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Лилль - Галатасарай 21 октября обзор матча

Дата публикации: 21-10-2026
Лилль
Лилль
2 : 4
Галатасарай
Галатасарай
События матча Лилль - Галатасарай
2'
Юнус Акгюн (0 - 1)
7'
Сориба Дьяун (1 - 1)
21'
Набиль Бенталеб
39'
Сориба Дьяун (2 - 1)
44'
Алексей Батраков (2 - 2)
52'
Берке Озер (2 - 3)Автогол
59'
Бенжамен Андре
61'
Виктор Осимхен (2 - 4)
62'
Марио Лемина / Габриэл Сара
62'
Мауритс Кьергор / Бенжамен Андре
63'
Танги Ньянзу / Максима Гоффи
63'
Оливье Жиру / Нгальяэль Мукау
75'
Гаэтан Перрен / Сориба Дьяун
75'
Башар Онал / Набиль Бенталеб
75'
Эрен Элмалы / Барыш Алпер Йылмаз
76'
Лерой Сане / Юнус Акгюн
84'
Дениз Гюль / Виктор Осимхен
85'
Илкай Гюндоган / Алексей Батраков
85'
Исмаил Якобс
89'
Гаэтан Перрен
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Галатасарай
Стамбул, Турция
1ТурцияврБерке Озер
38ФранциязщМаксима Гоффи
63'
3БельгиязщНатан Нгой
4Бразилиязщ Алешандро
24ИндонезиязщКалвин Вердонк
6АлжирпзНабиль Бенталеб
75'
21ФранцияпзБенжамен Андре
62'
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
17ДР КонгопзНгалайель Мукау
63'
7ФранциянпДилан Баква
35ГвинеянпСориба Диаун
75'
14ДанияпзМауритс Кьергор
62'
23ФранциязщТанги Ньянзу
63'
9ФранциянпОливье Жиру
63'
19ТурцияпзБашар Онал
75'
28ФранцияпзГаэтан Перрен
75'
1ТурцияврУгурджан Чакыр
6КолумбиязщДавинсон Санчес
42ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
7ВенгриязщРоланд Шаллаи
4СенегалзщИсмаил Якобс
83РоссияпзАлексей Батраков
85'
34УругвайпзЛукас Торрейра
11ТурцияпзЮнус Акгюн
75'
8БразилияпзГабриэл Сара
62'
53ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
75'
45НигериянпВиктор Осимхен
85'
99ГабонпзМарио Лемина
62'
17ТурциязщЭрен Эльмалы
75'
10ГерманияпзЛерой Зане
75'
20ГерманияпзИлкай Гюндоган
85'
21ТурциянпДениз Гюль
85'
Запасные
12ПарагвайврОрландо Хиль
50ФранцияврТома Сажу
2ШвейцариязщЛоун Срданович
15ФранциязщРомен Перро
26ФранциязщИсаак Коссье
19ТурцияврГюнай Гювенч
24ТурцияврЖанкат Йылмаз
3ФранциязщЭль-Шадай Битшиабу
90Кот-д&#039;ИвуарзщУилфрид Синго
18ФранцияпзЛесли Угочукву
74Гвинея-БисаупзРенату Ньяга
73ТурциянпБерат Луш
Главные тренеры
ИталияДавиде Анчелотти
ТурцияОкан Бурук
Голы
Юнус Акгюн
0:1
2'
Сориба Диаун
Алешандро
1:1
7'
Сориба Диаун
Хакон-Арнар Харальдссон
2:1
39'
Алексей Батраков
Роланд Шаллаи
2:2
44'
Набиль Бенталеб
2:3
52'
Виктор Осимхен
Барыш Алпер Йылмаз
2:4
61'
Наказания
Набиль Бенталеб
21'
Бенжамен Андре
59'
Исмаил Якобс
85'
Гаэтан Перрен
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лилль - Галатасарай, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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