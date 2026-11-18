Израиль - Австрия 17 ноября обзор матча Дата публикации: 18-11-2026 Израиль 1 : 1 Австрия События матча Израиль - Австрия 36' ⚽ Дор Перец (1 - 0) 46' ⇄ Михаэль Грегорич / Лука Вайнхандль 46' ⇄ Штефан Пош / Филипп Мвене 46' ⇄ Михаэль Свобода / Феликс Бахер 53' ⇄ Рой Ревиво / Идан Токломати 62' ⚽ Саша Калайджич (1 - 1) 63' ⇄ Кристоф Баумгартнер / Рауль Флоруц 63' ⇄ Омри Гандельман / Этан Азулай 63' ⇄ Дор Тургеман / Манор Соломон 77' ⇄ Габи Каниховски / Дор Перец 77' ⇄ Ярден Шуа / Эли Даса 87' ⇄ Яник Спалт / Конрад Лаймер Составы команд Израиль Австрия 1 вр Даниэль Перец 2 зщ Элазар Даса 77' 5 зщ Идан Начмиас 13 зщ Никита Стоянов 14 зщ Гай Мизрахи 17 зщ Нив Иеошуа 19 пз Этан Азулай 63' 8 пз Дор Перец 77' 10 пз Манор Соломон 63' 11 нп Оскар Глух 21 нп Идан Горно 53' 3 зщ Рой Ревиво 53' 6 нп Омри Гандельман 63' 9 нп Дор Тургеман 63' 16 пз Габи Каниховски 77' 7 нп Ярден Шуа 77' 1 вр Лукас Юнгвирт 2 зщ Давид Аффенгрубер 16 зщ Филипп Мвене 46' 20 зщ Конрад Лаймер 87' 14 зщ Феликс Бахер 46' 21 пз Саша Хорват 6 пз Николас Зайвальд 8 пз Чуквубуйке Адаму 22 пз Лука Вайнхандль 49' 9 нп Саша Калайджич 19 нп Рауль Флоруч 62' 5 зщ Штефан Пош 46' 23 зщ Михаэль Свобода 46' 11 нп Михаэль Грегорич 49' 10 пз Кристоф Баумгартнер 62' 4 зщ Яник Шпальт 87' Запасные 18 вр Омри Глазер 23 вр Ассаф Цур 4 зщ Ноам Штейфман 22 зщ Илай Фейнгольд 12 пз Захи Ахмед 15 пз Ярин Леви 20 пз Лиэль Абада 12 вр Флориан Вигеле 13 вр Кристиан Завешицки 17 вр Александр Шлагер 3 зщ Кевин Дансо 15 зщ Филипп Линхарт 7 нп Кристоф Ланг Главные тренеры Ран Бен-Шимон Ральф Рангник Голы Дор Перец Элазар Даса 1:0 36' Саша Калайджич Конрад Лаймер 1:1 62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Израиль - Австрия, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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