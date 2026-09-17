Виктория Пльзень - Левски 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500
22 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 3-й тур
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Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Левски
София, Болгария
Главные тренеры
|Хулио Веласкес
История личных встреч
|18.10.2026
|Чехия — Высшая лига
|11-й тур
|2 : 3
|15.10.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|10.10.2026
|Чехия — Высшая лига
|10-й тур
|3 : 0
|20.09.2026
|Чехия — Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|17.09.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ювентус
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Байер
|2
|6
| 3
1/8 финала
|Бенфика
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Бешикташ
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Борнмут
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Омония
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Ференцварош
|2
|6
| 8
1/8 финала
|Лион
|2
|6
| 9
Плей-офф
|Сандерленд
|2
|6
| 10
Плей-офф
|Олимпиакос
|2
|6
| 11
Плей-офф
|Спарта П
|2
|4
| 12
Плей-офф
|Юнион
|2
|4
| 13
Плей-офф
|Ренн
|2
|4
| 14
Плей-офф
|Динамо З
|2
|4
| 15
Плей-офф
|Милан
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Кристал Пэлас
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ягеллония
|2
|3
| 18
Плей-офф
|ОФИ
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Торринсе
|2
|3
| 20
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Ред Булл Зальцбург
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Левски
|2
|1
| 23
Плей-офф
|НЕК Неймеген
|2
|1
| 24
Плей-офф
|Лиллестрем
|2
|1
|25
|Реал Сосьедад
|2
|1
|26
|Хапоэль Б-Ш
|2
|1
|27
|Штурм
|2
|1
|28
|Андерлехт
|2
|0
|29
|Сельта
|2
|0
|30
|Хоффенхайм
|2
|0
|31
|Виктория Пльзень
|2
|0
|32
|Марсель
|2
|0
|33
|Арарат-Армения
|2
|0
|34
|Селтик
|2
|0
|35
|Целе
|2
|0
|36
|Лех П
|2
|0
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