Босния и Герцеговина - Румыния 17 ноября обзор матча Дата публикации: 18-11-2026 Босния 2 : 1 Румыния События матча Босния и Герцеговина - Румыния 6' ⚽ Даниэл Бырлигя (0 - 1) 44' ⚽ Беньямин Тахирович (1 - 1) 46' ⇄ Александру Чикилдэу / Влад Драгомир 46' ⇄ Никола Катич / Зинедин Смайлович 46' ⇄ Эрмедин Демирович / Йово Лукич 46' Иван Башич 63' ⇄ Армин Гигович / Эрмин Махмич 63' ⇄ Арьян Малич / Беньямин Тахирович 64' ⇄ Тони Страта / Андрей Рацю 64' ⇄ Флоринел Коман / Даниэл Бырлигя 64' ⇄ Мариус Корбу / Янис Хаджи 69' Рэзван Марин 70' Андрей Кобиш 70' Эрмедин Демирович 75' ⇄ Кэтэлин Кирджан / Владимир Скречу 76' Кэтэлин Кирджан 82' ⚽ Эсмир Байрактаревич (2 - 1) 84' ⇄ Самед Баждар / Эсмир Байрактаревич 90+1' Тони Страта 90+5' Никола Катич Составы команд Босния и Герцеговина Румыния 22 вр Мартин Зломислич 4 зщ Тарик Мухаремович 15 зщ Амар Мемич 23 зщ Зинедин Смайлович 46' 7 пз Амар Дедич 11 пз Эсмир Байрактаревич 84' 13 пз Иван Башич 6 пз Беньямин Тахирович 63' 19 пз Керим-Сэм Алайбегович 20 пз Эрмин Махмич 63' 16 нп Йово Лукич 46' 18 зщ Никола Катич 46' 10 нп Эрмедин Демирович 46' 3 зщ Арьян Малич 63' 8 пз Армин Гигович 63' 9 нп Самед Баждар 84' 12 вр Отто Хиндрих 2 зщ Андрей Рациу 64' 3 зщ Раду Дрэгушин 6 зщ Владимир Скречу 75' 11 зщ Никушор Банку 4 пз Андрей Коубиш 22 пз Влад Драгомир 46' 10 пз Янис Хаджи 64' 20 пз Деннис Ман 18 пз Рэзван Марин 9 нп Даниэль Бырлиджа 64' 8 пз Александру Чикылдэу 46' 23 зщ Тони Страта 64' 19 пз Мариус Корбу 64' 7 пз Флоринел Коман 64' 17 пз Кэтэлин Кыржан 75' Запасные 1 вр Младен Юркас 12 вр Салько Хамзич 2 зщ Нихад Муякич 5 зщ Сеад Колашинац 21 зщ Степан Раделич 14 пз Иван Шуньич 17 пз Дженис Бурнич 1 вр Штефан Тырновану 16 вр Лауренциу Попеску 5 зщ Вирджил Гицэ 13 зщ Матей Илие 15 зщ Лисав Наиф Эйссат 14 пз Рареш Илие 21 нп Олимпиу Моруцан Главные тренеры Сергей Барбарез Георге Хаджи Голы Даниэль Бырлиджа Деннис Ман 0:1 6' Беньямин Тахирович 1:1 44' Эсмир Байрактаревич Керим-Сэм Алайбегович 2:1 82' Наказания Иван Башич 47' Рэзван Марин 69' Андрей Коубиш 70' Эрмедин Демирович 70' Кэтэлин Кыржан 76' Тони Страта 90+1' Никола Катич 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Босния и Герцеговина - Румыния, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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