Интер - Шахтёр 21 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Интер М 1 : 0 Шахтёр События матча Интер - Шахтёр (Донецк) 32' ⇄ Егор Назарина / Педриньо 36' Олег Очеретько 54' Маркус Тюрам 59' ⇄ Петр Зелиньский / Хакан Чалханоглу 59' ⇄ Анди Диуф / Джед Спенс 59' ⇄ Янн Биссек / Федерико Димарко 66' Алессандро Бастони 68' Марлон Гомес 68' Алессандро Бастони Вторая желтая — удаление 72' Петар Сучич 72' ⇄ Исаке / Олег Очеретько 72' ⇄ Неверттон / Глейкер Мендоса 72' ⇄ Лассина Траоре / Кауэ Элиас 73' ⇄ Луис Энрике / Петар Сучич 75' ⇄ Генрих Мхитарян / Анж-Йоан Бонни 77' ⚽ Карлос Аугусто (1 - 0) 83' ⇄ Бруно Брага Рамос / Алиссон Сантана Составы команд Интер М Милан, Италия Шахтёр Украина 1 вр Хосеп Мартинес 25 зщ Мануэль Аканджи 95 зщ Алессандро Бастони 99 зщ Джед-Хотеп Спенс 59' 23 пз Николо Барелла 20 пз Хакан Чалханоглу 59' 32 пз Федерико Димарко 59' 30 пз Карлос Аугусто 8 пз Петар Сучич 73' 9 нп Маркус Тюрам 14 нп Анж-Йоан Бонни 75' 31 зщ Янн Биссекк 59' 7 пз Пётр Зелиньски 59' 17 пз Анди Диуф 59' 11 пз Луис Энрике 73' 22 пз Генрих Мхитарян 75' 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 5 зщ Валерий Бондарь 22 зщ Николай Матвиенко 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 30 пз Алисон 83' 27 пз Олег Очеретько 72' 10 пз Педриньо 32' 6 пз Марлон Гомес 77 пз Глейкер Мендоса 72' 9 нп Кауан Элиас 72' 29 пз Егор Назарина 32' 14 пз Исаке 72' 11 пз Невертон 72' 2 нп Лассина Траоре 72' 99 нп Бруниньо 83' Запасные 12 вр Раффаэле Ди Дженнаро 49 вр Иван Проведель 45 зщ Франческо Станте 46 зщ Леонардо Бовио 5 пз Александар Станкович 48 нп Маттия Москони 94 нп Франческо Эспозито 23 вр Кирилл Фесюн 18 зщ Алаа Грам 20 зщ Александр Караваев 8 пз Дмитрий Крыськив 25 нп Габриэл Карвальо 37 нп Лукас Феррейра 49 нп Лука Мейреллес Главные тренеры Кристиан Киву Арда Туран Голы Карлос Аугусто Генрих Мхитарян 1:0 77' Наказания Олег Очеретько 36' Маркус Тюрам 54' Алессандро Бастони 66' Алессандро Бастони 68' Марлон Гомес 68' Петар Сучич 72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер - Шахтёр, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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