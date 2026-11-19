Дата публикации: 19-11-2026 17:24

Мадридский «Реал» столкнулся с дисциплинарными санкциями со стороны футбольных властей Испании. Как сообщает авторитетное издание AS, клуб был оштрафован на символическую сумму в 3 тысячи евро. Причиной стали действия болельщиков на домашнем стадионе, которые выразили свою позицию в адрес президента Ла Лиги Хавьера Тебаса во время матча чемпионата.

«Это не футбол»: что было написано на «Сантьяго Бернабеу»

Инцидент произошел 18 октября во время встречи «Реала» с «Севильей», которая завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1. В тот вечер на трибунах «Сантьяго Бернабеу» был развернут масштабный баннер с провокационной надписью: «Это не футбол, это Тебас и Негрейра». Текст сопровождался визуальным акцентом: фамилии были выделены сине-гранатовими цветами, что является прямой и недвусмысленной отсылкой к «Барселоне» и обвинениям в предвзятом судействе в пользу каталонцев.

Цвета «Барселоны» на баннере «Реала»: скрытый подтекст

Выбор цветовой гаммы был ключевым элементом послания. Использование сине-гранатовых оттенков для выделения фамилий Тебаса и Негрейры — это не случайность, а четкий политический жест. Таким образом фанаты мадридского клуба визуализировали популярную среди них теорию заговора, согласно которой руководство Ла Лиги и экс-вице-президент «Барселоны» Хосеп Мария Негрейра действуют в интересах извечного соперника «сливочных».

Трибуны тоже под санкцией: за что именно оштрафовали клуб

Финансовое наказание последовало не только за визуальную провокацию. Дисциплинарный комитет Ла Лиги учел и аудиальную составляющую протеста. Болельщики «Реала» во время матча активно скандировали оскорбительные кричалки, направленные лично против президента организации Хавьера Тебаса. В итоге штраф в 3 тысячи евро стал суммарным наказанием за совокупность нарушений: вывешенный баннер и нецензурные речовки с трибун.

Символическая сумма: почему штраф составил всего €3 000

Размер взыскания выглядит довольно скромно для одного из богатейших клубов мира. Для «Реала» три тысячи евро — это сумма, которая едва ли ударит по бюджету. Скорее всего, дисциплинарный комитет выбрал минимально возможную меру воздействия, чтобы формально зафиксировать нарушение регламента и осудить поведение болельщиков, но при этом не разжигать дальнейший конфликт с мадридским грандом, отношения которого с руководством Ла Лиги и так крайне напряжены.