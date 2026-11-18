Польша - Швеция 17 ноября обзор матча Дата публикации: 18-11-2026 Польша 1 : 1 Швеция События матча Польша - Швеция 16' ⚽ Адриан Бенедычак (1 - 0) 24' ⚽ Уго Ларссон (1 - 1) 46' ⇄ Томаш Кендзёра / Аркадиуш Пырка 46' ⇄ Михал Скураш / Марсель Регула 46' ⇄ Виктор Линделеф / Эрик Смит 49' Каспер Потульски 65' ⇄ Антони Эланга / Виктор Дьёкереш 65' ⇄ Деян Кулусевски / Ясин Аяри 66' ⇄ Роберт Левандовский / Адриан Бенедычак 67' Себастьян Шиманьски 71' ⇄ Даниэль Свенссон / Алиу Нджие 81' ⇄ Лукаш Поремба / Петр Зелиньский 86' ⇄ Генезис Антви / Густаф Лагербильке 87' ⇄ Матеуш Жуковский / Себастьян Шиманьски Составы команд Польша Швеция 22 вр Славомир Абрамович 23 зщ Кацпер Потульский 14 зщ Оскар Кубяк 5 зщ Ян Беднарек 2 пз Аркадиуш Пырка 46' 16 пз Виктор Новак 20 пз Себастьян Шиманьски 87' 21 пз Никола Залевски 10 пз Пётр Зелиньски 81' 7 пз Адриан Бенедычак 66' 18 нп Марцель Регула 46' 4 зщ Томаш Кендзёра 46' 17 пз Михал Скурась 46' 9 нп Роберт Левандовски 66' 19 пз Лукаш Поремба 81' 13 нп Матеуш Жуковски 87' 23 вр Ноэль Тёрнквист 2 зщ Густаф Лагербильке 86' 6 зщ Феликс Беймо 4 зщ Эрик Смит 46' 7 зщ Эллиот Страуд 20 пз Хуго Ларссон 18 пз Ясин Аяри 65' 13 пз Александер Бернхардссон 16 пз Йеспер Карлстрём 22 пз Альё Нжие 71' 17 нп Виктор Дьёкереш 65' 3 зщ Виктор Линделёф 46' 11 пз Энтони Эланга 65' 21 пз Деян Кулушевски 65' 8 пз Даниэль Свенссон 71' 15 зщ Дженезис Антви 86' Запасные 1 вр Бартломей Дронговски 12 вр Матеуш Кохальски 3 зщ Камиль Пёнтковски 15 зщ Тимотеуш Пухач 6 пз Бартош Мазурек 8 пз Кацпер Урбаньски 11 нп Кароль Свидерски 1 вр Якоб Виделль Сеттерстрём 12 вр Виктор Юханссон 14 зщ Яльмар Экдаль 5 пз Габриэль Гудмундссон 19 пз Себастьян Нанаси 9 нп Александер Исак Главные тренеры Ян Урбан Грэм Поттер Голы Адриан Бенедычак Аркадиуш Пырка 1:0 16' Хуго Ларссон Виктор Дьёкереш 1:1 24' Наказания Кацпер Потульский 49' Себастьян Шиманьски 67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Польша - Швеция, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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