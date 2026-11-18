Дания - Норвегия 17 ноября обзор матча
Дата публикации: 18-11-2026
Дания
2 : 3
Норвегия
События матча Дания - Норвегия
11'
⚽
Расмус Хёйлунн (1 - 0)
14'
⚽
Пьер-Эмиль Хёйбьерг (2 - 0)
37'
⚽
Эрлинг Холанд (2 - 1)
45+2'
Лео Эстигор
46'
Расмус Кристенсен
60'
⇄
Давид Мёллер Вольф / Торбьерн Хеггем
60'
⇄
Андреас Шельдеруп / Александер Сёрлот
62'
⇄
Виктор Фрохолдт / Миккель Дамсгор
75'
⇄
Уильям Осула / Расмус Хёйлунн
75'
⇄
Александер Ба / Расмус Кристенсен
77'
⇄
Оскар Бобб / Патрик Берг
79'
Юлиан Рюэрсон
83'
⚽
Мартин Эдегор (2 - 2)
85'
⇄
Матиас Йенсен / Мохамед Дарами
90+6'
⚽
Эрлинг Холанд (2 - 3)Пенальти
90+7'
Эрлинг Холанд
90+8'
⇄
Эйвинд Хелланн / Антонио Нуса
Составы команд
Дания
Норвегия
|16
|вр
|Мадс Хермансен
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
75'
|3
|зщ
|Оливер Нильсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|нп
|Густав Исаксен
|14
|нп
|Миккель Дамсгор
61'
|19
|нп
|Мохамед Дарами
84'
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
75'
|12
|пз
|Виктор Фрохольдт
61'
|18
|зщ
|Александер Ба
75'
|10
|нп
|Уильям Осула
75'
|7
|пз
|Матиас Йенсен
84'
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
60'
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|6
|пз
|Патрик Берг
76'
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|20
|нп
|Антонио Нуса
90+8'
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|7
|нп
|Александр Сёрлот
60'
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
60'
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
60'
|22
|нп
|Оскар Бобб
76'
|23
|зщ
|Эйвинн Хелланн
90+8'
Запасные
|1
|вр
|Андреас Юнгдаль
|22
|вр
|Андреас Хансен
|4
|зщ
|Расмус Николайсен
|6
|зщ
|Виктор Нельссон
|15
|пз
|Виктор Бак
|17
|пз
|Йеспер Линдстрём
|20
|пз
|Альберт Грёнбек
|11
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|13
|вр
|Эгиль Сельвик
|2
|зщ
|Один Бёртуфт
|15
|пз
|Уго Ветлесен
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|18
|пз
|Феликс Хорн Мюре
|19
|пз
|Тело Осгор
|11
|нп
|Эрик Ботхейм
Главные тренеры
|Брайан Ример
|Столе Сольбаккен
Голы
Расмус Хойлунд
1:0
11'
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
Густав Исаксен
2:0
14'
Эрлинг Холанд
Мартин Эдегор
2:1
37'
Мартин Эдегор
Андреас Шельдеруп
2:2
83'
Эрлинг Холанд
2:3
90+6'
Наказания
Лео Эстигор
45+2'
Расмус Кристенсен
46'
Юлиан Рюэрсон
79'
Эрлинг Холанд
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Дания - Норвегия, который состоялся 17 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига наций УЕФА 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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