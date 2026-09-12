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Трабзонспор - Хартс 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
22 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Трабзонспор
Хартс

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Бельгия Воутер Вранкен
История личных встреч
19.10.2026 Турция — Суперлига 8-й тур Трабзонспор2 : 0
15.10.2026 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 2 : 4Трабзонспор
10.10.2026 Турция — Суперлига 7-й тур 0 : 3Трабзонспор
19.09.2026 Турция — Суперлига 6-й тур Трабзонспор4 : 0
12.09.2026 Турция — Суперлига 5-й тур 1 : 0Трабзонспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
1/8 финала
Копенгаген13
3
1/8 финала
Трабзонспор13
4
1/8 финала
Аталанта13
5
1/8 финала
Мьельбю13
6
1/8 финала
Сент-Трюйден13
7
1/8 финала
Лугано13
8
1/8 финала
Фрайбург13
9
Плей-офф
Монако13
10
Плей-офф
Бранн13
11
Плей-офф
Панатинаикос13
12
Плей-офф
Хайдук13
13
Плей-офф
Гент13
14
Плей-офф
Твенте13
15
Плей-офф
Норшелланн11
16
Плей-офф
Мидтьюлланн11
17
Плей-офф
Хетафе11
18
Плей-офф
Кайрат11
19
Плей-офф
Рига11
20
Плей-офф
Хартс11
21
Плей-офф
Эгнатия11
22
Плей-офф
Университатя Кр11
23
Плей-офф
Яблонец10
24
Плей-офф
Црвена Звезда10
25 Аякс10
26 Борац Б-Л10
27 Линкольн10
28 ЦСКА С10
29 Орхус10
30 Тун10
31 КуПС10
32 Пафос10
33 Интер Клуб Эскальдес10
34 Иберия 199910
35 Брага10
36 Кауно Жальгирис10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Трабзонспор
0%
Ничья
0%
Хартс
0%

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