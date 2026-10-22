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Бавария - Арсенал 21 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Бавария
Бавария
2 : 2
Арсенал
Арсенал
События матча Бавария - Арсенал
10'
Эберечи Эзе / Букайо Сака
13'
Кай Хаверц
25'
Эберечи Эзе (0 - 1)
35'
Альфонсо Дэвис (1 - 1)
39'
Эзри Конса
46'
Джонатан Та / Ким Мин Джэ
61'
Гарри Кейн (2 - 1)Пенальти
68'
Луис Диас / Исмаэль Сайбари
68'
Леннарт Карл / Серж Гнабри
68'
Виктор Дьёкереш / Кай Хаверц
69'
Майлз Льюис-Скелли / Бруно Гимарайнс
82'
Деклан Райс (2 - 2)
85'
Микель Мерино / Мартин Эдегор
85'
Натаниэль Браун / Альфонсо Дэвис
90'
Бара Сапоко Ндиайе Ндиайе / Луис Диас
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Арсенал
Лондон, Англия
1ГерманияврМануэль Нойер
27АвстриязщКонрад Лаймер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
19КанадазщАльфонсо Дэвис
85'
3Южная КореязщКим Мин Джэ
46'
44ХорватиязщЙосип Станишич
34МароккопзИсмаэль Сайбари
68'
45ГерманияпзАлександар Павлович
8ГерманияпзТом Бишоф
9АнглиянпГарри Кейн
7ГерманиянпСерж Гнабри
68'
4ГерманиязщЖонатан Та
46'
14КолумбияпзЛуис Диас
68'90'
42ГерманияпзЛеннарт Карл
68'
11ГерманиязщНатаниэль Браун
85'
39СенегалпзБара Ндиайе
90'
1ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
15АнглиязщЭзри Конса
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
33ИталиязщРиккардо Калафьори
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглияпзБукайо Сака
10'
8НорвегияпзМартин Эдегор
85'
39БразилияпзБруно Гимарайнс
68'
20АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
29ГерманиянпКай Хаверц
68'
10АнглияпзЭберечи Эзе
10'
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
68'
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
68'
23ИспанияпзМикель Мерино
85'
Запасные
26ГерманияврСвен Ульрайх
40ГерманияврЙонас Урбиг
23ФранциязщСаша Боэ
21ЯпониязщХироки Ито
46ГерманиянпТим Биндер
13ИспанияврКепа Аррисабалага
30ФранцияврИллан Мелье
3ИспаниязщКристьян Москера
4АнглиязщБен Уайт
36ИспанияпзМартин Субименди
56АнглиянпМакс Доумен
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ИспанияМикель Артета
Голы
Эберечи Эзе
Мартин Эдегор
0:1
25'
Альфонсо Дэвис
Гарри Кейн
1:1
35'
Гарри Кейн
2:1
61'
Деклан Райс
Виктор Дьёкереш
2:2
82'
Наказания
Кай Хаверц
13'
Эзри Конса
39'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бавария - Арсенал, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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