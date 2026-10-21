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Комо - Манчестер Юнайтед 21 октября обзор матча

Дата публикации: 21-10-2026
Комо
Комо
4 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
События матча Комо - Манчестер Юнайтед
2'
Нико Пас (1 - 0)
25'
Андрей Сантос
46'
Амад Диалло / Матеус Кунья
46'
Карлос Балеба / Андрей Сантос
49'
Анастасиос Дувикас (2 - 0)
50'
Карлос Балеба
57'
Нико Пас (3 - 0)
64'
Максанс Какере / Мартин Батурина
67'
Джошуа Зиркзе / Бруну Фернандеш
69'
Кайки / Лукас Да Кунья
76'
Хакобо Рамон (4 - 0)
79'
Гарри Амасс / Маттейс де Лигт
80'
Альберто Доссена / Максимо Перроне
80'
Самуэле Риччи / Нико Пас
80'
Иван Смольчич / Ян Коуто
84'
Марк Кемпф
86'
Шей Лейси / Бриан Мбемо
86'
Шей Лейси
90'
Джошуа Зиркзе (4 - 1)
Составы команд
Комо
Комо, Италия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1ФранцияврЖан Бутез
4ИспаниязщХакобо Рамон
3ИспаниязщАлекс Валье
27БразилиязщЯн Коуто
80'
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
6ИспанияпзЛуис Милья
10АргентинапзНиколас Пас
80'
20ХорватияпзМартин Батурина
64'
7ФранцияпзЛукаш Да Кунья
69'
5АргентинапзМаксимо Перроне
80'
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
8ФранцияпзМаксанс Какере
64'
16Бразилиязщ Кайки
69'
13ИталиязщАльберто Доссена
80'
28ХорватиязщИван Смолчич
80'
21ИталияпзСамуэле Риччи
80'
1БельгияврСенне Ламменс
2ПортугалиязщДиогу Дало
5АнглиязщГарри Магуайр
3МароккозщНуссайр Мазрауи
4НидерландызщМаттейс де Лигт
79'
17БразилияпзАндрей Сантос
46'
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
66'
19КамерунпзБрайан Мбемо
85'
10БразилияпзМатеус Кунья
46'
7АнглияпзМэйсон Маунт
18БельгияпзЮри Тилеманс
16Кот-д&#039;ИвуарпзАмад Диалло
46'
20КамерунпзКарлос Балеба
46'
11НидерландынпДжошуа Зиркзее
66'
41АнглиязщХарри Амасс
79'
31АнглиянпШи Лэйси
85'
Запасные
12ИталияврЛоренцо Луиджи Джинелли
97ИспанияврРоберт Санчес
30ИталияпзМаттия Либерали
12УэльсврКарл Дарлоу
22АнглияврТом Хитон
56АнглиязщДжейден Камасон
57ШотландиязщДэниэл Армер
38ШотландияпзДжек Флетчер
39ШотландияпзТайлер Флетчер
27АнглиянпТайнен Томпсон
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
АнглияМайкл Кэррик
Голы
Николас Пас
Лукаш Да Кунья
1:0
2'
Анастасиос Дувикас
Николас Пас
2:0
49'
Николас Пас
3:0
57'
Хакобо Рамон
Кайки
4:0
76'
Джошуа Зиркзее
Амад Диалло
4:1
90+1'
Наказания
Андрей Сантос
25'
Карлос Балеба
51'
Марк-Оливер Кемпф
84'
Ши Лэйси
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - Манчестер Юнайтед, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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