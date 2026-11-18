Венгрия - Северная Ирландия 17 ноября обзор матча
Дата публикации: 18-11-2026
Венгрия
1 : 1
Северная Ирландия
События матча Венгрия - Северная Ирландия
35'
⚽
Барнабаш Варга (1 - 0)
46'
⇄
Джош Мадженнис / Том Атчесон
51'
Барнабаш Варга
51'
Пирс Чарльз
56'
Трей Хьюм
56'
⇄
Броди Спенсер / Терри Девлин
56'
⇄
Киран Моррисон / Патрик Келли
60'
⇄
Раймунд Тот / Каллум Стайлз
65'
⚽
Джастин Девенни (1 - 1)
69'
⇄
Милан Петё / Бендегуз Болла
69'
⇄
Йожеф Урблик / Арон Чонгваи
82'
⇄
Пол Смит / Айзек Прайс
83'
Милош Керкез
84'
⇄
Акош Сендреи / Аттила Осват
Составы команд
Венгрия
Северная Ирландия
|1
|вр
|Балаж Тот
|2
|зщ
|Аттила Ошват
84'
|3
|зщ
|Марк Чингер
|11
|зщ
|Милош Керкез
|5
|зщ
|Акош Маркграф
|14
|зщ
|Бендегуз Болла
70'
|13
|пз
|Андраш Шефер
|10
|пз
|Доминик Собослаи
|17
|пз
|Каллум Стайлз
60'
|15
|пз
|Арон Чонгваи
70'
|19
|нп
|Барнабаш Варга
|21
|пз
|Раймунд Тот
60'
|16
|пз
|Йозеф Урблик
70'
|7
|пз
|Милан Петё
70'
|9
|нп
|Акош Сендреи
84'
|1
|вр
|Пирс Чарльз
|4
|зщ
|Том Атчесон
46'
|15
|зщ
|Руайри Макконвилл
|22
|зщ
|Кирон Браун
|5
|зщ
|Трай Хам
|2
|пз
|Терри Девлин
56'
|3
|пз
|Джастин Девенни
|7
|пз
|Итан Гэлбрейт
|19
|пз
|Ши Чарльз
|14
|пз
|Айзек Прайс
82'
|16
|пз
|Патрик Келли
56'
|21
|нп
|Джош Мадженнис
46'
|20
|пз
|Броди Спенсер
56'
|9
|нп
|Киран Моррисон
56'
|11
|пз
|Пол Смит
82'
Запасные
|12
|вр
|Бенце Гундель-Такач
|22
|вр
|Армин Печи
|4
|зщ
|Аттила Салаи
|6
|зщ
|Корнель Сюч
|8
|пз
|Петер Барат
|20
|пз
|Роланд Шаллаи
|23
|нп
|Габор Юрек
|12
|вр
|Конор Азар
|23
|вр
|Дермот Ми
|17
|зщ
|Патрик Макнейр
|18
|зщ
|Майкл Форбс
|6
|пз
|Джордан Томпсон
|10
|пз
|Оуэн Кенни
|8
|нп
|Каллум Маршалл
|13
|нп
|Брейден Грэм
Главные тренеры
|Марко Росси
|Майкл О'Нил
Голы
Барнабаш Варга
1:0
35'
Джастин Девенни
1:1
65'
Наказания
Барнабаш Варга
51'
Пирс Чарльз
51'
Трай Хам
56'
Милош Керкез
83'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Венгрия - Северная Ирландия, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Израиль - Австрия 17 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Ирландия - Косово 17 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Германия - Нидерланды 16 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Швейцария - Шотландия 16 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Греция - Сербия 16 ноября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...