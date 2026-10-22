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Леванте - Атлетик 21 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Леванте
Леванте
3 : 1
Атлетик
Атлетик
События матча Леванте - Атлетик Бильбао
20'
Рохер Бруге (1 - 0)
22'
Рохер Бруге (2 - 0)
46'
Пейо Каналес / Жоанеко Луи Жан
46'
Иньяки Уильямс / Микель Хаурегисар
67'
Алекс Беренгер (2 - 1)Пенальти
72'
Этта Эйонг / Петар Ратков
72'
Ориоль Рей / Иван Ромеро
72'
Виктор Гарсия / Рохер Бруге
73'
Эмерик ЛапортПрямое удаление
77'
Этта Эйонг
80'
Джереми Тольян
81'
Айтор Паредес / Иньиго Руис де Галаррета
81'
Алехандро Рего Мора / Уго Ринкон
81'
Нико Уильямс / Роберт Наварро
83'
Начо Перес / Джереми Тольян
85'
Пако Кортес / Тьяго Фернандес
90'
Юри Берчиче
90'
Этта Эйонг (3 - 1)
Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
13АвстралияврМэтью Райан
3АвстриязщИфеаньи Ндукве
23ИспаниязщМануэль Санчес
22ГерманиязщДжереми Тольян
83'
2АлжирзщАйсса Манди
6ИспанияпзДаньель Рекена
7ИспанияпзРохер Бруге
72'
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
9ИспаниянпИван Ромеро
72'
10СербиянпПетар Ратков
72'
24АргентинанпТьяго Фернандес
86'
17ИспаниязщВиктор Гарсия
72'
20ИспанияпзОриоль Эренас
72'
21КамерунпзКарл Эдуард Этта Эйонг
72'
29ИспаниязщНачо Перес
83'
27ИспанияпзПако Кортес
86'
1ИспанияврУнай Симон
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
5ИспаниязщЕрай Альварес
17ИспаниязщЮри Берчиче
15ИспаниязщУго Ринкон
81'
31ФранциязщЖоанеко Луи-Жан
46'
16ИспанияпзИньиго Руис де Галаррета
81'
7ИспанияпзАлекс Беренгер
23ИспанияпзРоберт Наварро
81'
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
46'
21МарокконпМароан Саннади
9ГанапзИньяки Уильямс
46'
28ИспанияпзПейо Каналес
46'
4ИспаниязщАйтор Паредес
81'
10ИспанияпзНико Уильямс
81'
20ИспанияпзАлехандро Рего
81'
Запасные
32ИспанияврАлехандро Примо
1ИспанияврПабло Куньят
14ИспаниязщХорхе Кабельо
5ИспанияпзУго Сотело
16ФранцияпзАксель Тап-Кобрисса
11БельгиянпYanis Musuayi
33ИспанияMarc Santos
13МексикаврАлекс Падилья
3ИспаниязщДани Вивьян
12ИспаниязщХесус Аресо
6ИспанияпзБеньят Прадос
24ИспанияпзБеньят Херенабаррена
22ИспаниянпНико Серрано
33ИспанияChristian Imga
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
ГерманияЭдин Терзич
Голы
Рохер Бруге
Даньель Рекена
1:0
20'
Рохер Бруге
2:0
22'
Алекс Беренгер
2:1
67'
Карл Эдуард Этта Эйонг
3:1
90+8'
Наказания
Эмерик Лапорт
73'
Карл Эдуард Этта Эйонг
77'
Джереми Тольян
80'
Юри Берчиче
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Леванте - Атлетик, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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