ПСЖ - Барселона 20 октября обзор матча Дата публикации: 21-10-2026 ПСЖ 4 : 2 Барселона События матча Пари Сен-Жермен - ФК Барселона 17' Жуан Канселу 20' ⇄ Ферран Торрес / Усман Дембеле 27' ⇄ Фермин Лопес / Дани Ольмо 38' ⚽ Дезире Дуэ (1 - 0) 55' ⚽ Шави Эспарт (1 - 1) 59' ⇄ Илья Забарный / Маркиньос 59' ⇄ Магнес Аклиуш / Хвича Кварацхелия 60' ⇄ Карим Адейеми / Рафинья 60' ⇄ Гави / Педри 60' ⇄ Родри / Марк Берналь 72' ⚽ Лукас Эрнандес (2 - 1) 74' ⇄ Алехандро Бальде / Шави Эспарт 78' ⇄ Уоррен Заир-Эмери / Лукас Эрнандес 78' ⇄ Сенни Майюлу / Дезире Дуэ 79' ⚽ Ламин Ямаль (2 - 2) 81' ⚽ Витинья (3 - 2) 86' ⚽ Фабиан Руис (4 - 2) Составы команд ПСЖ Париж, Франция Барселона Барселона, Испания 39 вр Матвей Сафонов 2 зщ Ашраф Хакими 5 зщ Маркиньос 59' 51 зщ Вильям Пачо 21 зщ Лукас Эрнандес 78' 17 пз Витинья 8 пз Фабиан Руис 87 пз Жоау Невеш 10 нп Усман Дембеле 20' 14 нп Дезире Дуэ 78' 7 нп Хвича Кварацхелия 59' 9 нп Ферран Торрес 20' 6 зщ Илья Забарный 59' 11 нп Магнес Аклиуш 59' 33 пз Уоррен Заир-Эмери 78' 24 пз Сенни Маюлу 78' 1 вр Жоан Гарсия 5 зщ Пау Кубарси 2 зщ Жоау Канселу 18 зщ Херард Мартин 12 зщ Хави Эспарт 74' 8 пз Педри 60' 17 пз Энтони Гордон 10 пз Ламин Ямаль 20 пз Дани Ольмо 27' 22 пз Марк Берналь 60' 11 нп Рафинья 60' 7 пз Фермин Лопес 27' 6 пз Гави 60' 16 пз Родри 60' 14 нп Карим Адейеми 60' 3 зщ Алекс Бальде 74' Запасные 30 вр Люка Шевалье 80 вр Адам Муак 12 зщ Люка Динь 4 пз Лукас Бералдо 27 пз Дро Фернандес 22 нп Мика Годтс 47 нп Кентен Нджанту 13 вр Войцех Щенсны 25 вр Доминик Ливакович 41 зщ Алекс Кампос 4 пз Брайан Фариньяс 21 пз Френки де Йонг 9 нп Габриэл Жезус 29 нп Хамза Абделькарим Главные тренеры Луис Энрике Ханс-Дитер Флик Голы Дезире Дуэ Жоау Невеш 1:0 38' Хави Эспарт Фермин Лопес 1:1 55' Лукас Эрнандес Дезире Дуэ 2:1 72' Ламин Ямаль 2:2 79' Витинья 3:2 81' Фабиан Руис Ашраф Хакими 4:2 86' Наказания Жоау Канселу 17'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Барселона, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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