Итальянский футбол умеет удивлять, и на этот раз повод для улыбок подарил клуб «Эмполи». Пёс по кличке Мауи прошёл официальную процедуру подписания контракта, которая ничем не отличалась от оформления профессиональных футболистов. Новоиспечённому сотруднику надели на шею синегранатовую «розу» (шарф клуба), после чего состоялась торжественная фотосессия, закрепившая исторический момент.

Больше, чем просто талисман: юридические тонкости контракта

Это не просто символическое мероприятие, а юридически значимый шаг. Подписанное соглашение официально закрепляет статус Мауи в структуре клуба. Теперь он не просто «лицо с плаката», а полноценный сотрудник. В его обязанности будет входить участие во всех клубных мероприятиях, появление на трибунах перед матчами для поддержки болельщиков, а также работа в медиаактивностях команды. Мауи стал живым символом «Эмполи» с полным набором социальных функций.

Миссия: поднять боевой дух

Руководство клуба явно рассчитывает, что четвероногий друг поможет команде в трудный период. Подписание контракта с маскотом — это классический PR-ход, направленный на привлечение внимания и создание позитивного инфополя вокруг команды. В условиях спортивных неудач появление такого обаятельного «игрока» должно разрядить обстановку и напомнить болельщикам, что футбол — это в первую очередь эмоции.

Контраст на фоне кризиса: клуб в зоне вылета

Новость о подписании контракта с собакой появилась в не самый радостный для «Эмполи» период. Команда переживает тяжёлые времена в чемпионате. Клуб выступает в итальянской Серии B и на данный момент находится в зоне вылета. В турнирной таблице «Эмполи» занимает незавидное положение, имея в активе всего девять очков после одиннадцати сыгранных матчей. Болельщики надеются, что собачья удача Мауи поможет переломить ход неудачного сезона.

Итальянские традиции: от тифози до четвероногих друзей

В Италии маскоты и символы играют огромную роль в культуре боления. Клубы часто используют различные талисманы для взаимодействия с аудиторией, особенно с детьми. Решение «Эмполи» сделать собаку полноценным контрактным лицом — это трогательный и эффективный шаг, который стирает границы между клубом и его поклонниками, показывая более человечную (или «собачью») сторону профессионального спорта.