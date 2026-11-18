Дания - Норвегия 17 ноября обзор матча Дата публикации: 18-11-2026 Дания 2 : 3 Норвегия События матча Дания - Норвегия 11' ⚽ Расмус Хёйлунн (1 - 0) 14' ⚽ Пьер-Эмиль Хёйбьерг (2 - 0) 37' ⚽ Эрлинг Холанд (2 - 1) 45+2' Лео Эстигор 46' Расмус Кристенсен 60' ⇄ Давид Мёллер Вольф / Торбьерн Хеггем 60' ⇄ Андреас Шельдеруп / Александер Сёрлот 62' ⇄ Виктор Фрохолдт / Миккель Дамсгор 75' ⇄ Уильям Осула / Расмус Хёйлунн 75' ⇄ Александер Ба / Расмус Кристенсен 77' ⇄ Оскар Бобб / Патрик Берг 79' Юлиан Рюэрсон 83' ⚽ Мартин Эдегор (2 - 2) 85' ⇄ Матиас Йенсен / Мохамед Дарами 90+6' ⚽ Эрлинг Холанд (2 - 3) Пенальти 90+7' Эрлинг Холанд 90+8' ⇄ Эйвинд Хелланн / Антонио Нуса Составы команд Дания Норвегия 16 вр Мадс Хермансен 13 зщ Расмус Кристенсен 75' 3 зщ Оливер Нильсен 5 зщ Йоаким Мехле 2 зщ Йоаким Андерсен 21 пз Мортен Юльманн 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 8 нп Густав Исаксен 14 нп Миккель Дамсгор 61' 19 нп Мохамед Дарами 84' 9 нп Расмус Хойлунд 75' 12 пз Виктор Фрохольдт 61' 18 зщ Александер Ба 75' 10 нп Уильям Осула 75' 7 пз Матиас Йенсен 84' 1 вр Эрьян Нюланд 3 зщ Кристоффер Аер 17 зщ Торбьёрн Хеггем 60' 14 зщ Юлиан Рюэрсон 4 зщ Лео Эстигор 6 пз Патрик Берг 76' 10 пз Мартин Эдегор 8 пз Сандер Берге 20 нп Антонио Нуса 90+8' 9 нп Эрлинг Холанд 7 нп Александр Сёрлот 60' 5 зщ Давид Мёллер Вольфе 60' 21 нп Андреас Шельдеруп 60' 22 нп Оскар Бобб 76' 23 зщ Эйвинн Хелланн 90+8' Запасные 1 вр Андреас Юнгдаль 22 вр Андреас Хансен 4 зщ Расмус Николайсен 6 зщ Виктор Нельссон 15 пз Виктор Бак 17 пз Йеспер Линдстрём 20 пз Альберт Грёнбек 11 нп Андреас Сков Ольсен 12 вр Сандер Тангвик 13 вр Эгиль Сельвик 2 зщ Один Бёртуфт 15 пз Уго Ветлесен 16 пз Маркус Педерсен 18 пз Феликс Хорн Мюре 19 пз Тело Осгор 11 нп Эрик Ботхейм Главные тренеры Брайан Ример Столе Сольбаккен Голы Расмус Хойлунд 1:0 11' Пьер-Эмиль Хёйбьерг Густав Исаксен 2:0 14' Эрлинг Холанд Мартин Эдегор 2:1 37' Мартин Эдегор Андреас Шельдеруп 2:2 83' Эрлинг Холанд 2:3 90+6' Наказания Лео Эстигор 45+2' Расмус Кристенсен 46' Юлиан Рюэрсон 79' Эрлинг Холанд 90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Дания - Норвегия, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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