Бавария - Арсенал 21 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Бавария 2 : 2 Арсенал События матча Бавария - Арсенал 10' ⇄ Эберечи Эзе / Букайо Сака 13' Кай Хаверц 25' ⚽ Эберечи Эзе (0 - 1) 35' ⚽ Альфонсо Дэвис (1 - 1) 39' Эзри Конса 46' ⇄ Джонатан Та / Ким Мин Джэ 61' ⚽ Гарри Кейн (2 - 1) Пенальти 68' ⇄ Луис Диас / Исмаэль Сайбари 68' ⇄ Леннарт Карл / Серж Гнабри 68' ⇄ Виктор Дьёкереш / Кай Хаверц 69' ⇄ Майлз Льюис-Скелли / Бруно Гимарайнс 82' ⚽ Деклан Райс (2 - 2) 85' ⇄ Микель Мерино / Мартин Эдегор 85' ⇄ Натаниэль Браун / Альфонсо Дэвис 90' ⇄ Бара Сапоко Ндиайе Ндиайе / Луис Диас Составы команд Бавария Мюнхен, Германия Арсенал Лондон, Англия 1 вр Мануэль Нойер 27 зщ Конрад Лаймер 2 зщ Деотшанкюль Юпамекано 19 зщ Альфонсо Дэвис 85' 3 зщ Ким Мин Джэ 46' 44 зщ Йосип Станишич 34 пз Исмаэль Сайбари 68' 45 пз Александар Павлович 8 пз Том Бишоф 9 нп Гарри Кейн 7 нп Серж Гнабри 68' 4 зщ Жонатан Та 46' 14 пз Луис Диас 68'90' 42 пз Леннарт Карл 68' 11 зщ Натаниэль Браун 85' 39 пз Бара Ндиайе 90' 1 вр Давид Райя 12 зщ Юрриен Тимбер 15 зщ Эзри Конса 6 зщ Габриэл Магальяйнс 33 зщ Риккардо Калафьори 41 пз Деклан Райс 7 пз Букайо Сака 10' 8 пз Мартин Эдегор 85' 39 пз Бруно Гимарайнс 68' 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 29 нп Кай Хаверц 68' 10 пз Эберечи Эзе 10' 49 пз Майлз Льюис-Скелли 68' 14 нп Виктор Дьёкереш 68' 23 пз Микель Мерино 85' Запасные 26 вр Свен Ульрайх 40 вр Йонас Урбиг 23 зщ Саша Боэ 21 зщ Хироки Ито 46 нп Тим Биндер 13 вр Кепа Аррисабалага 30 вр Иллан Мелье 3 зщ Кристьян Москера 4 зщ Бен Уайт 36 пз Мартин Субименди 56 нп Макс Доумен Главные тренеры Венсан Компани Микель Артета Голы Эберечи Эзе Мартин Эдегор 0:1 25' Альфонсо Дэвис Гарри Кейн 1:1 35' Гарри Кейн 2:1 61' Деклан Райс Виктор Дьёкереш 2:2 82' Наказания Кай Хаверц 13' Эзри Конса 39'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бавария - Арсенал, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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