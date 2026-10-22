Леванте - Атлетик 21 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Леванте
3 : 1
Атлетик
События матча Леванте - Атлетик Бильбао
20'
⚽
Рохер Бруге (1 - 0)
22'
⚽
Рохер Бруге (2 - 0)
46'
⇄
Пейо Каналес / Жоанеко Луи Жан
46'
⇄
Иньяки Уильямс / Микель Хаурегисар
67'
⚽
Алекс Беренгер (2 - 1)Пенальти
72'
⇄
Этта Эйонг / Петар Ратков
72'
⇄
Ориоль Рей / Иван Ромеро
72'
⇄
Виктор Гарсия / Рохер Бруге
73'
Эмерик ЛапортПрямое удаление
77'
Этта Эйонг
80'
Джереми Тольян
81'
⇄
Айтор Паредес / Иньиго Руис де Галаррета
81'
⇄
Алехандро Рего Мора / Уго Ринкон
81'
⇄
Нико Уильямс / Роберт Наварро
83'
⇄
Начо Перес / Джереми Тольян
85'
⇄
Пако Кортес / Тьяго Фернандес
90'
Юри Берчиче
90'
⚽
Этта Эйонг (3 - 1)
Составы команд
Леванте
Валенсия
Атлетик Б
Бильбао
|13
|вр
|Мэтью Райан
|3
|зщ
|Ифеаньи Ндукве
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|22
|зщ
|Джереми Тольян
83'
|2
|зщ
|Айсса Манди
|6
|пз
|Даньель Рекена
|7
|пз
|Рохер Бруге
72'
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|9
|нп
|Иван Ромеро
72'
|10
|нп
|Петар Ратков
72'
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
86'
|17
|зщ
|Виктор Гарсия
72'
|20
|пз
|Ориоль Эренас
72'
|21
|пз
|Карл Эдуард Этта Эйонг
72'
|29
|зщ
|Начо Перес
83'
|27
|пз
|Пако Кортес
86'
|1
|вр
|Унай Симон
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|15
|зщ
|Уго Ринкон
81'
|31
|зщ
|Жоанеко Луи-Жан
46'
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галаррета
81'
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|23
|пз
|Роберт Наварро
81'
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
46'
|21
|нп
|Мароан Саннади
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
46'
|28
|пз
|Пейо Каналес
46'
|4
|зщ
|Айтор Паредес
81'
|10
|пз
|Нико Уильямс
81'
|20
|пз
|Алехандро Рего
81'
Запасные
|32
|вр
|Алехандро Примо
|1
|вр
|Пабло Куньят
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|5
|пз
|Уго Сотело
|16
|пз
|Аксель Тап-Кобрисса
|11
|нп
|Yanis Musuayi
|33
|Marc Santos
|13
|вр
|Алекс Падилья
|3
|зщ
|Дани Вивьян
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|6
|пз
|Беньят Прадос
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
|22
|нп
|Нико Серрано
|33
|Christian Imga
Главные тренеры
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Эдин Терзич
Голы
Рохер Бруге
Даньель Рекена
1:0
20'
Рохер Бруге
2:0
22'
Алекс Беренгер
2:1
67'
Карл Эдуард Этта Эйонг
3:1
90+8'
Наказания
Эмерик Лапорт
73'
Карл Эдуард Этта Эйонг
77'
Джереми Тольян
80'
Юри Берчиче
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Леванте - Атлетик, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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