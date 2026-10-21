Комо - Манчестер Юнайтед (21.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 21 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Комо и Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Свен Яблонский. Игра прошла на стадионе «Стадио Джузеппе Синигалья» в городе Комо.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Комо (схема 4-2-3-1): Жан Бюте, Ян Коуто, Хакобо Рамон, Марк Кемпф, Алекс Валье, Максимо Перроне, Луис Милья, Лукас Да Кунья, Нико Пас, Мартин Батурина, Анастасиос Дувикас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Манчестер Юнайтед на сегодняшнюю встречу: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Маттейс де Лигт, Гарри Магуайр, Нуссаир Мазрауи, Мейсон Маунт, Андрей Сантос, Бриан Мбемо, Юри Тилеманс, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 2-й минуте матча команда Комо открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Нико Пас. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 25-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Андрей Сантос (Манчестер Юнайтед).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Матеус Кунья, а вместо него вышел Амад Диалло.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрей Сантос на поле появился Карлос Балеба (Манчестер Юнайтед).

На 49-й минуте поединка команда Комо сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Анастасиос Дувикас. Счет стал 2:0.

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Карлос Балеба (Манчестер Юнайтед).

На 57-й минуте поединка команда Комо сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Нико Пас. Счет стал 3:0.

На 64-й минуте в составе Комо поле покинул Мартин Батурина, а вместо него вышел Максанс Какере.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бруну Фернандеш на поле появился Джошуа Зиркзе (Манчестер Юнайтед).

На 69-й минуте в составе Комо поле покинул Лукас Да Кунья, а вместо него вышел Кайки.

На 76-й минуте поединка команда Комо сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Хакобо Рамон. Счет стал 4:0.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттейс де Лигт на поле появился Гарри Амасс (Манчестер Юнайтед).

На 80-й минуте в составе Комо поле покинул Максимо Перроне, а вместо него вышел Альберто Доссена.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нико Пас на поле появился Самуэле Риччи (Комо).

На 80-й минуте в составе Комо поле покинул Ян Коуто, а вместо него вышел Иван Смольчич.

На 84-й минуте предупреждение получил Марк Кемпф (Комо).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бриан Мбемо на поле появился Шей Лейси (Манчестер Юнайтед).

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Шей Лейси (Манчестер Юнайтед).

На 90-й минуте поединка команда Манчестер Юнайтед сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Джошуа Зиркзе. Счет стал 4:1.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Комо и Манчестер Юнайтед завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу команды Комо.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!