Греция - Сербия 16 ноября обзор матча Дата публикации: 17-11-2026 События матча Греция - Сербия 7' Христос Зафейрис 45' Срджан Бабич 46' ⇄ Стефан Гудель / Срджан Бабич 61' ⇄ Йоргос Масурас / Анастасиос Дувикас 61' ⇄ Тасос Бакасетас / Константинос Каретсас 65' ⇄ Михайло Цветкович / Александр Митрович 65' ⇄ Душан Тадич / Лука Йович 69' ⚽ Йоргос Масурас (1 - 0) 73' ⇄ Харалампос Костулас / Вангелис Павлидис 75' ⇄ Владимир Лучич / Коста Неделькович 80' ⇄ Петар Сукачевич / Стефан Букинац 88' ⇄ Эндрюс Тетте / Христос Дзолис 88' ⇄ Панайотис Рецос / Христос Зафейрис

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Греция - Сербия, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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