'
|18
|зщ
|Никола Катич
46'
|10
|нп
|Эрмедин Демирович
46'
|3
|зщ
|Арьян Малич
63'
|8
|пз
|Армин Гигович
63'
|9
|нп
|Самед Баждар
84'
|12
|вр
|Отто Хиндрих
|2
|зщ
|Андрей Рациу
64'
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|6
|зщ
|Владимир Скречу
75'
|11
|зщ
|Никушор Банку
|4
|пз
|Андрей Коубиш
|22
|пз
|Влад Драгомир
46'
|10
|пз
|Янис Хаджи
64'
|20
|пз
|Деннис Ман
|18
|пз
|Рэзван Марин
|9
|нп
|Даниэль Бырлиджа
64'
|8
|пз
|Александру Чикылдэу
46'
|23
|зщ
|Тони Страта
64'
|19
|пз
|Мариус Корбу
64'
|7
|пз
|Флоринел Коман
64'
|17
|пз
|Кэтэлин Кыржан
75'
Запасные
|1
|вр
|Младен Юркас
|12
|вр
|Салько Хамзич
|2
|зщ
|Нихад Муякич
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
|21
|зщ
|Степан Раделич
|14
|пз
|Иван Шуньич
|17
|пз
|Дженис Бурнич
|1
|вр
|Штефан Тырновану
|16
|вр
|Лауренциу Попеску
|5
|зщ
|Вирджил Гицэ
|13
|зщ
|Матей Илие
|15
|зщ
|Лисав Наиф Эйссат
|14
|пз
|Рареш Илие
|21
|нп
|Олимпиу Моруцан
Главные тренеры
|Сергей Барбарез
|Георге Хаджи
Голы
Даниэль Бырлиджа
Деннис Ман
0:1
6'
Беньямин Тахирович
1:1
44'
Эсмир Байрактаревич
Керим-Сэм Алайбегович
2:1
82'
Наказания
Иван Башич
47'
Рэзван Марин
69'
Андрей Коубиш
70'
Эрмедин Демирович
70'
Кэтэлин Кыржан
76'
Тони Страта
90+1'
Никола Катич
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Босния и Герцеговина - Румыния, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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