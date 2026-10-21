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ПСЖ - Барселона 20 октября обзор матча

Дата публикации: 21-10-2026
ПСЖ
ПСЖ
4 : 2
Барселона
Барселона
События матча Пари Сен-Жермен - ФК Барселона
17'
Жуан Канселу
20'
Ферран Торрес / Усман Дембеле
27'
Фермин Лопес / Дани Ольмо
38'
Дезире Дуэ (1 - 0)
55'
Шави Эспарт (1 - 1)
59'
Илья Забарный / Маркиньос
59'
Магнес Аклиуш / Хвича Кварацхелия
60'
Карим Адейеми / Рафинья
60'
Гави / Педри
60'
Родри / Марк Берналь
72'
Лукас Эрнандес (2 - 1)
74'
Алехандро Бальде / Шави Эспарт
78'
Уоррен Заир-Эмери / Лукас Эрнандес
78'
Сенни Майюлу / Дезире Дуэ
79'
Ламин Ямаль (2 - 2)
81'
Витинья (3 - 2)
86'
Фабиан Руис (4 - 2)
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Барселона
Барселона, Испания
39РоссияврМатвей Сафонов
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
59'
51ЭквадорзщВильям Пачо
21ФранциязщЛукас Эрнандес
78'
17Португалияпз Витинья
8ИспанияпзФабиан Руис
87ПортугалияпзЖоау Невеш
10ФранциянпУсман Дембеле
20'
14ФранциянпДезире Дуэ
78'
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
59'
9ИспаниянпФерран Торрес
20'
6УкраиназщИлья Забарный
59'
11ФранциянпМагнес Аклиуш
59'
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
78'
24ФранцияпзСенни Маюлу
78'
1ИспанияврЖоан Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
2ПортугалиязщЖоау Канселу
18ИспаниязщХерард Мартин
12ИспаниязщХави Эспарт
74'
8Испанияпз Педри
60'
17АнглияпзЭнтони Гордон
10ИспанияпзЛамин Ямаль
20ИспанияпзДани Ольмо
27'
22ИспанияпзМарк Берналь
60'
11Бразилиянп Рафинья
60'
7ИспанияпзФермин Лопес
27'
6Испанияпз Гави
60'
16Испанияпз Родри
60'
14ГерманиянпКарим Адейеми
60'
3ИспаниязщАлекс Бальде
74'
Запасные
30ФранцияврЛюка Шевалье
80МарокковрАдам Муак
12ФранциязщЛюка Динь
4БразилияпзЛукас Бералдо
27ИспанияпзДро Фернандес
22БельгиянпМика Годтс
47ФранциянпКентен Нджанту
13ПольшаврВойцех Щенсны
25ХорватияврДоминик Ливакович
41ИспаниязщАлекс Кампос
4ИспанияпзБрайан Фариньяс
21НидерландыпзФренки де Йонг
9БразилиянпГабриэл Жезус
29ЕгипетнпХамза Абделькарим
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ГерманияХанс-Дитер Флик
Голы
Дезире Дуэ
Жоау Невеш
1:0
38'
Хави Эспарт
Фермин Лопес
1:1
55'
Лукас Эрнандес
Дезире Дуэ
2:1
72'
Ламин Ямаль
2:2
79'
Витинья
3:2
81'
Фабиан Руис
Ашраф Хакими
4:2
86'
Наказания
Жоау Канселу
17'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн ПСЖ - Барселона, который состоялся 20 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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