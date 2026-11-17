Швейцария - Шотландия 16 ноября обзор матча
Дата публикации: 17-11-2026
Швейцария
4 : 0
Шотландия
События матча Швейцария - Шотландия
22'
⚽
Льюис Фергюсон (1 - 0)Автогол
37'
⇄
Нейтан Паттерсон / Аарон Хики
47'
⚽
Уинсли Ботели Моканго (2 - 0)
51'
⚽
Алвин Санчес (3 - 0)
52'
Оли Макберни
53'
Энди Робертсон
58'
⇄
Райан Кристи / Билли Гилмор
58'
⇄
Бен Доук / Оли Макберни
58'
⇄
Кирон Боуи / Джон Макгинн
64'
⇄
Зеки Амдуни / Уинсли Ботели Моканго
64'
⇄
Джибриль Соу / Ремо Фройлер
72'
⇄
Рикардо Родригес / Нико Эльведи
72'
⇄
Брель Эмболо / Самюэль Балле
73'
Райан Кристи
85'
⇄
Кристи Монтгомери / Льюис Фергюсон
86'
⇄
Роджерио Ньякосси / Закари Атекаме
89'
⚽
Зеки Амдуни (4 - 0)
Составы команд
Швейцария
Шотландия
|12
|вр
|Ивон Мвого
|4
|зщ
|Нико Эльведи
73'
|18
|зщ
|Эрай Джёмерт
|3
|зщ
|Адриан Байрами
|16
|зщ
|Закари Атекаме
86'
|17
|зщ
|Исаак Шмидт
|8
|пз
|Ремо Фройлер
64'
|23
|пз
|Алвин Саншеш
|14
|пз
|Ардон Яшари
|11
|пз
|Уинсли Ботели
64'
|9
|нп
|Самюэль Балле
73'
|15
|пз
|Джибриль Соу
64'
|10
|нп
|Зеки Амдуни
64'
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
73'
|7
|нп
|Брил Эмболо
73'
|5
|зщ
|Роджерио Ньякосси
86'
|1
|вр
|Ангус Ганн
|5
|зщ
|Райан Портеус
|18
|зщ
|Люк Грэм
|6
|зщ
|Киран Тирни
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
86'
|8
|пз
|Билли Гилмор
58'
|3
|пз
|Эндрю Робертсон
|7
|пз
|Джон Макгинн
58'
|4
|пз
|Скотт Мактоминей
|2
|пз
|Аарон Хики
37'
|9
|нп
|Оливер Макбарни
58'
|22
|зщ
|Нейтан Паттерсон
37'
|11
|пз
|Райан Кристи
58'
|17
|нп
|Бен Гэннон-Доук
58'
|20
|нп
|Кирон Боуи
58'
|23
|пз
|Кристи Монтгомери
86'
Запасные
|1
|вр
|Грегор Кобель
|21
|вр
|Марвин Келлер
|2
|зщ
|Саша Бричги
|6
|пз
|Денис Закария
|20
|пз
|Михел Эбишер
|19
|нп
|Седрик Иттен
|22
|нп
|Фабиан Ридер
|12
|вр
|Джон Маккракен
|21
|вр
|Скотт Бэйн
|13
|зщ
|Джек Хендри
|14
|пз
|Джеймс Пенрис
|10
|нп
|Че Адамс
|15
|нп
|Джошуа Макпэйк
|16
|нп
|Финдли Кёртис
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Себастьен Поконьоли
Голы
Льюис Фергюсон
1:0
22'
Уинсли Ботели
Самюэль Балле
2:0
47'
Алвин Саншеш
Уинсли Ботели
3:0
51'
Зеки Амдуни
Алвин Саншеш
4:0
89'
Наказания
Оливер Макбарни
52'
Эндрю Робертсон
53'
Райан Кристи
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Швейцария - Шотландия, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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