Комо - Манчестер Юнайтед 21 октября обзор матча Дата публикации: 21-10-2026 Комо 4 : 1 Манчестер Юнайтед События матча Комо - Манчестер Юнайтед 2' ⚽ Нико Пас (1 - 0) 25' Андрей Сантос 46' ⇄ Амад Диалло / Матеус Кунья 46' ⇄ Карлос Балеба / Андрей Сантос 49' ⚽ Анастасиос Дувикас (2 - 0) 50' Карлос Балеба 57' ⚽ Нико Пас (3 - 0) 64' ⇄ Максанс Какере / Мартин Батурина 67' ⇄ Джошуа Зиркзе / Бруну Фернандеш 69' ⇄ Кайки / Лукас Да Кунья 76' ⚽ Хакобо Рамон (4 - 0) 79' ⇄ Гарри Амасс / Маттейс де Лигт 80' ⇄ Альберто Доссена / Максимо Перроне 80' ⇄ Самуэле Риччи / Нико Пас 80' ⇄ Иван Смольчич / Ян Коуто 84' Марк Кемпф 86' ⇄ Шей Лейси / Бриан Мбемо 86' Шей Лейси 90' ⚽ Джошуа Зиркзе (4 - 1) Составы команд Комо Комо, Италия Манчестер Юнайтед Манчестер, Англия 1 вр Жан Бутез 4 зщ Хакобо Рамон 3 зщ Алекс Валье 27 зщ Ян Коуто 80' 2 зщ Марк-Оливер Кемпф 6 пз Луис Милья 10 пз Николас Пас 80' 20 пз Мартин Батурина 64' 7 пз Лукаш Да Кунья 69' 5 пз Максимо Перроне 80' 9 нп Анастасиос Дувикас 8 пз Максанс Какере 64' 16 зщ Кайки 69' 13 зщ Альберто Доссена 80' 28 зщ Иван Смолчич 80' 21 пз Самуэле Риччи 80' 1 вр Сенне Ламменс 2 зщ Диогу Дало 5 зщ Гарри Магуайр 3 зщ Нуссайр Мазрауи 4 зщ Маттейс де Лигт 79' 17 пз Андрей Сантос 46' 8 пз Бруну Фернандеш 66' 19 пз Брайан Мбемо 85' 10 пз Матеус Кунья 46' 7 пз Мэйсон Маунт 18 пз Юри Тилеманс 16 пз Амад Диалло 46' 20 пз Карлос Балеба 46' 11 нп Джошуа Зиркзее 66' 41 зщ Харри Амасс 79' 31 нп Ши Лэйси 85' Запасные 12 вр Лоренцо Луиджи Джинелли 97 вр Роберт Санчес 30 пз Маттия Либерали 12 вр Карл Дарлоу 22 вр Том Хитон 56 зщ Джейден Камасон 57 зщ Дэниэл Армер 38 пз Джек Флетчер 39 пз Тайлер Флетчер 27 нп Тайнен Томпсон Главные тренеры Сеск Фабрегас Майкл Кэррик Голы Николас Пас Лукаш Да Кунья 1:0 2' Анастасиос Дувикас Николас Пас 2:0 49' Николас Пас 3:0 57' Хакобо Рамон Кайки 4:0 76' Джошуа Зиркзее Амад Диалло 4:1 90+1' Наказания Андрей Сантос 25' Карлос Балеба 51' Марк-Оливер Кемпф 84' Ши Лэйси 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - Манчестер Юнайтед, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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