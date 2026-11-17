Германия - Нидерланды 16 ноября обзор матча
Дата публикации: 17-11-2026
Германия
5 : 0
Нидерланды
События матча Германия - Нидерланды
41'
⚽
Дерри Шерхант (1 - 0)
60'
⚽
Флориан Вирц (2 - 0)
63'
⇄
Джастин Клюйверт / Квинтен Тимбер
65'
⇄
Максимилиан Миттельштедт / Натаниэль Браун
65'
⇄
Юнес Эбнуталиб / Кай Хаверц
65'
⚽
Нико Шлоттербек (3 - 0)
71'
⚽
Флориан Вирц (4 - 0)
72'
⇄
Мекс Меердинк / Дониэлл Мален
72'
⇄
Иан Матсен / Юрриен Тимбер
75'
⇄
Финн Йельтиш / Филипп Трой
75'
⇄
Том Бишоф / Флориан Вирц
77'
⚽
Браян Груда (5 - 0)
78'
⇄
Рубен ван Боммел / Коди Гакпо
78'
⇄
Тён Копмейнерс / Тиджани Рейндерс
82'
⇄
Леннарт Карл / Браян Груда
86'
Мекс Меердинк
Составы команд
Германия
Нидерланды
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|13
|зщ
|Филипп Трой
75'
|4
|зщ
|Жонатан Та
|15
|зщ
|Нико Шлоттербек
|11
|зщ
|Натаниэль Браун
65'
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|5
|пз
|Александар Павлович
|10
|пз
|Браян Груда
82'
|17
|пз
|Флориан Вирц
75'
|19
|пз
|Дерри Шерхант
|7
|нп
|Кай Хаверц
65'
|18
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
65'
|23
|нп
|Юнес Эбнуталиб
65'
|16
|зщ
|Финн Ельч
75'
|14
|пз
|Том Бишоф
75'
|22
|пз
|Леннарт Карл
82'
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
72'
|8
|пз
|Йоей Верман
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
79'
|5
|пз
|Квинтен Тимбер
63'
|10
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|11
|нп
|Коди Гакпо
79'
|18
|нп
|Дониэлл Мален
72'
|7
|пз
|Джастин Клюйверт
63'
|3
|зщ
|Ян Матсен
72'
|9
|нп
|Мекс Мердинк
72'
|19
|пз
|Рубен ван Боммел
79'
|20
|пз
|Тён Копмейнерс
79'
Запасные
|12
|вр
|Йонас Урбиг
|21
|вр
|Александр Нюбель
|2
|зщ
|Малик Тшау
|3
|зщ
|Ридле Баку
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|20
|пз
|Саид Эль-Мала
|9
|нп
|Никлас Фюллькруг
|13
|вр
|Робин Руфс
|23
|вр
|Марк Флеккен
|2
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|16
|пз
|Гус Тиль
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|17
|нп
|Ноа Ланг
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Хавьер Эрнандес
Голы
Дерри Шерхант
Йозуа Киммих
1:0
41'
Флориан Вирц
2:0
60'
Нико Шлоттербек
Браян Груда
3:0
65'
Флориан Вирц
Браян Груда
4:0
71'
Браян Груда
5:0
78'
Наказания
Мекс Мердинк
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Германия - Нидерланды, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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