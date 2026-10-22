04:10 ()
Расписание матчей
Четверг 22 октября
Свернуть список

Астон Вилла - Викинг 21 октября обзор матча

Дата публикации: 22-10-2026
Астон Вилла
Астон Вилла
3 : 1
Викинг
Викинг
События матча Астон Вилла - Викинг
23'
Росс Баркли (1 - 0)
37'
Эмилиано Буэндия (2 - 0)Пенальти
62'
Хенрик Хеггхейм (3 - 0)Автогол
63'
Хенрик Бьёрдаль / Тобиас Мои
63'
Симен Квиа-Эгеског / Эрик Ботхейм
70'
Леон Горецка / Росс Баркли
70'
Тэмми Абрахам / Николас Джексон
70'
Мэтти Кэш / Жоау Гомес
72'
Алехандро Гарначо / Ибраим Мбайе
75'
Джордж Хеммингс / Алиссон Эдвард Франко да Роша
75'
Амин Чосич / Йеспер Даланд
75'
Ветле Аукленд / Златко Трипич
84'
Петер Кристиансен (3 - 1)
86'
Эссиен Басси / Херман Йохан Хауген
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Викинг
Ставангер, Норвегия
1ЯпонияврДзион Судзуки
3ШвециязщВиктор Линделёф
14ИспаниязщПау Торрес
5АнглиязщТайрон Мингз
7ШотландияпзДжон Макгинн
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
6АнглияпзРосс Баркли
70'
35БразилияпзЖоао Гомес
70'
11СенегалнпНиколас Джексон
70'
19СенегалнпИбрагим Мбайе
73'
47Бразилиянп Алиссон
75'
2ПольшазщМэтти Кэш
70'
27ГерманияпзЛеон Горецка
70'
18АнглиянпТэмми Абрахам
70'
17АргентинапзАлехандро Гарначо
73'
53АнглияпзДжордж Хеммингс
75'
1НорвегияврАрилд Эстбе
5НорвегиязщХенрик Хеггхейм
6Новая ЗеландиязщДжанни Стенснесс
2НорвегиязщХерман Хауген
86'
27НорвегиязщЙеспер Даланн
76'
8Новая ЗеландияпзДжо Белл
7НорвегияпзКристоффер Аскильдсен
29НорвегияпзТобиас Мой
63'
20ДаниянпПетер Кристиансен
22НорвегиянпЭрик Ботхейм
63'
10Босния и ГерцеговинанпЗлатко Трипич
76'
26НорвегияпзСимен Квиа-Эгеског
63'
16НорвегиянпХенрик Бьёрдаль
63'
24НорвегиязщВетле Эукленн
76'
19ИсландиянпАмин Чосич
76'
17НидерландызщЭссьен Басси
86'
Запасные
40НидерландыврМарко Бизот
42АнглияврДжеймс Райт
26НидерландызщЛамар Богард
4АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
22НидерландызщЯн Матсен
8ФранцияпзБубакар Камара
30СловакияврЛюбомир Белько
3НорвегиязщВильяр Веватне
25НорвегиязщХенрик Фальхенер
28НорвегиязщКристоффер Хёуген
33НорвегияпзЯкоб Хансен
11НидерландынпРомано Постема
23НорвегиянпНиклас Фуглестад
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
НорвегияБьярте Лунне Орсхейм
Голы
Росс Баркли
Ибрагим Мбайе
1:0
23'
Эмилиано Буэндия
2:0
37'
Хенрик Хеггхейм
3:0
62'
Петер Кристиансен
Кристоффер Аскильдсен
3:1
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Астон Вилла - Викинг, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Брюгге - Ланс 21 октября обзор матча
    Брюгге - Ланс 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Бетис - Фейеноорд 21 октября обзор матча
    Бетис - Фейеноорд 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Спортинг - ЛАСК 21 октября обзор матча
    Спортинг - ЛАСК 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Комо - Манчестер Юнайтед 21 октября обзор матча
    Комо - Манчестер Юнайтед 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Лилль - Галатасарай 21 октября обзор матча
    Лилль - Галатасарай 21 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close