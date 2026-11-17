Германия - Нидерланды 16 ноября обзор матча Дата публикации: 17-11-2026 Германия 5 : 0 Нидерланды События матча Германия - Нидерланды 41' ⚽ Дерри Шерхант (1 - 0) 60' ⚽ Флориан Вирц (2 - 0) 63' ⇄ Джастин Клюйверт / Квинтен Тимбер 65' ⇄ Максимилиан Миттельштедт / Натаниэль Браун 65' ⇄ Юнес Эбнуталиб / Кай Хаверц 65' ⚽ Нико Шлоттербек (3 - 0) 71' ⚽ Флориан Вирц (4 - 0) 72' ⇄ Мекс Меердинк / Дониэлл Мален 72' ⇄ Иан Матсен / Юрриен Тимбер 75' ⇄ Финн Йельтиш / Филипп Трой 75' ⇄ Том Бишоф / Флориан Вирц 77' ⚽ Браян Груда (5 - 0) 78' ⇄ Рубен ван Боммел / Коди Гакпо 78' ⇄ Тён Копмейнерс / Тиджани Рейндерс 82' ⇄ Леннарт Карл / Браян Груда 86' Мекс Меердинк Составы команд Германия Нидерланды 1 вр Марк-Андре тер Штеген 13 зщ Филипп Трой 75' 4 зщ Жонатан Та 15 зщ Нико Шлоттербек 11 зщ Натаниэль Браун 65' 6 зщ Йозуа Киммих 5 пз Александар Павлович 10 пз Браян Груда 82' 17 пз Флориан Вирц 75' 19 пз Дерри Шерхант 7 нп Кай Хаверц 65' 18 зщ Максимилиан Миттельштедт 65' 23 нп Юнес Эбнуталиб 65' 16 зщ Финн Ельч 75' 14 пз Том Бишоф 75' 22 пз Леннарт Карл 82' 1 вр Барт Вербрюгген 22 зщ Дензел Думфрис 6 зщ Ян Паул ван Хекке 15 зщ Микки ван де Вен 12 зщ Юрриен Тимбер 72' 8 пз Йоей Верман 14 пз Тейани Рейндерс 79' 5 пз Квинтен Тимбер 63' 10 нп Крисенсио Саммервилл 11 нп Коди Гакпо 79' 18 нп Дониэлл Мален 72' 7 пз Джастин Клюйверт 63' 3 зщ Ян Матсен 72' 9 нп Мекс Мердинк 72' 19 пз Рубен ван Боммел 79' 20 пз Тён Копмейнерс 79' Запасные 12 вр Йонас Урбиг 21 вр Александр Нюбель 2 зщ Малик Тшау 3 зщ Ридле Баку 8 пз Феликс Нмеча 20 пз Саид Эль-Мала 9 нп Никлас Фюллькруг 13 вр Робин Руфс 23 вр Марк Флеккен 2 зщ Лютсхарел Гертрейда 4 зщ Сепп ван ден Берг 16 пз Гус Тиль 21 пз Гиваи Зехиэль 17 нп Ноа Ланг Главные тренеры Юрген Клопп Хавьер Эрнандес Голы Дерри Шерхант Йозуа Киммих 1:0 41' Флориан Вирц 2:0 60' Нико Шлоттербек Браян Груда 3:0 65' Флориан Вирц Браян Груда 4:0 71' Браян Груда 5:0 78' Наказания Мекс Мердинк 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Германия - Нидерланды, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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