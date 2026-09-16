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Штурм - Марсель 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Меркур Арена (Грац, Австрия), вместимость: 16764
22 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
Штурм
Марсель

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Марсель
Марсель, Франция
Главные тренеры
АвстрияФабио Инголич
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
18.10.2026Австрия — Бундеслига9-й турШтурм6 : 1
15.10.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур3 : 0Штурм
10.10.2026Австрия — Бундеслига8-й тур0 : 2Штурм
20.09.2026Австрия — Бундеслига7-й тур3 : 0Штурм
16.09.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турШтурм0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ювентус26
2
1/8 финала
Байер26
3
1/8 финала
Бенфика26
4
1/8 финала
Бешикташ26
5
1/8 финала
Борнмут26
6
1/8 финала
Омония26
7
1/8 финала
Ференцварош26
8
1/8 финала
Лион26
9
Плей-офф
Сандерленд26
10
Плей-офф
Олимпиакос26
11
Плей-офф
Спарта П24
12
Плей-офф
Юнион24
13
Плей-офф
Ренн24
14
Плей-офф
Динамо З24
15
Плей-офф
Милан23
16
Плей-офф
Кристал Пэлас23
17
Плей-офф
Ягеллония23
18
Плей-офф
ОФИ23
19
Плей-офф
Торринсе23
20
Плей-офф
АЗ Алкмар23
21
Плей-офф
Ред Булл Зальцбург23
22
Плей-офф
Левски21
23
Плей-офф
НЕК Неймеген21
24
Плей-офф
Лиллестрем21
25 Реал Сосьедад21
26 Хапоэль Б-Ш21
27 Штурм21
28 Андерлехт20
29 Сельта20
30 Хоффенхайм20
31 Виктория Пльзень20
32 Марсель20
33 Арарат-Армения20
34 Селтик20
35 Целе20
36 Лех П20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Штурм
0%
Ничья
0%
Марсель
0%

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