Лилль - Галатасарай 21 октября обзор матча Дата публикации: 21-10-2026 Лилль 2 : 4 Галатасарай События матча Лилль - Галатасарай 2' ⚽ Юнус Акгюн (0 - 1) 7' ⚽ Сориба Дьяун (1 - 1) 21' Набиль Бенталеб 39' ⚽ Сориба Дьяун (2 - 1) 44' ⚽ Алексей Батраков (2 - 2) 52' ⚽ Берке Озер (2 - 3) Автогол 59' Бенжамен Андре 61' ⚽ Виктор Осимхен (2 - 4) 62' ⇄ Марио Лемина / Габриэл Сара 62' ⇄ Мауритс Кьергор / Бенжамен Андре 63' ⇄ Танги Ньянзу / Максима Гоффи 63' ⇄ Оливье Жиру / Нгальяэль Мукау 75' ⇄ Гаэтан Перрен / Сориба Дьяун 75' ⇄ Башар Онал / Набиль Бенталеб 75' ⇄ Эрен Элмалы / Барыш Алпер Йылмаз 76' ⇄ Лерой Сане / Юнус Акгюн 84' ⇄ Дениз Гюль / Виктор Осимхен 85' ⇄ Илкай Гюндоган / Алексей Батраков 85' Исмаил Якобс 89' Гаэтан Перрен Составы команд Лилль Лилль, Франция Галатасарай Стамбул, Турция 1 вр Берке Озер 38 зщ Максима Гоффи 63' 3 зщ Натан Нгой 4 зщ Алешандро 24 зщ Калвин Вердонк 6 пз Набиль Бенталеб 75' 21 пз Бенжамен Андре 62' 10 пз Хакон-Арнар Харальдссон 17 пз Нгалайель Мукау 63' 7 нп Дилан Баква 35 нп Сориба Диаун 75' 14 пз Мауритс Кьергор 62' 23 зщ Танги Ньянзу 63' 9 нп Оливье Жиру 63' 19 пз Башар Онал 75' 28 пз Гаэтан Перрен 75' 1 вр Угурджан Чакыр 6 зщ Давинсон Санчес 42 зщ Абдюлькерим Бардакджи 7 зщ Роланд Шаллаи 4 зщ Исмаил Якобс 83 пз Алексей Батраков 85' 34 пз Лукас Торрейра 11 пз Юнус Акгюн 75' 8 пз Габриэл Сара 62' 53 нп Барыш Алпер Йылмаз 75' 45 нп Виктор Осимхен 85' 99 пз Марио Лемина 62' 17 зщ Эрен Эльмалы 75' 10 пз Лерой Зане 75' 20 пз Илкай Гюндоган 85' 21 нп Дениз Гюль 85' Запасные 12 вр Орландо Хиль 50 вр Тома Сажу 2 зщ Лоун Срданович 15 зщ Ромен Перро 26 зщ Исаак Коссье 19 вр Гюнай Гювенч 24 вр Жанкат Йылмаз 3 зщ Эль-Шадай Битшиабу 90 зщ Уилфрид Синго 18 пз Лесли Угочукву 74 пз Ренату Ньяга 73 нп Берат Луш Главные тренеры Давиде Анчелотти Окан Бурук Голы Юнус Акгюн 0:1 2' Сориба Диаун Алешандро 1:1 7' Сориба Диаун Хакон-Арнар Харальдссон 2:1 39' Алексей Батраков Роланд Шаллаи 2:2 44' Набиль Бенталеб 2:3 52' Виктор Осимхен Барыш Алпер Йылмаз 2:4 61' Наказания Набиль Бенталеб 21' Бенжамен Андре 59' Исмаил Якобс 85' Гаэтан Перрен 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лилль - Галатасарай, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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