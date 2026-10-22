Астон Вилла - Викинг 21 октября обзор матча
Дата публикации: 22-10-2026
Астон Вилла
3 : 1
Викинг
События матча Астон Вилла - Викинг
23'
⚽
Росс Баркли (1 - 0)
37'
⚽
Эмилиано Буэндия (2 - 0)Пенальти
62'
⚽
Хенрик Хеггхейм (3 - 0)Автогол
63'
⇄
Хенрик Бьёрдаль / Тобиас Мои
63'
⇄
Симен Квиа-Эгеског / Эрик Ботхейм
70'
⇄
Леон Горецка / Росс Баркли
70'
⇄
Тэмми Абрахам / Николас Джексон
70'
⇄
Мэтти Кэш / Жоау Гомес
72'
⇄
Алехандро Гарначо / Ибраим Мбайе
75'
⇄
Джордж Хеммингс / Алиссон Эдвард Франко да Роша
75'
⇄
Амин Чосич / Йеспер Даланд
75'
⇄
Ветле Аукленд / Златко Трипич
84'
⚽
Петер Кристиансен (3 - 1)
86'
⇄
Эссиен Басси / Херман Йохан Хауген
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Викинг
Ставангер, Норвегия
|1
|вр
|Дзион Судзуки
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Пау Торрес
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|7
|пз
|Джон Макгинн
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|6
|пз
|Росс Баркли
70'
|35
|пз
|Жоао Гомес
70'
|11
|нп
|Николас Джексон
70'
|19
|нп
|Ибрагим Мбайе
73'
|47
|нп
|Алиссон
75'
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
70'
|27
|пз
|Леон Горецка
70'
|18
|нп
|Тэмми Абрахам
70'
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
73'
|53
|пз
|Джордж Хеммингс
75'
|1
|вр
|Арилд Эстбе
|5
|зщ
|Хенрик Хеггхейм
|6
|зщ
|Джанни Стенснесс
|2
|зщ
|Херман Хауген
86'
|27
|зщ
|Йеспер Даланн
76'
|8
|пз
|Джо Белл
|7
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
|29
|пз
|Тобиас Мой
63'
|20
|нп
|Петер Кристиансен
|22
|нп
|Эрик Ботхейм
63'
|10
|нп
|Златко Трипич
76'
|26
|пз
|Симен Квиа-Эгеског
63'
|16
|нп
|Хенрик Бьёрдаль
63'
|24
|зщ
|Ветле Эукленн
76'
|19
|нп
|Амин Чосич
76'
|17
|зщ
|Эссьен Басси
86'
Запасные
|40
|вр
|Марко Бизот
|42
|вр
|Джеймс Райт
|26
|зщ
|Ламар Богард
|4
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|22
|зщ
|Ян Матсен
|8
|пз
|Бубакар Камара
|30
|вр
|Любомир Белько
|3
|зщ
|Вильяр Веватне
|25
|зщ
|Хенрик Фальхенер
|28
|зщ
|Кристоффер Хёуген
|33
|пз
|Якоб Хансен
|11
|нп
|Романо Постема
|23
|нп
|Никлас Фуглестад
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Бьярте Лунне Орсхейм
Голы
Росс Баркли
Ибрагим Мбайе
1:0
23'
Эмилиано Буэндия
2:0
37'
Хенрик Хеггхейм
3:0
62'
Петер Кристиансен
Кристоффер Аскильдсен
3:1
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Астон Вилла - Викинг, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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