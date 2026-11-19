«Я остаюсь»: Маккенни поставил точку в слухах о «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни решил пресечь спекуляции вокруг своего будущего и лично обратился к болельщикам и журналистам. Американский футболист, которого в последнее время активно отправляли в «Манчестер Юнайтед», заявил, что не собирается покидать Турин. Свою позицию он четко обозначил в социальной сети X, процитировав слова, переданные известным инсайдером Фабрицио Романо.
Слова для инсайдера: заявление через Фабрицио Романо
Чтобы информация прозвучала максимально весомо и не вызывала сомнений, Маккенни не стал делать официальное заявление через пресс-службу клуба. Вместо этого он передал свои слова через Фабрицио Романо — одного из самых авторитетных футбольных журналистов в мире. «Хочу чётко объяснить: я не планирую покидать «Ювентус». Меня всё устраивает там, где я нахожусь сейчас. Именно поэтому я продлил контракт с «Юве», с радостью продолжу выступления за эту команду», — написал Романо от лица игрока.
Аргумент весомее слов: продление контракта с «Юве»
Слова Маккенни подкреплены юридически значимым действием. Американец подчеркивает, что слухи о его уходе не имеют под собой почвы, так как он недавно подписал новое соглашение с туринским клубом. Продление контракта — это самый надежный индикатор того, что игрок видит свое будущее именно в «Старой Синьоре» и рассчитывает стать частью долгосрочного проекта команды.
Статистика сезона: 1+1 в 11 матчах
Несмотря на статус важного игрока, текущие показатели Маккенни в этом сезоне выглядят скромно. В 11 матчах нынешнего клубного сезона на его счету всего один забитый гол и одна результативная передача. Эти цифры говорят о том, что тренерский штаб «Ювентуса» использует Уэстона в первую очередь как разрушителя и связующее звено в центре поля, а не как игрока, завершающего атаки.
Цена вопроса: € 30 миллионов по версии Transfermarkt
На фоне заявлений о преданности клубу рыночная стоимость американца остается стабильно высокой. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая оценка футболиста составляет 30 миллионов евро. Эта сумма подтверждает, что Маккенни остается ценным активом для «Ювентуса» и востребованным игроком на европейском рынке, что и порождает периодический интерес со стороны топ-клубов, таких как «Манчестер Юнайтед».
Мадридский «Реал» столкнулся с дисциплинарными санкциями со стороны футбольных властей Испании. Как сообщает авторитетное издание AS, клуб был...
Итальянский футбол умеет удивлять, и на этот раз повод для улыбок подарил клуб «Эмполи». Пёс по кличке Мауи прошёл официальную процедуру подписания...
Сборная одного из самых удаленных и малонаселенных государств мира ставит перед собой амбициозную цель — стать полноправным членом футбольной семьи....
Бразильский форвард «Интер Майами» Луис Суарес пролил свет на один из самых громких трансферов в истории футбола. В эфире радиостанции Catalunya...
Журнал GQ назвал имя главной звезды 2026 года, и им стал вингер «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист обошел представителей...