Греция - Сербия 16 ноября обзор матча
Дата публикации: 17-11-2026
События матча Греция - Сербия
7'
Христос Зафейрис
45'
Срджан Бабич
46'
⇄
Стефан Гудель / Срджан Бабич
61'
⇄
Йоргос Масурас / Анастасиос Дувикас
61'
⇄
Тасос Бакасетас / Константинос Каретсас
65'
⇄
Михайло Цветкович / Александр Митрович
65'
⇄
Душан Тадич / Лука Йович
69'
⚽
Йоргос Масурас (1 - 0)
73'
⇄
Харалампос Костулас / Вангелис Павлидис
75'
⇄
Владимир Лучич / Коста Неделькович
80'
⇄
Петар Сукачевич / Стефан Букинац
88'
⇄
Эндрюс Тетте / Христос Дзолис
88'
⇄
Панайотис Рецос / Христос Зафейрис
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Греция - Сербия, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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