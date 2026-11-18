Украина - Грузия 17 ноября обзор матча
Дата публикации: 18-11-2026
Украина
1 : 0
Грузия
События матча Украина - Грузия
1'
⚽
Данило Сикан (1 - 0)
53'
Игор Краснопир
56'
⇄
Буду Зивзивадзе / Зурико Давиташвили
57'
⇄
Олег Очеретько / Игор Краснопир
62'
Отар Какабадзе
64'
⇄
Роман Яремчук / Данило Сикан
64'
⇄
Алексей Кащук / Геннадий Синчук
71'
Лука Лочошвили
73'
Гиорги Кочорашвили
75'
Ника Гагнидзе
84'
⇄
Гиорги Моистрапишвили / Ника Гагнидзе
84'
⇄
Иракли Егоян / Гиорги Квернадзе
89'
⇄
Георгий Маисурадзе / Отар Какабадзе
90'
⇄
Георгий Гагуа / Георгий Чакветадзе
90'
Лука ЛочошвилиВторая желтая — удаление
90+1'
⇄
Валерий Бондарь / Георгий Судаков
Составы команд
Украина
Грузия
|23
|вр
|Дмитрий Ризнык
|13
|зщ
|Илья Забарный
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|3
|зщ
|Эдуард Сарапий
|6
|пз
|Егор Ярмолюк
|8
|пз
|Георгий Судаков
90+2'
|19
|пз
|Егор Назарина
|20
|пз
|Геннадий Синчук
64'
|21
|нп
|Игорь Краснопир
57'
|14
|нп
|Даниил Сикан
64'
|18
|пз
|Олег Очеретько
57'
|7
|пз
|Алексей Кащук
64'
|9
|нп
|Роман Яремчук
64'
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
90+2'
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
90'
|5
|зщ
|Саба Гогличидзе
|4
|зщ
|Лука Лочошвили
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
|10
|пз
|Георгий Чакветадзе
90'
|20
|пз
|Ника Гагнидзе
84'
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
84'
|7
|нп
|Зурико Давиташвили
55'
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|11
|нп
|Буду Зивзивадзе
55'
|8
|пз
|Гиорги Моистсрапишвили
84'
|18
|пз
|Иракли Егоян
84'
|12
|зщ
|Георгий Майсурадзе
90'
|9
|нп
|Гиорги Гагуа
90'
Запасные
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|12
|вр
|Анатолий Трубин
|4
|зщ
|Тарас Михавко
|15
|зщ
|Илья Крупский
|10
|пз
|Николай Шапаренко
|17
|пз
|Александр Назаренко
|2
|нп
|Борис Крушинский
|11
|нп
|Артём Довбик
|13
|вр
|Нодари Каличава
|23
|вр
|Лука Гугешашвили
|3
|зщ
|Лаша Двали
|15
|зщ
|Саба Сазонов
|19
|зщ
|Ива Гелашвили
|21
|зщ
|Джемал Табидзе
|14
|пз
|Анзор Меквабишвили
Главные тренеры
|Андреа Мальдера
|Рамаз Сванадзе
Голы
Даниил Сикан
1:0
1'
Наказания
Игорь Краснопир
53'
Отар Какабадзе
62'
Лука Лочошвили
71'
Георгий Кочорашвили
73'
Ника Гагнидзе
75'
Лука Лочошвили
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Украина - Грузия, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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