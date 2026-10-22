Бавария - Арсенал 21 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Бавария
2 : 2
Арсенал
События матча Бавария - Арсенал
10'
⇄
Эберечи Эзе / Букайо Сака
13'
Кай Хаверц
25'
⚽
Эберечи Эзе (0 - 1)
35'
⚽
Альфонсо Дэвис (1 - 1)
39'
Эзри Конса
46'
⇄
Джонатан Та / Ким Мин Джэ
61'
⚽
Гарри Кейн (2 - 1)Пенальти
68'
⇄
Луис Диас / Исмаэль Сайбари
68'
⇄
Леннарт Карл / Серж Гнабри
68'
⇄
Виктор Дьёкереш / Кай Хаверц
69'
⇄
Майлз Льюис-Скелли / Бруно Гимарайнс
82'
⚽
Деклан Райс (2 - 2)
85'
⇄
Микель Мерино / Мартин Эдегор
85'
⇄
Натаниэль Браун / Альфонсо Дэвис
90'
⇄
Бара Сапоко Ндиайе Ндиайе / Луис Диас
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Арсенал
Лондон, Англия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
85'
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
46'
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
68'
|45
|пз
|Александар Павлович
|8
|пз
|Том Бишоф
|9
|нп
|Гарри Кейн
|7
|нп
|Серж Гнабри
68'
|4
|зщ
|Жонатан Та
46'
|14
|пз
|Луис Диас
68'90'
|42
|пз
|Леннарт Карл
68'
|11
|зщ
|Натаниэль Браун
85'
|39
|пз
|Бара Ндиайе
90'
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
10'
|8
|пз
|Мартин Эдегор
85'
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
68'
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|29
|нп
|Кай Хаверц
68'
|10
|пз
|Эберечи Эзе
10'
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
68'
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
68'
|23
|пз
|Микель Мерино
85'
Запасные
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|23
|зщ
|Саша Боэ
|21
|зщ
|Хироки Ито
|46
|нп
|Тим Биндер
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|30
|вр
|Иллан Мелье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|4
|зщ
|Бен Уайт
|36
|пз
|Мартин Субименди
|56
|нп
|Макс Доумен
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Микель Артета
Голы
Эберечи Эзе
Мартин Эдегор
0:1
25'
Альфонсо Дэвис
Гарри Кейн
1:1
35'
Гарри Кейн
2:1
61'
Деклан Райс
Виктор Дьёкереш
2:2
82'
Наказания
Кай Хаверц
13'
Эзри Конса
39'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бавария - Арсенал, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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