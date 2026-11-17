Северная Македония - Словения 16 ноября обзор матча Дата публикации: 17-11-2026 Северная Македония 0 : 3 Словения События матча Северная Македония - Словения 22' Адам Гнезда Черин 29' ⚽ Даниел Штурм (0 - 1) 46' ⇄ Азер Омерагич / Агон Елези 46' ⇄ Люпче Дориев / Боян Илиевски 46' ⇄ Християн Малески / Дарко Чурлинов 46' ⇄ Срджан Кузмич / Эрик Янжа 48' Жан Карничник 57' Эгзджан Алиоски 62' ⇄ Марк Забуковник / Санди Ловрич 66' ⚽ Давид Зец (0 - 2) 72' ⇄ Марко Гьоргиевски / Эльмин Растодер 74' ⇄ Беньямин Вербич / Альоша Матко 74' ⇄ Андраж Шпорар / Жан Випотник 75' Беньямин Вербич 86' ⇄ Яни Атанасов / Энис Барди 86' ⇄ Релья Обрич / Ваня Дркушич 90+1' ⚽ Даниел Штурм (0 - 3) Составы команд Северная Македония Словения 23 вр Столе Димитриевски 5 зщ Марио Младеновски 6 зщ Висар Муслиу 2 пз Боян Илиевски 46' 8 пз Эзган Алиоски 10 пз Энис Барди 86' 15 пз Matej Gashtarov 7 пз Элиф Элмас 11 пз Дарко Чурлинов 46' 18 пз Агон Элези 46' 9 нп Эльмин Растодер 72' 14 пз Люпче Дориев 46' 22 нп Христьян Малески 46' 17 нп Азер Омерагич 46' 19 нп Марко Гьоргьевски 72' 21 пз Яни Атанасов 86' 1 вр Ян Облак 2 зщ Жан Карничник 21 зщ Ванья Дркушич 86' 17 зщ Давид Зец 4 зщ Жан Залетел 13 зщ Эрик Янжа 46' 20 пз Алёша Матко 74' 22 пз Адам Черин 15 пз Даниэль Штурм 8 пз Санди Ловрич 62' 18 нп Жан Випотник 74' 5 зщ Срджан Кузмич 46' 10 пз Марк Забуковник 62' 7 пз Беньямин Вербич 74' 9 нп Андраж Шпорар 74' 3 зщ Реля Обрич 86' Запасные 1 вр Давор Талески 12 вр Дамьян Шишковски 3 зщ Стефан Деспотовски 4 зщ Никола Серафимов 13 зщ Анес Меличи 16 пз Бобан Николов 20 пз Лука Станковски 12 вр Матевж Видовшек 16 вр Игор Векич 23 зщ Йошт Урбанчич 6 пз Адриан Зелькович 19 пз Томи Хорват 11 нп Жан Целар 14 нп Тьяш Бегич Главные тренеры Гоце Седлоски Боштьян Цесар Голы Даниэль Штурм Жан Випотник 0:1 29' Давид Зец Жан Випотник 0:2 66' Даниэль Штурм Андраж Шпорар 0:3 90+1' Наказания Адам Черин 23' Жан Карничник 48' Эзган Алиоски 57' Беньямин Вербич 75'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Северная Македония - Словения, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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