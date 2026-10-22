Леванте - Атлетик 21 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Леванте 3 : 1 Атлетик События матча Леванте - Атлетик Бильбао 20' ⚽ Рохер Бруге (1 - 0) 22' ⚽ Рохер Бруге (2 - 0) 46' ⇄ Пейо Каналес / Жоанеко Луи Жан 46' ⇄ Иньяки Уильямс / Микель Хаурегисар 67' ⚽ Алекс Беренгер (2 - 1) Пенальти 72' ⇄ Этта Эйонг / Петар Ратков 72' ⇄ Ориоль Рей / Иван Ромеро 72' ⇄ Виктор Гарсия / Рохер Бруге 73' Эмерик Лапорт Прямое удаление 77' Этта Эйонг 80' Джереми Тольян 81' ⇄ Айтор Паредес / Иньиго Руис де Галаррета 81' ⇄ Алехандро Рего Мора / Уго Ринкон 81' ⇄ Нико Уильямс / Роберт Наварро 83' ⇄ Начо Перес / Джереми Тольян 85' ⇄ Пако Кортес / Тьяго Фернандес 90' Юри Берчиче 90' ⚽ Этта Эйонг (3 - 1) Составы команд Леванте Валенсия Атлетик Б Бильбао 13 вр Мэтью Райан 3 зщ Ифеаньи Ндукве 23 зщ Мануэль Санчес 22 зщ Джереми Тольян 83' 2 зщ Айсса Манди 6 пз Даньель Рекена 7 пз Рохер Бруге 72' 8 пз Хон Андер Оласагасти 9 нп Иван Ромеро 72' 10 нп Петар Ратков 72' 24 нп Тьяго Фернандес 86' 17 зщ Виктор Гарсия 72' 20 пз Ориоль Эренас 72' 21 пз Карл Эдуард Этта Эйонг 72' 29 зщ Начо Перес 83' 27 пз Пако Кортес 86' 1 вр Унай Симон 14 зщ Эмерик Лапорт 5 зщ Ерай Альварес 17 зщ Юри Берчиче 15 зщ Уго Ринкон 81' 31 зщ Жоанеко Луи-Жан 46' 16 пз Иньиго Руис де Галаррета 81' 7 пз Алекс Беренгер 23 пз Роберт Наварро 81' 18 пз Микель Хаурехисар 46' 21 нп Мароан Саннади 9 пз Иньяки Уильямс 46' 28 пз Пейо Каналес 46' 4 зщ Айтор Паредес 81' 10 пз Нико Уильямс 81' 20 пз Алехандро Рего 81' Запасные 32 вр Алехандро Примо 1 вр Пабло Куньят 14 зщ Хорхе Кабельо 5 пз Уго Сотело 16 пз Аксель Тап-Кобрисса 11 нп Yanis Musuayi 33 Marc Santos 13 вр Алекс Падилья 3 зщ Дани Вивьян 12 зщ Хесус Аресо 6 пз Беньят Прадос 24 пз Беньят Херенабаррена 22 нп Нико Серрано 33 Christian Imga Главные тренеры Луиш Мануэл Феррейра Каштру Эдин Терзич Голы Рохер Бруге Даньель Рекена 1:0 20' Рохер Бруге 2:0 22' Алекс Беренгер 2:1 67' Карл Эдуард Этта Эйонг 3:1 90+8' Наказания Эмерик Лапорт 73' Карл Эдуард Этта Эйонг 77' Джереми Тольян 80' Юри Берчиче 90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Леванте - Атлетик, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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