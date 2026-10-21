Лилль - Галатасарай 21 октября обзор матча
Дата публикации: 21-10-2026
Лилль
2 : 4
Галатасарай
События матча Лилль - Галатасарай
2'
⚽
Юнус Акгюн (0 - 1)
7'
⚽
Сориба Дьяун (1 - 1)
21'
Набиль Бенталеб
39'
⚽
Сориба Дьяун (2 - 1)
44'
⚽
Алексей Батраков (2 - 2)
52'
⚽
Берке Озер (2 - 3)Автогол
59'
Бенжамен Андре
61'
⚽
Виктор Осимхен (2 - 4)
62'
⇄
Марио Лемина / Габриэл Сара
62'
⇄
Мауритс Кьергор / Бенжамен Андре
63'
⇄
Танги Ньянзу / Максима Гоффи
63'
⇄
Оливье Жиру / Нгальяэль Мукау
75'
⇄
Гаэтан Перрен / Сориба Дьяун
75'
⇄
Башар Онал / Набиль Бенталеб
75'
⇄
Эрен Элмалы / Барыш Алпер Йылмаз
76'
⇄
Лерой Сане / Юнус Акгюн
84'
⇄
Дениз Гюль / Виктор Осимхен
85'
⇄
Илкай Гюндоган / Алексей Батраков
85'
Исмаил Якобс
89'
Гаэтан Перрен
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Галатасарай
Стамбул, Турция
|1
|вр
|Берке Озер
|38
|зщ
|Максима Гоффи
63'
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
75'
|21
|пз
|Бенжамен Андре
62'
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
63'
|7
|нп
|Дилан Баква
|35
|нп
|Сориба Диаун
75'
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
62'
|23
|зщ
|Танги Ньянзу
63'
|9
|нп
|Оливье Жиру
63'
|19
|пз
|Башар Онал
75'
|28
|пз
|Гаэтан Перрен
75'
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
|83
|пз
|Алексей Батраков
85'
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|11
|пз
|Юнус Акгюн
75'
|8
|пз
|Габриэл Сара
62'
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
75'
|45
|нп
|Виктор Осимхен
85'
|99
|пз
|Марио Лемина
62'
|17
|зщ
|Эрен Эльмалы
75'
|10
|пз
|Лерой Зане
75'
|20
|пз
|Илкай Гюндоган
85'
|21
|нп
|Дениз Гюль
85'
Запасные
|12
|вр
|Орландо Хиль
|50
|вр
|Тома Сажу
|2
|зщ
|Лоун Срданович
|15
|зщ
|Ромен Перро
|26
|зщ
|Исаак Коссье
|19
|вр
|Гюнай Гювенч
|24
|вр
|Жанкат Йылмаз
|3
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|90
|зщ
|Уилфрид Синго
|18
|пз
|Лесли Угочукву
|74
|пз
|Ренату Ньяга
|73
|нп
|Берат Луш
Главные тренеры
|Давиде Анчелотти
|Окан Бурук
Голы
Юнус Акгюн
0:1
2'
Сориба Диаун
Алешандро
1:1
7'
Сориба Диаун
Хакон-Арнар Харальдссон
2:1
39'
Алексей Батраков
Роланд Шаллаи
2:2
44'
Набиль Бенталеб
2:3
52'
Виктор Осимхен
Барыш Алпер Йылмаз
2:4
61'
Наказания
Набиль Бенталеб
21'
Бенжамен Андре
59'
Исмаил Якобс
85'
Гаэтан Перрен
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лилль - Галатасарай, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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