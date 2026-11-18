Украина - Грузия 17 ноября обзор матча Дата публикации: 18-11-2026 Украина 1 : 0 Грузия События матча Украина - Грузия 1' ⚽ Данило Сикан (1 - 0) 53' Игор Краснопир 56' ⇄ Буду Зивзивадзе / Зурико Давиташвили 57' ⇄ Олег Очеретько / Игор Краснопир 62' Отар Какабадзе 64' ⇄ Роман Яремчук / Данило Сикан 64' ⇄ Алексей Кащук / Геннадий Синчук 71' Лука Лочошвили 73' Гиорги Кочорашвили 75' Ника Гагнидзе 84' ⇄ Гиорги Моистрапишвили / Ника Гагнидзе 84' ⇄ Иракли Егоян / Гиорги Квернадзе 89' ⇄ Георгий Маисурадзе / Отар Какабадзе 90' ⇄ Георгий Гагуа / Георгий Чакветадзе 90' Лука Лочошвили Вторая желтая — удаление 90+1' ⇄ Валерий Бондарь / Георгий Судаков Составы команд Украина Грузия 23 вр Дмитрий Ризнык 13 зщ Илья Забарный 22 зщ Николай Матвиенко 16 зщ Виталий Миколенко 3 зщ Эдуард Сарапий 6 пз Егор Ярмолюк 8 пз Георгий Судаков 90+2' 19 пз Егор Назарина 20 пз Геннадий Синчук 64' 21 нп Игорь Краснопир 57' 14 нп Даниил Сикан 64' 18 пз Олег Очеретько 57' 7 пз Алексей Кащук 64' 9 нп Роман Яремчук 64' 5 зщ Валерий Бондарь 90+2' 1 вр Георгий Мамардашвили 2 зщ Отар Какабадзе 90' 5 зщ Саба Гогличидзе 4 зщ Лука Лочошвили 16 зщ Ираклий Азаров 10 пз Георгий Чакветадзе 90' 20 пз Ника Гагнидзе 84' 6 пз Георгий Кочорашвили 17 нп Георгий Квернадзе 84' 7 нп Зурико Давиташвили 55' 22 нп Жорж Микаутадзе 11 нп Буду Зивзивадзе 55' 8 пз Гиорги Моистсрапишвили 84' 18 пз Иракли Егоян 84' 12 зщ Георгий Майсурадзе 90' 9 нп Гиорги Гагуа 90' Запасные 1 вр Георгий Ермаков 12 вр Анатолий Трубин 4 зщ Тарас Михавко 15 зщ Илья Крупский 10 пз Николай Шапаренко 17 пз Александр Назаренко 2 нп Борис Крушинский 11 нп Артём Довбик 13 вр Нодари Каличава 23 вр Лука Гугешашвили 3 зщ Лаша Двали 15 зщ Саба Сазонов 19 зщ Ива Гелашвили 21 зщ Джемал Табидзе 14 пз Анзор Меквабишвили Главные тренеры Андреа Мальдера Рамаз Сванадзе Голы Даниил Сикан 1:0 1' Наказания Игорь Краснопир 53' Отар Какабадзе 62' Лука Лочошвили 71' Георгий Кочорашвили 73' Ника Гагнидзе 75' Лука Лочошвили 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Украина - Грузия, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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