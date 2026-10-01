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Брага - Гент 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
22 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
Брага
Гент

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Гент
Гент, Бельгия
Главные тренеры
ИспанияКарлос Висенс
История личных встреч
24.11.2016Лига ЕвропыГруппа H. 5-й турГент2 : 2Брага
15.09.2016Лига ЕвропыГруппа H. 1-й турБрага1 : 1Гент
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
1/8 финала
Копенгаген13
3
1/8 финала
Трабзонспор13
4
1/8 финала
Аталанта13
5
1/8 финала
Мьельбю13
6
1/8 финала
Сент-Трюйден13
7
1/8 финала
Лугано13
8
1/8 финала
Фрайбург13
9
Плей-офф
Монако13
10
Плей-офф
Бранн13
11
Плей-офф
Панатинаикос13
12
Плей-офф
Хайдук13
13
Плей-офф
Гент13
14
Плей-офф
Твенте13
15
Плей-офф
Норшелланн11
16
Плей-офф
Мидтьюлланн11
17
Плей-офф
Хетафе11
18
Плей-офф
Кайрат11
19
Плей-офф
Рига11
20
Плей-офф
Хартс11
21
Плей-офф
Эгнатия11
22
Плей-офф
Университатя Кр11
23
Плей-офф
Яблонец10
24
Плей-офф
Црвена Звезда10
25 Аякс10
26 Борац Б-Л10
27 Линкольн10
28 ЦСКА С10
29 Орхус10
30 Тун10
31 КуПС10
32 Пафос10
33 Интер Клуб Эскальдес10
34 Иберия 199910
35 Брага10
36 Кауно Жальгирис10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брага
0%
Ничья
0%
Гент
0%

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