В воскресенье, 29 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК «Оренбург» и Родина Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 13:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Матвей Зайка. Игра прошла на стадионе «Стадион «Газовик»» в городе Ростоши и собрала 1 869 зрителей на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК «Оренбург» (схема 4-2-3-1): Богдан Овсянников, Максим Сивис, Джон Паласиос, Алексей Татаев, Эмиль Ценов, Егор Назаренко, Евгений Болотов, Джорди Томпсон, Дамиан Пуэбла, Дмитрий Рыбчинский, Гедеон Гузина.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Родина Москва на сегодняшнюю встречу: Сергей Волков, Игор Силва, Родриго Бекао, Артем Мещанинов, Дейвер Мачадо, Икер Посо, Леон Мусаев, Андрей Егорычев, Артем Максименко, Герман Онугха, Солтмурад Бакаев.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 40-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Андрей Егорычев (Родина Москва).

На 41-й минуте матча команда ФК «Оренбург» открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джорди Томпсон с пенальти. Счет стал 1:0.

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Дамиан Пуэбла (ФК «Оренбург»).

На 51-й минуте предупреждение получил Икер Посо (Родина Москва).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 57-й минуте в составе Родина Москва поле покинул Андрей Егорычев, а вместо него вышел Иван Тимошенко.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артем Мещанинов на поле появился Микаэль Наде (Родина Москва).

На 69-й минуте в составе Родина Москва поле покинул Артем Максименко, а вместо него вышел Йорди Рейна.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Солтмурад Бакаев на поле появился Магомедхабиб Абдусаламов (Родина Москва).

На 73-й минуте в составе ФК «Оренбург» поле покинул Дамиан Пуэбла, а вместо него вышел Ренат Голыбин.

На 80-й минуте поединка команда Родина Москва сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Микаэль Наде. Счет стал 1:1.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эмиль Ценов на поле появился Данила Хотулёв (ФК «Оренбург»).

На 85-й минуте поединка команда Родина Москва сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Герман Онугха. Счет стал 1:2.

На 87-й минуте в карточку арбитра попал Магомедхабиб Абдусаламов (Родина Москва).

На 87-й минуте в составе ФК «Оренбург» поле покинул Егор Назаренко, а вместо него вышел Дмитрий Васильев.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дмитрий Рыбчинский на поле появился Андрей Касаджиков (ФК «Оренбург»).

На 88-й минуте предупреждение получил Алексей Татаев (ФК «Оренбург»).

На 89-й минуте в составе Родина Москва поле покинул Икер Посо, а вместо него вышел Руслан Фищенко.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК «Оренбург» и Родина Москва завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Родина Москва.

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