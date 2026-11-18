Венгрия - Северная Ирландия 17 ноября обзор матча Дата публикации: 18-11-2026 Венгрия 1 : 1 Северная Ирландия События матча Венгрия - Северная Ирландия 35' ⚽ Барнабаш Варга (1 - 0) 46' ⇄ Джош Мадженнис / Том Атчесон 51' Барнабаш Варга 51' Пирс Чарльз 56' Трей Хьюм 56' ⇄ Броди Спенсер / Терри Девлин 56' ⇄ Киран Моррисон / Патрик Келли 60' ⇄ Раймунд Тот / Каллум Стайлз 65' ⚽ Джастин Девенни (1 - 1) 69' ⇄ Милан Петё / Бендегуз Болла 69' ⇄ Йожеф Урблик / Арон Чонгваи 82' ⇄ Пол Смит / Айзек Прайс 83' Милош Керкез 84' ⇄ Акош Сендреи / Аттила Осват Составы команд Венгрия Северная Ирландия 1 вр Балаж Тот 2 зщ Аттила Ошват 84' 3 зщ Марк Чингер 11 зщ Милош Керкез 5 зщ Акош Маркграф 14 зщ Бендегуз Болла 70' 13 пз Андраш Шефер 10 пз Доминик Собослаи 17 пз Каллум Стайлз 60' 15 пз Арон Чонгваи 70' 19 нп Барнабаш Варга 21 пз Раймунд Тот 60' 16 пз Йозеф Урблик 70' 7 пз Милан Петё 70' 9 нп Акош Сендреи 84' 1 вр Пирс Чарльз 4 зщ Том Атчесон 46' 15 зщ Руайри Макконвилл 22 зщ Кирон Браун 5 зщ Трай Хам 2 пз Терри Девлин 56' 3 пз Джастин Девенни 7 пз Итан Гэлбрейт 19 пз Ши Чарльз 14 пз Айзек Прайс 82' 16 пз Патрик Келли 56' 21 нп Джош Мадженнис 46' 20 пз Броди Спенсер 56' 9 нп Киран Моррисон 56' 11 пз Пол Смит 82' Запасные 12 вр Бенце Гундель-Такач 22 вр Армин Печи 4 зщ Аттила Салаи 6 зщ Корнель Сюч 8 пз Петер Барат 20 пз Роланд Шаллаи 23 нп Габор Юрек 12 вр Конор Азар 23 вр Дермот Ми 17 зщ Патрик Макнейр 18 зщ Майкл Форбс 6 пз Джордан Томпсон 10 пз Оуэн Кенни 8 нп Каллум Маршалл 13 нп Брейден Грэм Главные тренеры Марко Росси Майкл О'Нил Голы Барнабаш Варга 1:0 35' Джастин Девенни 1:1 65' Наказания Барнабаш Варга 51' Пирс Чарльз 51' Трай Хам 56' Милош Керкез 83'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Венгрия - Северная Ирландия, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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