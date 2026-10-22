Интер - Шахтёр 21 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Интер М
1 : 0
Шахтёр
События матча Интер - Шахтёр (Донецк)
32'
⇄
Егор Назарина / Педриньо
36'
Олег Очеретько
54'
Маркус Тюрам
59'
⇄
Петр Зелиньский / Хакан Чалханоглу
59'
⇄
Анди Диуф / Джед Спенс
59'
⇄
Янн Биссек / Федерико Димарко
66'
Алессандро Бастони
68'
Марлон Гомес
68'
Алессандро БастониВторая желтая — удаление
72'
Петар Сучич
72'
⇄
Исаке / Олег Очеретько
72'
⇄
Неверттон / Глейкер Мендоса
72'
⇄
Лассина Траоре / Кауэ Элиас
73'
⇄
Луис Энрике / Петар Сучич
75'
⇄
Генрих Мхитарян / Анж-Йоан Бонни
77'
⚽
Карлос Аугусто (1 - 0)
83'
⇄
Бруно Брага Рамос / Алиссон Сантана
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Шахтёр
Украина
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|99
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
59'
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
59'
|32
|пз
|Федерико Димарко
59'
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|8
|пз
|Петар Сучич
73'
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
75'
|31
|зщ
|Янн Биссекк
59'
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
59'
|17
|пз
|Анди Диуф
59'
|11
|пз
|Луис Энрике
73'
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
75'
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
|30
|пз
|Алисон
83'
|27
|пз
|Олег Очеретько
72'
|10
|пз
|Педриньо
32'
|6
|пз
|Марлон Гомес
|77
|пз
|Глейкер Мендоса
72'
|9
|нп
|Кауан Элиас
72'
|29
|пз
|Егор Назарина
32'
|14
|пз
|Исаке
72'
|11
|пз
|Невертон
72'
|2
|нп
|Лассина Траоре
72'
|99
|нп
|Бруниньо
83'
Запасные
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|49
|вр
|Иван Проведель
|45
|зщ
|Франческо Станте
|46
|зщ
|Леонардо Бовио
|5
|пз
|Александар Станкович
|48
|нп
|Маттия Москони
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|23
|вр
|Кирилл Фесюн
|18
|зщ
|Алаа Грам
|20
|зщ
|Александр Караваев
|8
|пз
|Дмитрий Крыськив
|25
|нп
|Габриэл Карвальо
|37
|нп
|Лукас Феррейра
|49
|нп
|Лука Мейреллес
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Арда Туран
Голы
Карлос Аугусто
Генрих Мхитарян
1:0
77'
Наказания
Олег Очеретько
36'
Маркус Тюрам
54'
Алессандро Бастони
66'
Алессандро Бастони
68'
Марлон Гомес
68'
Петар Сучич
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер - Шахтёр, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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