Астон Вилла - Викинг 21 октября обзор матча Дата публикации: 22-10-2026 Астон Вилла 3 : 1 Викинг События матча Астон Вилла - Викинг 23' ⚽ Росс Баркли (1 - 0) 37' ⚽ Эмилиано Буэндия (2 - 0) Пенальти 62' ⚽ Хенрик Хеггхейм (3 - 0) Автогол 63' ⇄ Хенрик Бьёрдаль / Тобиас Мои 63' ⇄ Симен Квиа-Эгеског / Эрик Ботхейм 70' ⇄ Леон Горецка / Росс Баркли 70' ⇄ Тэмми Абрахам / Николас Джексон 70' ⇄ Мэтти Кэш / Жоау Гомес 72' ⇄ Алехандро Гарначо / Ибраим Мбайе 75' ⇄ Джордж Хеммингс / Алиссон Эдвард Франко да Роша 75' ⇄ Амин Чосич / Йеспер Даланд 75' ⇄ Ветле Аукленд / Златко Трипич 84' ⚽ Петер Кристиансен (3 - 1) 86' ⇄ Эссиен Басси / Херман Йохан Хауген Составы команд Астон Вилла Бирмингем, Англия Викинг Ставангер, Норвегия 1 вр Дзион Судзуки 3 зщ Виктор Линделёф 14 зщ Пау Торрес 5 зщ Тайрон Мингз 7 пз Джон Макгинн 10 пз Эмилиано Буэндия 6 пз Росс Баркли 70' 35 пз Жоао Гомес 70' 11 нп Николас Джексон 70' 19 нп Ибрагим Мбайе 73' 47 нп Алиссон 75' 2 зщ Мэтти Кэш 70' 27 пз Леон Горецка 70' 18 нп Тэмми Абрахам 70' 17 пз Алехандро Гарначо 73' 53 пз Джордж Хеммингс 75' 1 вр Арилд Эстбе 5 зщ Хенрик Хеггхейм 6 зщ Джанни Стенснесс 2 зщ Херман Хауген 86' 27 зщ Йеспер Даланн 76' 8 пз Джо Белл 7 пз Кристоффер Аскильдсен 29 пз Тобиас Мой 63' 20 нп Петер Кристиансен 22 нп Эрик Ботхейм 63' 10 нп Златко Трипич 76' 26 пз Симен Квиа-Эгеског 63' 16 нп Хенрик Бьёрдаль 63' 24 зщ Ветле Эукленн 76' 19 нп Амин Чосич 76' 17 зщ Эссьен Басси 86' Запасные 40 вр Марко Бизот 42 вр Джеймс Райт 26 зщ Ламар Богард 4 зщ Тейлор Харвуд-Беллис 22 зщ Ян Матсен 8 пз Бубакар Камара 30 вр Любомир Белько 3 зщ Вильяр Веватне 25 зщ Хенрик Фальхенер 28 зщ Кристоффер Хёуген 33 пз Якоб Хансен 11 нп Романо Постема 23 нп Никлас Фуглестад Главные тренеры Унаи Эмери Бьярте Лунне Орсхейм Голы Росс Баркли Ибрагим Мбайе 1:0 23' Эмилиано Буэндия 2:0 37' Хенрик Хеггхейм 3:0 62' Петер Кристиансен Кристоффер Аскильдсен 3:1 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Астон Вилла - Викинг, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Брюгге - Ланс 21 октября обзор матча

Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...

Бетис - Фейеноорд 21 октября обзор матча

Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...

Спортинг - ЛАСК 21 октября обзор матча

Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...

Комо - Манчестер Юнайтед 21 октября обзор матча

Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...