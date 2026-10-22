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Интер - Шахтёр 21 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Интер М
Интер М
1 : 0
Шахтёр
Шахтёр
События матча Интер - Шахтёр (Донецк)
32'
Егор Назарина / Педриньо
36'
Олег Очеретько
54'
Маркус Тюрам
59'
Петр Зелиньский / Хакан Чалханоглу
59'
Анди Диуф / Джед Спенс
59'
Янн Биссек / Федерико Димарко
66'
Алессандро Бастони
68'
Марлон Гомес
68'
Алессандро БастониВторая желтая — удаление
72'
Петар Сучич
72'
Исаке / Олег Очеретько
72'
Неверттон / Глейкер Мендоса
72'
Лассина Траоре / Кауэ Элиас
73'
Луис Энрике / Петар Сучич
75'
Генрих Мхитарян / Анж-Йоан Бонни
77'
Карлос Аугусто (1 - 0)
83'
Бруно Брага Рамос / Алиссон Сантана
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Шахтёр
Украина
1ИспанияврХосеп Мартинес
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
95ИталиязщАлессандро Бастони
99АнглиязщДжед-Хотеп Спенс
59'
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
59'
32ИталияпзФедерико Димарко
59'
30БразилияпзКарлос Аугусто
8ХорватияпзПетар Сучич
73'
9ФранциянпМаркус Тюрам
14Кот-д&#039;ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
75'
31ГерманиязщЯнн Биссекк
59'
7ПольшапзПётр Зелиньски
59'
17ФранцияпзАнди Диуф
59'
11БразилияпзЛуис Энрике
73'
22АрменияпзГенрих Мхитарян
75'
31УкраинаврДмитрий Ризнык
17БразилиязщВинисиус Аугусто
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
30Бразилияпз Алисон
83'
27УкраинапзОлег Очеретько
72'
10Бразилияпз Педриньо
32'
6БразилияпзМарлон Гомес
77ВенесуэлапзГлейкер Мендоса
72'
9БразилиянпКауан Элиас
72'
29УкраинапзЕгор Назарина
32'
14пз Исаке
72'
11Бразилияпз Невертон
72'
2Буркина-ФасонпЛассина Траоре
72'
99Бразилиянп Бруниньо
83'
Запасные
12ИталияврРаффаэле Ди Дженнаро
49ИталияврИван Проведель
45ИталиязщФранческо Станте
46ИталиязщЛеонардо Бовио
5СербияпзАлександар Станкович
48ИталиянпМаттия Москони
94ИталиянпФранческо Эспозито
23УкраинаврКирилл Фесюн
18ТунисзщАлаа Грам
20УкраиназщАлександр Караваев
8УкраинапзДмитрий Крыськив
25БразилиянпГабриэл Карвальо
37БразилиянпЛукас Феррейра
49БразилиянпЛука Мейреллес
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ТурцияАрда Туран
Голы
Карлос Аугусто
Генрих Мхитарян
1:0
77'
Наказания
Олег Очеретько
36'
Маркус Тюрам
54'
Алессандро Бастони
66'
Алессандро Бастони
68'
Марлон Гомес
68'
Петар Сучич
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер - Шахтёр, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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