Израиль - Австрия 17 ноября обзор матча
Дата публикации: 18-11-2026
Израиль
1 : 1
Австрия
События матча Израиль - Австрия
36'
⚽
Дор Перец (1 - 0)
46'
⇄
Михаэль Грегорич / Лука Вайнхандль
46'
⇄
Штефан Пош / Филипп Мвене
46'
⇄
Михаэль Свобода / Феликс Бахер
53'
⇄
Рой Ревиво / Идан Токломати
62'
⚽
Саша Калайджич (1 - 1)
63'
⇄
Кристоф Баумгартнер / Рауль Флоруц
63'
⇄
Омри Гандельман / Этан Азулай
63'
⇄
Дор Тургеман / Манор Соломон
77'
⇄
Габи Каниховски / Дор Перец
77'
⇄
Ярден Шуа / Эли Даса
87'
⇄
Яник Спалт / Конрад Лаймер
Составы команд
Израиль
Австрия
|1
|вр
|Даниэль Перец
|2
|зщ
|Элазар Даса
77'
|5
|зщ
|Идан Начмиас
|13
|зщ
|Никита Стоянов
|14
|зщ
|Гай Мизрахи
|17
|зщ
|Нив Иеошуа
|19
|пз
|Этан Азулай
63'
|8
|пз
|Дор Перец
77'
|10
|пз
|Манор Соломон
63'
|11
|нп
|Оскар Глух
|21
|нп
|Идан Горно
53'
|3
|зщ
|Рой Ревиво
53'
|6
|нп
|Омри Гандельман
63'
|9
|нп
|Дор Тургеман
63'
|16
|пз
|Габи Каниховски
77'
|7
|нп
|Ярден Шуа
77'
|1
|вр
|Лукас Юнгвирт
|2
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|16
|зщ
|Филипп Мвене
46'
|20
|зщ
|Конрад Лаймер
87'
|14
|зщ
|Феликс Бахер
46'
|21
|пз
|Саша Хорват
|6
|пз
|Николас Зайвальд
|8
|пз
|Чуквубуйке Адаму
|22
|пз
|Лука Вайнхандль
49'
|9
|нп
|Саша Калайджич
|19
|нп
|Рауль Флоруч
62'
|5
|зщ
|Штефан Пош
46'
|23
|зщ
|Михаэль Свобода
46'
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
49'
|10
|пз
|Кристоф Баумгартнер
62'
|4
|зщ
|Яник Шпальт
87'
Запасные
|18
|вр
|Омри Глазер
|23
|вр
|Ассаф Цур
|4
|зщ
|Ноам Штейфман
|22
|зщ
|Илай Фейнгольд
|12
|пз
|Захи Ахмед
|15
|пз
|Ярин Леви
|20
|пз
|Лиэль Абада
|12
|вр
|Флориан Вигеле
|13
|вр
|Кристиан Завешицки
|17
|вр
|Александр Шлагер
|3
|зщ
|Кевин Дансо
|15
|зщ
|Филипп Линхарт
|7
|нп
|Кристоф Ланг
Главные тренеры
|Ран Бен-Шимон
|Ральф Рангник
Голы
Дор Перец
Элазар Даса
1:0
36'
Саша Калайджич
Конрад Лаймер
1:1
62'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Израиль - Австрия, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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