Швейцария - Шотландия 16 ноября обзор матча Дата публикации: 17-11-2026 Швейцария 4 : 0 Шотландия События матча Швейцария - Шотландия 22' ⚽ Льюис Фергюсон (1 - 0) Автогол 37' ⇄ Нейтан Паттерсон / Аарон Хики 47' ⚽ Уинсли Ботели Моканго (2 - 0) 51' ⚽ Алвин Санчес (3 - 0) 52' Оли Макберни 53' Энди Робертсон 58' ⇄ Райан Кристи / Билли Гилмор 58' ⇄ Бен Доук / Оли Макберни 58' ⇄ Кирон Боуи / Джон Макгинн 64' ⇄ Зеки Амдуни / Уинсли Ботели Моканго 64' ⇄ Джибриль Соу / Ремо Фройлер 72' ⇄ Рикардо Родригес / Нико Эльведи 72' ⇄ Брель Эмболо / Самюэль Балле 73' Райан Кристи 85' ⇄ Кристи Монтгомери / Льюис Фергюсон 86' ⇄ Роджерио Ньякосси / Закари Атекаме 89' ⚽ Зеки Амдуни (4 - 0) Составы команд Швейцария Шотландия 12 вр Ивон Мвого 4 зщ Нико Эльведи 73' 18 зщ Эрай Джёмерт 3 зщ Адриан Байрами 16 зщ Закари Атекаме 86' 17 зщ Исаак Шмидт 8 пз Ремо Фройлер 64' 23 пз Алвин Саншеш 14 пз Ардон Яшари 11 пз Уинсли Ботели 64' 9 нп Самюэль Балле 73' 15 пз Джибриль Соу 64' 10 нп Зеки Амдуни 64' 13 зщ Рикардо Родригес 73' 7 нп Брил Эмболо 73' 5 зщ Роджерио Ньякосси 86' 1 вр Ангус Ганн 5 зщ Райан Портеус 18 зщ Люк Грэм 6 зщ Киран Тирни 19 пз Льюис Фергюсон 86' 8 пз Билли Гилмор 58' 3 пз Эндрю Робертсон 7 пз Джон Макгинн 58' 4 пз Скотт Мактоминей 2 пз Аарон Хики 37' 9 нп Оливер Макбарни 58' 22 зщ Нейтан Паттерсон 37' 11 пз Райан Кристи 58' 17 нп Бен Гэннон-Доук 58' 20 нп Кирон Боуи 58' 23 пз Кристи Монтгомери 86' Запасные 1 вр Грегор Кобель 21 вр Марвин Келлер 2 зщ Саша Бричги 6 пз Денис Закария 20 пз Михел Эбишер 19 нп Седрик Иттен 22 нп Фабиан Ридер 12 вр Джон Маккракен 21 вр Скотт Бэйн 13 зщ Джек Хендри 14 пз Джеймс Пенрис 10 нп Че Адамс 15 нп Джошуа Макпэйк 16 нп Финдли Кёртис Главные тренеры Мурат Якин Себастьен Поконьоли Голы Льюис Фергюсон 1:0 22' Уинсли Ботели Самюэль Балле 2:0 47' Алвин Саншеш Уинсли Ботели 3:0 51' Зеки Амдуни Алвин Саншеш 4:0 89' Наказания Оливер Макбарни 52' Эндрю Робертсон 53' Райан Кристи 73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Швейцария - Шотландия, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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