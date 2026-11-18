Польша - Швеция 17 ноября обзор матча
Дата публикации: 18-11-2026
Польша
1 : 1
Швеция
События матча Польша - Швеция
16'
⚽
Адриан Бенедычак (1 - 0)
24'
⚽
Уго Ларссон (1 - 1)
46'
⇄
Томаш Кендзёра / Аркадиуш Пырка
46'
⇄
Михал Скураш / Марсель Регула
46'
⇄
Виктор Линделеф / Эрик Смит
49'
Каспер Потульски
65'
⇄
Антони Эланга / Виктор Дьёкереш
65'
⇄
Деян Кулусевски / Ясин Аяри
66'
⇄
Роберт Левандовский / Адриан Бенедычак
67'
Себастьян Шиманьски
71'
⇄
Даниэль Свенссон / Алиу Нджие
81'
⇄
Лукаш Поремба / Петр Зелиньский
86'
⇄
Генезис Антви / Густаф Лагербильке
87'
⇄
Матеуш Жуковский / Себастьян Шиманьски
Составы команд
Польша
Швеция
|22
|вр
|Славомир Абрамович
|23
|зщ
|Кацпер Потульский
|14
|зщ
|Оскар Кубяк
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|2
|пз
|Аркадиуш Пырка
46'
|16
|пз
|Виктор Новак
|20
|пз
|Себастьян Шиманьски
87'
|21
|пз
|Никола Залевски
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
81'
|7
|пз
|Адриан Бенедычак
66'
|18
|нп
|Марцель Регула
46'
|4
|зщ
|Томаш Кендзёра
46'
|17
|пз
|Михал Скурась
46'
|9
|нп
|Роберт Левандовски
66'
|19
|пз
|Лукаш Поремба
81'
|13
|нп
|Матеуш Жуковски
87'
|23
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|2
|зщ
|Густаф Лагербильке
86'
|6
|зщ
|Феликс Беймо
|4
|зщ
|Эрик Смит
46'
|7
|зщ
|Эллиот Страуд
|20
|пз
|Хуго Ларссон
|18
|пз
|Ясин Аяри
65'
|13
|пз
|Александер Бернхардссон
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
|22
|пз
|Альё Нжие
71'
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
65'
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
46'
|11
|пз
|Энтони Эланга
65'
|21
|пз
|Деян Кулушевски
65'
|8
|пз
|Даниэль Свенссон
71'
|15
|зщ
|Дженезис Антви
86'
Запасные
|1
|вр
|Бартломей Дронговски
|12
|вр
|Матеуш Кохальски
|3
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|15
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|6
|пз
|Бартош Мазурек
|8
|пз
|Кацпер Урбаньски
|11
|нп
|Кароль Свидерски
|1
|вр
|Якоб Виделль Сеттерстрём
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|14
|зщ
|Яльмар Экдаль
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
|19
|пз
|Себастьян Нанаси
|9
|нп
|Александер Исак
Главные тренеры
|Ян Урбан
|Грэм Поттер
Голы
Адриан Бенедычак
Аркадиуш Пырка
1:0
16'
Хуго Ларссон
Виктор Дьёкереш
1:1
24'
Наказания
Кацпер Потульский
49'
Себастьян Шиманьски
67'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Польша - Швеция, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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