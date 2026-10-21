ПСЖ - Барселона 20 октября обзор матча
Дата публикации: 21-10-2026
ПСЖ
4 : 2
Барселона
События матча Пари Сен-Жермен - ФК Барселона
17'
Жуан Канселу
20'
⇄
Ферран Торрес / Усман Дембеле
27'
⇄
Фермин Лопес / Дани Ольмо
38'
⚽
Дезире Дуэ (1 - 0)
55'
⚽
Шави Эспарт (1 - 1)
59'
⇄
Илья Забарный / Маркиньос
59'
⇄
Магнес Аклиуш / Хвича Кварацхелия
60'
⇄
Карим Адейеми / Рафинья
60'
⇄
Гави / Педри
60'
⇄
Родри / Марк Берналь
72'
⚽
Лукас Эрнандес (2 - 1)
74'
⇄
Алехандро Бальде / Шави Эспарт
78'
⇄
Уоррен Заир-Эмери / Лукас Эрнандес
78'
⇄
Сенни Майюлу / Дезире Дуэ
79'
⚽
Ламин Ямаль (2 - 2)
81'
⚽
Витинья (3 - 2)
86'
⚽
Фабиан Руис (4 - 2)
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Барселона
Барселона, Испания
|39
|вр
|Матвей Сафонов
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
59'
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
78'
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|нп
|Усман Дембеле
20'
|14
|нп
|Дезире Дуэ
78'
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
59'
|9
|нп
|Ферран Торрес
20'
|6
|зщ
|Илья Забарный
59'
|11
|нп
|Магнес Аклиуш
59'
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
78'
|24
|пз
|Сенни Маюлу
78'
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|18
|зщ
|Херард Мартин
|12
|зщ
|Хави Эспарт
74'
|8
|пз
|Педри
60'
|17
|пз
|Энтони Гордон
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
27'
|22
|пз
|Марк Берналь
60'
|11
|нп
|Рафинья
60'
|7
|пз
|Фермин Лопес
27'
|6
|пз
|Гави
60'
|16
|пз
|Родри
60'
|14
|нп
|Карим Адейеми
60'
|3
|зщ
|Алекс Бальде
74'
Запасные
|30
|вр
|Люка Шевалье
|80
|вр
|Адам Муак
|12
|зщ
|Люка Динь
|4
|пз
|Лукас Бералдо
|27
|пз
|Дро Фернандес
|22
|нп
|Мика Годтс
|47
|нп
|Кентен Нджанту
|13
|вр
|Войцех Щенсны
|25
|вр
|Доминик Ливакович
|41
|зщ
|Алекс Кампос
|4
|пз
|Брайан Фариньяс
|21
|пз
|Френки де Йонг
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|29
|нп
|Хамза Абделькарим
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Ханс-Дитер Флик
Голы
Дезире Дуэ
Жоау Невеш
1:0
38'
Хави Эспарт
Фермин Лопес
1:1
55'
Лукас Эрнандес
Дезире Дуэ
2:1
72'
Ламин Ямаль
2:2
79'
Витинья
3:2
81'
Фабиан Руис
Ашраф Хакими
4:2
86'
Наказания
Жоау Канселу
17'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Барселона, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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