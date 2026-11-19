Дата публикации: 19-11-2026 17:28

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни решил пресечь спекуляции вокруг своего будущего и лично обратился к болельщикам и журналистам. Американский футболист, которого в последнее время активно отправляли в «Манчестер Юнайтед», заявил, что не собирается покидать Турин. Свою позицию он четко обозначил в социальной сети X, процитировав слова, переданные известным инсайдером Фабрицио Романо.

Слова для инсайдера: заявление через Фабрицио Романо

Чтобы информация прозвучала максимально весомо и не вызывала сомнений, Маккенни не стал делать официальное заявление через пресс-службу клуба. Вместо этого он передал свои слова через Фабрицио Романо — одного из самых авторитетных футбольных журналистов в мире. «Хочу чётко объяснить: я не планирую покидать «Ювентус». Меня всё устраивает там, где я нахожусь сейчас. Именно поэтому я продлил контракт с «Юве», с радостью продолжу выступления за эту команду», — написал Романо от лица игрока.

Аргумент весомее слов: продление контракта с «Юве»

Слова Маккенни подкреплены юридически значимым действием. Американец подчеркивает, что слухи о его уходе не имеют под собой почвы, так как он недавно подписал новое соглашение с туринским клубом. Продление контракта — это самый надежный индикатор того, что игрок видит свое будущее именно в «Старой Синьоре» и рассчитывает стать частью долгосрочного проекта команды.

Статистика сезона: 1+1 в 11 матчах

Несмотря на статус важного игрока, текущие показатели Маккенни в этом сезоне выглядят скромно. В 11 матчах нынешнего клубного сезона на его счету всего один забитый гол и одна результативная передача. Эти цифры говорят о том, что тренерский штаб «Ювентуса» использует Уэстона в первую очередь как разрушителя и связующее звено в центре поля, а не как игрока, завершающего атаки.

Цена вопроса: € 30 миллионов по версии Transfermarkt

На фоне заявлений о преданности клубу рыночная стоимость американца остается стабильно высокой. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая оценка футболиста составляет 30 миллионов евро. Эта сумма подтверждает, что Маккенни остается ценным активом для «Ювентуса» и востребованным игроком на европейском рынке, что и порождает периодический интерес со стороны топ-клубов, таких как «Манчестер Юнайтед».