Комо - Манчестер Юнайтед 21 октября обзор матча
Дата публикации: 21-10-2026
Комо
4 : 1
Манчестер Юнайтед
События матча Комо - Манчестер Юнайтед
2'
⚽
Нико Пас (1 - 0)
25'
Андрей Сантос
46'
⇄
Амад Диалло / Матеус Кунья
46'
⇄
Карлос Балеба / Андрей Сантос
49'
⚽
Анастасиос Дувикас (2 - 0)
50'
Карлос Балеба
57'
⚽
Нико Пас (3 - 0)
64'
⇄
Максанс Какере / Мартин Батурина
67'
⇄
Джошуа Зиркзе / Бруну Фернандеш
69'
⇄
Кайки / Лукас Да Кунья
76'
⚽
Хакобо Рамон (4 - 0)
79'
⇄
Гарри Амасс / Маттейс де Лигт
80'
⇄
Альберто Доссена / Максимо Перроне
80'
⇄
Самуэле Риччи / Нико Пас
80'
⇄
Иван Смольчич / Ян Коуто
84'
Марк Кемпф
86'
⇄
Шей Лейси / Бриан Мбемо
86'
Шей Лейси
90'
⚽
Джошуа Зиркзе (4 - 1)
Составы команд
Комо
Комо, Италия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
|1
|вр
|Жан Бутез
|4
|зщ
|Хакобо Рамон
|3
|зщ
|Алекс Валье
|27
|зщ
|Ян Коуто
80'
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|6
|пз
|Луис Милья
|10
|пз
|Николас Пас
80'
|20
|пз
|Мартин Батурина
64'
|7
|пз
|Лукаш Да Кунья
69'
|5
|пз
|Максимо Перроне
80'
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
|8
|пз
|Максанс Какере
64'
|16
|зщ
|Кайки
69'
|13
|зщ
|Альберто Доссена
80'
|28
|зщ
|Иван Смолчич
80'
|21
|пз
|Самуэле Риччи
80'
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
79'
|17
|пз
|Андрей Сантос
46'
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
66'
|19
|пз
|Брайан Мбемо
85'
|10
|пз
|Матеус Кунья
46'
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|16
|пз
|Амад Диалло
46'
|20
|пз
|Карлос Балеба
46'
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
66'
|41
|зщ
|Харри Амасс
79'
|31
|нп
|Ши Лэйси
85'
Запасные
|12
|вр
|Лоренцо Луиджи Джинелли
|97
|вр
|Роберт Санчес
|30
|пз
|Маттия Либерали
|12
|вр
|Карл Дарлоу
|22
|вр
|Том Хитон
|56
|зщ
|Джейден Камасон
|57
|зщ
|Дэниэл Армер
|38
|пз
|Джек Флетчер
|39
|пз
|Тайлер Флетчер
|27
|нп
|Тайнен Томпсон
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Майкл Кэррик
Голы
Николас Пас
Лукаш Да Кунья
1:0
2'
Анастасиос Дувикас
Николас Пас
2:0
49'
Николас Пас
3:0
57'
Хакобо Рамон
Кайки
4:0
76'
Джошуа Зиркзее
Амад Диалло
4:1
90+1'
Наказания
Андрей Сантос
25'
Карлос Балеба
51'
Марк-Оливер Кемпф
84'
Ши Лэйси
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Комо - Манчестер Юнайтед, который состоялся 21 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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