Северная Македония - Словения 16 ноября обзор матча
Дата публикации: 17-11-2026
Северная Македония
0 : 3
Словения
События матча Северная Македония - Словения
22'
Адам Гнезда Черин
29'
⚽
Даниел Штурм (0 - 1)
46'
⇄
Азер Омерагич / Агон Елези
46'
⇄
Люпче Дориев / Боян Илиевски
46'
⇄
Християн Малески / Дарко Чурлинов
46'
⇄
Срджан Кузмич / Эрик Янжа
48'
Жан Карничник
57'
Эгзджан Алиоски
62'
⇄
Марк Забуковник / Санди Ловрич
66'
⚽
Давид Зец (0 - 2)
72'
⇄
Марко Гьоргиевски / Эльмин Растодер
74'
⇄
Беньямин Вербич / Альоша Матко
74'
⇄
Андраж Шпорар / Жан Випотник
75'
Беньямин Вербич
86'
⇄
Яни Атанасов / Энис Барди
86'
⇄
Релья Обрич / Ваня Дркушич
90+1'
⚽
Даниел Штурм (0 - 3)
Составы команд
Северная Македония
Словения
|23
|вр
|Столе Димитриевски
|5
|зщ
|Марио Младеновски
|6
|зщ
|Висар Муслиу
|2
|пз
|Боян Илиевски
46'
|8
|пз
|Эзган Алиоски
|10
|пз
|Энис Барди
86'
|15
|пз
|Matej Gashtarov
|7
|пз
|Элиф Элмас
|11
|пз
|Дарко Чурлинов
46'
|18
|пз
|Агон Элези
46'
|9
|нп
|Эльмин Растодер
72'
|14
|пз
|Люпче Дориев
46'
|22
|нп
|Христьян Малески
46'
|17
|нп
|Азер Омерагич
46'
|19
|нп
|Марко Гьоргьевски
72'
|21
|пз
|Яни Атанасов
86'
|1
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Жан Карничник
|21
|зщ
|Ванья Дркушич
86'
|17
|зщ
|Давид Зец
|4
|зщ
|Жан Залетел
|13
|зщ
|Эрик Янжа
46'
|20
|пз
|Алёша Матко
74'
|22
|пз
|Адам Черин
|15
|пз
|Даниэль Штурм
|8
|пз
|Санди Ловрич
62'
|18
|нп
|Жан Випотник
74'
|5
|зщ
|Срджан Кузмич
46'
|10
|пз
|Марк Забуковник
62'
|7
|пз
|Беньямин Вербич
74'
|9
|нп
|Андраж Шпорар
74'
|3
|зщ
|Реля Обрич
86'
Запасные
|1
|вр
|Давор Талески
|12
|вр
|Дамьян Шишковски
|3
|зщ
|Стефан Деспотовски
|4
|зщ
|Никола Серафимов
|13
|зщ
|Анес Меличи
|16
|пз
|Бобан Николов
|20
|пз
|Лука Станковски
|12
|вр
|Матевж Видовшек
|16
|вр
|Игор Векич
|23
|зщ
|Йошт Урбанчич
|6
|пз
|Адриан Зелькович
|19
|пз
|Томи Хорват
|11
|нп
|Жан Целар
|14
|нп
|Тьяш Бегич
Главные тренеры
|Гоце Седлоски
|Боштьян Цесар
Голы
Даниэль Штурм
Жан Випотник
0:1
29'
Давид Зец
Жан Випотник
0:2
66'
Даниэль Штурм
Андраж Шпорар
0:3
90+1'
Наказания
Адам Черин
23'
Жан Карничник
48'
Эзган Алиоски
57'
Беньямин Вербич
75'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Северная Македония - Словения, который состоялся 16 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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